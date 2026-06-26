業界最高水準のカロリー密度のカップゼリー 「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー レモン味」新発売！

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦、以下「ネスレ日本」）は、2026年7月2日（木）より、業界最高水準のカロリー密度（※1）で少量高カロリーを実現したカップゼリー「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー」シリーズに、新たに【レモン味】を加え、販売を開始します。

「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー レモン味」は、レモンの香りと、酸味と苦味に、ゼリーの甘味がマッチした、さっぱりと食べやすいフレーバーに仕上げました。少量で高カロリーを摂取できる経口栄養補助食品であり、特別用途食品のうち、「えん下困難者用食品 許可基準II」の表示許可を取得しています。

これまでのりんご味、パイナップル味、バナナ味、ピーチヨーグルト味、オレンジ味に、今回新たにレモン味が仲間入りし、全6フレーバーになりました。

ネスレ日本は、「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー」など、「えん下困難者用」に適した食品を通じて、食事中の飲み込みや誤嚥に不安のある方の栄養補給や健康維持に貢献していきます。

※1 ネスレ調べ 医療系ルートで医療・介護施設向けに販売しているゼリーにおける1gあたりのカロリー（2026年6月時点）

※無果汁。写真はイメージであり、実際には使用しておりません。

■発売予定日：2026年7月2日(木) 受注開始

■許可表示：本品は、誤嚥防止を目的としたえん下困難者に適した食品です。

■喫食目安温度：10～45℃

■賞味期限：製造日より7カ月

■内容量：50g

■原材料：大豆油（国内製造）、デキストリン、中鎖脂肪酸油、しょ糖、粉末状大豆たん白／乳化剤、クエン酸、ゲル化剤（寒天、増粘多糖類）、香料、グルコン酸Na、甘味料（スクラロース）、アナトー色素

■取り扱い上の注意：室温保存（直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管してください。）

■使用上の注意：医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等の指導を受けてご使用ください。

■原材料に含まれるアレルゲン（28品目中）：大豆

■販売経路：医療機関、介護施設、ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ等

「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー レモン味」の特長

「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー」は、「アイソカル(R) ゼリー」シリーズ史上最高となる、1gあたり4kcalのカロリー密度を実現した、業界最高水準の少量高カロリーカップゼリーです。

新たに加わったレモン味は、レモンの香りと、酸味と苦味が、ゼリーの甘味が調和し、さっぱりとして暑い夏にも食べやすいフレーバーに仕上げました。

高齢者は、味覚や食欲の変化により「食べる楽しみ」が損なわれがちな場合があります。そこで、爽やかさや食べやすさの観点から好まれる傾向にある酸味に着目しました。特に柑橘系のレモン味は、海外ではレモンキャンディーが投薬時の“口直し”として用いられることもあることから、本フレーバーを開発しました。「キュッとした酸味のあとに広がる、まろやかなレモンの味わいで、食べる喜びと元気をお届けしたい」、そんな開発者の想いを込めた製品です。

＜主な特長＞

・爽やかなレモン味で食べやすい

・高カロリー：1カップ（50 g）あたり200kcal

・たんぱく質：4.0 g

・えん下困難者に適した食品（えん下困難者用食品 許可基準II）

・日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類 2021嚥下調整食 1j 相当の物性

・MCT配合: 速やかな消化吸収が特徴の中鎖脂肪酸油（MCT）を6.0 g配合

・衛生的なカップタイプ: 切り分ける手間がなく、衛生的に使用可能

■製品概要※無果汁[表: https://prtimes.jp/data/corp/123851/table/112_1_4c2edd6c5e650311f107d22a6348d1db.jpg?v=202606260252 ]

いずれも無果汁・香料使用

原材料に含まれるアレルゲン(28品目中)：大豆

アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー | ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ(https://healthscienceshop.nestle.jp/products/isocal-jelly-jmh?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=hcn_brand_search&utm_term=%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%83%BC&ppcp_platform=yj&yclid=YSS.1001078177.EAIaIQobChMIjs2t6r6uiwMVxuoWBR2F4w0QEAAYASABEgIhEPD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1001078177&sa_t=1738825789980&sa_ra=A0)

■姉妹シリーズ 「アイソカル(R) ゼリー ハイカロリー」も

少量高カロリー（1個66gあたり150kcal）のカップゼリーです。「アイソカル(R) ゼリー もっとハイカロリー」と同様に、「えん下困難者用食品 許可基準II」表示許可の製品のため、飲み込む力が不安な方やむせが気になる方におすすめです。最大の強みは、12種類の幅広いフレーバー。あずき味、チョコレート味、プリン味など、おやつやデザートフレーバーだけでなく、とうふ味や黒ごま味など、おかずとしてもお楽しみいただける、バラエティー豊かなラインナップです。

■許可表示：本品は、誤嚥防止を目的としたえん下困難者に適した食品です。

■喫食目安温度：10～45℃

■使用上の注意：医師、歯科医師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士等の指導を受けてご使用ください。



■ネスレ ヘルスサイエンス公式オンラインショップ ＜7月2日（木）14時公開予定＞

ネスレ ヘルスサイエンス オンラインショップ：https://healthscienceshop.nestle.jp/

楽天市場 ネスレ ヘルスサイエンス公式店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/nestlehealthscience

Amazonネスレ ヘルスサイエンス公式店：https://www.amazon.co.jp/stores/アイソカル/ホームページ/page/5C22F62E-1157-4FEE-A215-542EB9EBB30C(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%82%AB%E3%83%AB/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/page/5C22F62E-1157-4FEE-A215-542EB9EBB30C)

Yahoo!ショッピング ネスレ ヘルスサイエンス公式店：https://shopping.geocities.jp/nestlehealthscience/

au Payマーケット ネスレ ヘルスサイエンス公式店: https://plus.wowma.jp/user/65181932/plus/

■ネスレ日本について

ネスレ日本は、スイスに本社を置く世界最大の総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913年（大正2年）に創業しました。ネスレは、「食と飲料の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義（パーパス）として掲げ、安全で、美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう、今後も努めていきます。ネスレ日本について： https://www.nestle.co.jp/