Ridgelinez、「AIガバナンス/セキュリティ態勢構築支援サービス」を提供開始

Ridgelinez株式会社

Ridgelinez株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：森光 威文、以下Ridgelinez）は、企業の「AI利活用の推進」と「実効性を伴ったAIガバナンス構築」の両立を支援する「AIガバナンス/セキュリティ態勢構築支援サービス」の提供を2026年6月26日より開始します。

本サービスは、AIガバナンスを経営アジェンダとして位置付ける構想策定から、AIライフサイクル全体にわたるガバナンス構築、AI特有のセキュリティ対策、運用定着・継続改善までを一貫して支援するものです。

Ridgelinezは、GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）およびセキュリティ領域で培ってきた多様なコンサルティング実績と、社内でのAI利活用を通じた実践知に加え、富士通グループでの知見を融合し、AI利活用推進と実効性のあるAIガバナンス構築の両立を後押しします。

企業におけるAI利活用を取り巻く環境変化

生成AIの普及を契機に、AIの活用範囲は文章・画像の生成にとどまらず、自律的に行動するAIエージェントや、物理世界に作用するフィジカルAIへと広がっています。AIが業務プロセスや外部システムと連携する場面が増えるほど、リスクも連鎖的・物理的に波及し、影響範囲は業務運用やステークホルダーに広がる可能性があります。

また、EUのAI法（EU AI Act）や米国の大統領令・州法をはじめ、各国・地域でAIに関する法規制やガイドラインの整備が進んでいます。日本でも2026年3月に「AI事業者ガイドライン」が第1.2版へ改定され、新たにAIエージェントやフィジカルAIへの対応や、重要な意思決定における人間の関与のあり方（Human-in-the-Loop）の重要性などが示されています。企業には、国内外の動向の継続的な注視および対応が求められています。

Ridgelinezが重視する3つの観点

このような継続的な環境変化の中で、AI利活用に伴うリスクを適切に管理するためには、ルール整備にとどまらず、倫理面・技術面・法令面などの多角的なリスクに対して、ルールやプロセスを業務に組み込み、継続的に管理・監督するAIガバナンスの枠組みが不可欠です。

Ridgelinezでは、AI利活用の推進を妨げることなく、AIガバナンスを実効的に機能させるために、１.AIガバナンスの経営アジェンダ化、２.AIライフサイクル全体へのガバナンスの組み込み、３.AI特有リスクへの技術的・運用的対応、の3つの観点が重要と考えています。（図1）

図1：AIガバナンスを機能させるために重要な3つの観点

AIガバナンスは多角的な視点でのリスク管理が必要であり、またリスクが顕在化した際のインパクトも大きいことから、一部門だけで完結する課題ではなく、経営アジェンダとして扱うことが不可欠です。また、AIの企画から運用までのライフサイクル全体でガバナンスを組み込み、変動するAIリスクを継続的にモニタリング・管理していく必要があります。加えて、AI特有のセキュリティリスクを随時能動的に把握し、対応していくことが求められます。

「AIガバナンス/セキュリティ態勢構築支援サービス」概要

Ridgelinezは、企業の実情に即したAIガバナンス/セキュリティ態勢の設計・構築を通じて、適正なAI利活用の土台を整えます。これにより、競争力の強化と持続的な企業価値向上に貢献します。本サービスでは、前述した3つの観点を踏まえ、リスクの重要度に応じて「現状把握→設計→実装・整備→運用・改善」という一連のサイクルを回しながら、実効性のある態勢づくりを支援します。（図2）

図2： AIガバナンス/セキュリティにおけるRidgelinezのアプローチ（リスクベースのサイクル）

また、企業のAIガバナンス/セキュリティ態勢構築の進捗状況や直面する課題に応じて、図2の各フェーズに対応する個別のコンサルティングサービスも提供します。現状把握ではAIリスクの可視化やAI資産の評価、設計では態勢診断やセキュリティ基準の策定、実装・整備では脆弱性診断やガードレールの実装、運用・改善では継続的なモニタリングや伴走支援を行います。

これらの支援は、必要なサービスを単独で、または複数組み合わせて活用できます。さらに、各フェーズの取り組みを一貫して束ね、構想策定から運用定着までを支援する基盤サービスとして「AIガバナンス/セキュリティ態勢構築支援サービス」を提供します。（図3）

図3：RidgelinezのAIガバナンスコンサルティングサービス

サービス詳細はこちら

https://www.ridgelinez.com/service/theme/ai-governance/

商標について

記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

Ridgelinez株式会社について

Ridgelinezは戦略から実行までを支援する総合プロフェッショナルファームです。ストラテジー、デザイン、テクノロジーをクリエイティブに融合させ、クライアントの経営課題解決に伴走します。金融、製造、通信、運輸、リテールなど多岐にわたる業界で、デジタルテクノロジーを通じて変革を加速し、End to Endのコンサルティングサービスを提供します。Ridgelinezは変革の中核となる「人」を起点にした独自の先見力によって、チェンジリーダーとともに持続的な未来を創造するパートナーとして社会に貢献します。

本件に関するお問い合わせ

Ridgelinez株式会社 Risk Transformation Practice 戸田・佐藤

https://www.ridgelinez.com/contact/form/contact-service/