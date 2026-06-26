【大阪産業局×JETRO大阪本部】リアルコラボセミナー開催！1億人市場ベトナムへの参入戦略～JETRO×学研HDが語る現地パートナーとの事業展開のリアル

公益財団法人大阪産業局

公益財団法人大阪産業局は、大阪・関西を中心に、企業の海外ビジネスを支援する公的機関で構成された「大阪国際ビジネス支援コンソーシアム」の事務局として、各機関の強みを活かした情報提供や支援サービスの活用促進を行っています。本コンソーシアムでは、海外展開をめざす大阪・関西の企業の皆さまに幅広く支援サービスを活用していただくため、「大阪・関西海外ビジネス支援大相談会2026」をはじめ、各構成機関が連携したコラボセミナーを企画・開催しています。

その一環として、2026年7月24日(金）に、構成機関である大阪産業局とJETRO大阪本部が連携し、ベトナム市場での豊富な実績を持つ株式会社学研ホールディングスを講師に迎えたセミナーを開催します。現地パートナーとの事業展開など、ベトナムへの参入戦略について詳しく学べる機会となりますので、奮ってご参加ください。

人口1億人を超え、平均年齢30代という圧倒的な若さを誇るベトナムは、日本企業にとって有望な成長市場です。

一方で、特有の商習慣や法規制、信頼できる「現地パートナーの選定」に頭を悩ませる日本企業は少なくありません。いかに現地に深く入り込み、強固なネットワークを築けるかが進出の成否を分けます。

そこで本セミナーでは、ハノイ駐在経験を持つJETRO職員が、急成長する現地スタートアップとの連携の可能性やベトナム市場のトレンドを解説します。

また、ベトナムで3社の現地企業と資本提携し、幼稚園～高校までの教育機関、そして生徒・保護者へとつながる独自ネットワークを築いてきた学研HDの取り組みについて、執行役員自らがその過程と現在地を語ります。

新規進出や現地での事業拡大をめざす企業の皆さまにとって、次の一手を考えるヒントとなる内容です。さらに、セミナー終了後には登壇者との名刺交換および情報交換の場も設けております。

ベトナム市場へ進出を検討されている方や、既存事業のさらなる拡大をめざす企業の皆さまはぜひご参加ください。

【セミナー概要】

・タイトル：1億人市場ベトナムへの参入戦略～JETRO×学研HDが語る現地パートナーとの事業展開のリアル～

・対象：ベトナムへの新規進出を検討している企業、または既存事業のさらなる拡大をめざす企業

・日時： 2026年7月24日(金) 15:00～17:00

・会場：JETRO大阪本部 セミナールーム

（大阪市中央区安土町2丁目3-13大阪国際ビルディング29階）

・形式：リアル開催のみ

・定員：70名

・主催：公益財団法人大阪産業局

・共催：JETRO（日本貿易振興機構）大阪本部、大阪国際ビジネス支援コンソーシアム

・協力：株式会社学研ホールディングス

・スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104413/table/240_1_4714aac1597c3289c912c807bc4873e1.jpg?v=202606260252 ]

・登壇者

（※1）JETROイノベーション部ビジネスデベロップメント課 課長代理 新居 洋平

2010年、日本貿易振興機構(JETRO）入構。展示事業部、広島貿易情報センター、ハノイ事務所(ベトナム）、2025年日本国際博覧会協会出向を経て現職。

海外スタートアップ等とのオープンイノベーションプラットフォーム

「J-Bridge」を担当。

（※2）株式会社学研ホールディングス 執行役員(グローバル担当） 印 済羿

1998年、早稲田大学卒業後、商社勤務を経て米国でMBAを取得。楽天で海外M&A、ミスミでアジア現地法人立ち上げや事業責任者を経験。世界6か国での駐在実績がある。2021年より学研のグローバル戦略を現場から陣頭指揮。徹底した現場主義とスピーディーな意思決定で海外パートナーとの強固な信頼関係と協業体制を構築。

【本件に関するお問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局 国際事業部国際ビジネス支援チーム（担当：酒井・長島）

TEL ：06-6947-4088

Email：ibo@obda.or.jp

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