E1 名神　EXPASA多賀（下り） 近江ちゃんぽん亭「16周年記念イベント」を開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 滋賀支店（滋賀県犬上郡多賀町、支店長・鈴木(すずき) 智之(ともゆき)）は、E1 名神高速道路（名神） EXPASA多賀（下り）に出店するドリームフーズ株式会社（滋賀県彦根市）と連携し、2026年6月27日（土）に近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店「16周年記念イベント」を開催します。

本イベントでは、16年間のご愛顧への感謝を込めて、当日、麺類を1杯ご注文いただいたお客さまに「近江ちゃんぽん」の無料引換券を1枚進呈します。

■イベント情報

【イベント名】 近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店 「16周年記念イベント」

【開 催 場 所】 E1 名神 EXPASA多賀（下り） 近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店

【開 催 日 時】 2026年6月27日（土）7：00～24：00

【イベント内容】

当日、近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店で麺類を1杯ご注文いただいたお客さまに、「近江ちゃんぽん野菜並盛（900円）」の無料引換券を1枚進呈します。なお、無料引換券は数量限定です。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※無料引換券の進呈は、麺類1杯のご注文につき1枚限りです。

※無料引換券は、2026年6月28日（日）から7月31日（金）まで、近江ちゃんぽん亭 エクスパーサ多賀店でご利用いただけます。

EXPASA多賀（下り）は、一般道からもご利用いただけるお客さま駐車場「ぷらっとパーク」を併設しております。この機会にぜひEXPASA多賀（下り）へお立ち寄りください。

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