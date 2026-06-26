シチュエーションボイスドラマ レーベル「Honey Mellow」 『先生、痛くしないで OmnibusStory 源慧史 ～おはようからおやすみまで～』(CV.茶介) 6月26日(金)より配信開始！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区 代表取締役：津谷 祐司）は、シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」の人気シリーズ「先生、痛くしないで」より、最新作となる『先生、痛くしないでOmnibusStory 源慧史～おはようからおやすみまで～』(CV.茶介)を、2026年6月26日（金）より各配信サイトにて配信を開始したことをお知らせいたします。

「先生、痛くしないで」シリーズは、院内恋愛をテーマに、お医者さんである彼が仕事に向き合う姿と、変わっていく二人の関係が楽しめるHoney Mellowレーベルの大人気シリーズです。 今回は、茶介さん演じる優しくて優秀な外科医・源 慧史（みなもと さとし）との、とびきり甘くて楽しい1日を過ごせるオムニバス・ストーリーをお届けいたします。慧史に起こされたり、一緒に通勤したり、お風呂に入ったり…恋仲になった彼からの愛情がたっぷりと感じられる1日を、ぜひシチュエーションボイスドラマにてお楽しみください。

本作の配信を記念し、「ぼるコミ」では期間限定で25％OFFとなるキャンペーンを実施しております。店舗ごとに異なる甘い購入特典や、キャストのサイン色紙が当たるキャンペーンもご用意しておりますので、ぜひご注目ください。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/honeymellow/(https://products.voltage.co.jp/honeymellow/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式X (@HnMl_official)：https://x.com/HnMl_official(https://x.com/HnMl_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

先生、痛くしないで OmnibusStory 源慧史 ～おはようからおやすみまで～

タイトル：先生、痛くしないで OmnibusStory

源慧史 ～おはようからおやすみまで～ CV：茶介

「ぼるコミ」先行配信中

他サイト事前販売中～ 2026年6月25日（木） まで

他サイト配信開始日：2026年6月26日（金）

販売サイト：ぼるコミ、DLsiteがるまに、ポケットドラマCD R、ステラプレイヤー

＜イラスト＞水野かがり＜企画制作/著作/販売＞ボルテージ

ぼるコミでは25%OFFで販売しております！（6月30日 23:59まで）

他販売サイトでは事前販売中は10％OFFにて販売しております。

※全編ダミーヘッドマイクで収録されております。

※本ボイスドラマの聴取は18歳以上を推奨しております。

＜トラックリスト＞

1_慧史からの”おはよう” / 2_慧史と出勤 / 3_慧史に慰められて… / 4_慧史がいる家に帰宅 / 5_慧史とお料理 / 6_お風呂で慧史と / 7_慧史と”おやすみ”

試聴

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Nf8152GREBs ]

本編ストーリー

HoneyMellowレーベルの大人気シリーズ「先生、痛くしないで」の登場キャラクターより、

源慧史とのとびきり甘くて楽しい1日を過ごせるオムニバス・ストーリーをお届け♪

慧史に起こされたり、慧史と通勤したり、一緒にお風呂に入ったり…

愛情がたっぷりと感じられる1日を過ごしてみませんか？

＜キャラクター紹介＞

源 慧史（みなもと さとし）

cv.茶介

32歳

優しくて優秀な外科医で、あなたの先輩。 スーパードクターだけど体調を崩しがちな慧史は大の病院嫌い。 そんな彼とは看病をきっかけに恋仲に。

店舗および購入特典

「ぼるコミ」にてHoney Mellow全作品販売中！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2633/table/1571_1_bb6410d7ba588fcad4eb8925727905eb.jpg?v=202606260252 ]

「ぼるコミ」はボルテージが贈る“胸キュンチャージ(ハート)コミックストア”です。

Honey Mellow全作品の販売を開始しております。

いずれの作品も特典としてぼるコミ限定の描きおろしショートストーリーをご用意しておりますので、シチュエーションボイスドラマと合わせてお楽しみください。

「ぼるコミ」シチュエーションボイスドラマ販売ページ ：https://voltage-comics.com/home?genre=21(https://voltage-comics.com/home?genre=21)

「ぼるコミ」公式X（＠vol_comic）：https://x.com/vol_comic(https://x.com/vol_comic)

キャンペーン情報

先生、痛くしないでOmnibusStory

源慧史～おはようからおやすみまで～ 25%OFFセール

Honey Mellowの新作シチュエーションボイスドラマ

「先生、痛くしないでOmnibusStory 源慧史～おはようからおやすみまで～」を25%OFFで販売いたします。

開催期間：開催中～2026年6月30日（火）23:59

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」について

“それはとっておきのご褒美タイム。

乙女に贈るスイートな耳キュンストーリー”

をテーマに、すべての女性たちに非日常のときめきを与えるボルテージがお届けするシチュエーションボイスドラマレーベルです。

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式サイト： https://products.voltage.co.jp/honeymellow/(https://products.voltage.co.jp/honeymellow/)

シチュエーションボイスドラマレーベル「Honey Mellow」公式X (@HnMl_official)：https://x.com/HnMl_official(https://x.com/HnMl_official)

ボルテージ シチュエーションボイスドラマポータルサイト：https://products.voltage.co.jp/doramacd/(https://products.voltage.co.jp/doramacd/)

公式YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh(https://www.youtube.com/@QueenLilyHoneyMellowOfficialCh)

『アオハルRe:プレイ』シリーズ

学生時代の甘酸っぱいムズキュンと大人になったカレからのトロあま愛され体験とのギャップが楽しめるシリーズ

『先生、痛くしないで』シリーズ

院内恋愛をテーマに、お医者さんである彼が仕事に向き合う姿と、変わっていく二人の関係が楽しめるシリーズ

『公私混同』シリーズ

上司との同居を通じて、仕事とプライベート、それぞれの彼の姿と、次第に深まっていく二人の恋模様が楽しめるシリーズ

『おとなり以上』シリーズ

『お隣さん』との恋愛をテーマに、近くて遠い距離感の彼との甘くもどかしい恋が楽しめるシリーズ

その他

共通注意事項

※全編ダミーヘッドマイクで収録しております。

※聴取は18歳以上を推奨しております。

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）