七夕スイーツをはじめ、夏季限定商品が続々登場！ 不二家の七夕スイーツ＆夏商品

■七夕の日にぴったりな限定スイーツが登場！

株式会社不二家

不二家洋菓子店にて、暑い夏でも楽しめるスイーツが順次登場いたします。株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」とコラボレーションした七夕向け商品や、夏にうれしいひんやり・爽やかなスイーツなど、この時期だけのおいしさをご用意しました。見た目にも華やかな不二家の夏季限定商品をぜひお楽しみください。

◆「キキララのお星さまモンブラン」「キキララのお星さまモンブラン」「キキララのお星さまモンブラン」断面図イメージ

毎年七夕にコラボレーションしている、株式会社サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ」との今年のコラボ商品は、キキとララをイメージしたモンブランです。軽いタイプのカスタードクリームを閉じ込めたスポンジに、苺ミルキークリーム、ラムネ風味クリームを絞りました。キキをイメージしたラムネ風味クリーム、ララをイメージした苺ミルキークリームがかわいい、七夕にぴったりなモンブランです。

「キキララのお星さまモンブラン」

税込540円

2026年7月1日（水）～7日（火）7日間限定販売

◆「生ミルキー（矢堅目の塩）」「生ミルキー（矢堅目の塩）」「生ミルキー（矢堅目の塩）」イメージ

「天の川（ミルキーウェイ）」にちなんで、「生ミルキー」もおすすめ！ 大好評のミルキー75周年企画「生ミルキーにこんなの入れちゃいました！」シリーズの7月のフレーバーは、夏にぴったりな「矢堅目（やがため）の塩」です。

北海道産生クリームと、長崎県五島列島産「矢堅目の塩」を練りこんでじっくり炊き上げた生ミルキーです。今までにない甘じょっぱい味わいの生ミルキーをお楽しみいただけます。

「生ミルキー（矢堅目の塩）」

税込429円

2026年7月1日（水）発売

■夏にぴったりな爽やかスイーツも登場！

◆「南の島のラムネゼリー」「南の島のラムネゼリー」

島に見立てたバニラムースにヤシの木を添え、マンゴーやみかんなど色鮮やかなフルーツのシロップ漬けをラムネゼリーの海に浮かべました。南国気分を味わえる爽やかなドルチェです。

「南の島のラムネゼリー」

税込572円

2026年7月3日（金）発売

◆「LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）」「LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）」

コーラクリームとソーダクリーム、クレープ生地を重ね、上面をコーラグラサージュで仕上げ、パチパチキャンディ入りの「ルック（コーラ＆ソーダ）」を飾りました。暑い夏にぴったりな、気分も爽快！ はじけるミルクレープです。

「LOOKパチパチミルクレープ（コーラ＆ソーダ）」

税込594円

2026年7月17日（金）発売

「ルック（コーラ＆ソーダ）ファミリーパック」

「ルック（コーラ＆ソーダ）ファミリーパック」

2026年7月7日（火）全国発売

オープンプライス

※全国のスーパー、不二家洋菓子店などでお取り扱い予定です。

◆「夏に食べたいチョコ生ケーキ」「夏に食べたいチョコ生ケーキ」

ココアスポンジにヨーグルトチョコクリームを重ねた、さっぱりとした味わいのチョコ生ケーキです。サンドしたレモンガナッシュが爽やかに広がります。

「夏に食べたいチョコ生ケーキ」

税込518円

2026年7月13日（月）発売

※店舗によりお取り扱いのない場合、売り切れの場合もございます。

※一部の不二家レストランでも販売します。

※イートインスペースでの飲食には標準税率（10%）が適用され、掲載の税込価格とは異なります。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/