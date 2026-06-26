「ぼのぼの×QuizKnock」10周年アニバーサリー記念コラボが決定！

株式会社ADKエモーションズ

2026年に連載40周年、TVアニメ放送10周年を迎える『ぼのぼの』は、同じく活動10周年を迎える

伊沢拓司率いる知的エンタメ集団「QuizKnock」とコラボすることが決定しました！

共に節目となるアニバーサリーイヤーを盛り上げるべく、様々な企画を実施して参ります。

＜トピックス１.＞QuizKnockメンバーがTVアニメ『ぼのぼの』に4週連続ゲスト出演！

現在放送中のTVアニメ『ぼのぼの』にゲストとして、QuizKnockメンバーの皆さまの出演が決定しました！2026年8月8日(土)より4週連続でご出演されます。

メンバーの皆さまが演じるキャラクターのデザインも解禁！

QuizKnockメンバー8人の特徴や好きな動物、「QuizKnock10周年プロジェクト」におけるカラーをもとに、山口秀憲監督の手によってデザインされました。

ぼのぼのもクイズに挑戦するかも？どのような物語を繰り広げるのか、放送をお楽しみに！



■ゲスト出演放送回スケジュール

１.2026年8月 8日(土) あさ5:22～5:30

２.2026年8月15日(土) あさ5:22～5:30

３.2026年8月22日(土) あさ5:22～5:30

４.2026年8月29日(土) あさ5:22～5:30



フジテレビにて放送

（FOD・TVerにて1週間見逃し配信実施)



■出演

ぼのぼの 雪深山福子

シマリスくん 雄賀多あや

アライグマくん 高野慎平



ライザワ 伊沢拓司

マケモＰ ふくらＰ

カワマジロ 河村拓哉

スガッファロー 須貝駿貴

ヤマイモリ 山本祥彰

ツルペン 鶴崎修功

タコモン 東問

タコゴン 東言

＜トピックス２.＞QuizKnockメンバーの皆さまからメッセージが到着！

TVアニメ『ぼのぼの』へのゲスト出演決定を記念して、QuizKnockメンバーの皆さまからのメッセージが到着しました！

＜QuizKnockメンバーからのメッセージ＞

Q. コラボ決定の感想を教えてください。

■伊沢拓司さん

歴史と深みを持つ大先輩とのコラボということで、驚きとありがたさと緊張とが入り混じった気持ちになりました。この10年、だいぶせかせかと進んできましたから、我々もぼのぼのの世界に飛び込んでゆったりとした時間を過ごしたいです。



■ふくらPさん

姪っ子がよく見ていてかわいいな～と思っていたのですが、まさか自分がキャラになるなんて！叔父としても嬉しい限りです。ぼのぼのアニメとQuizKnockが10周年という運命のようなタイミングに感謝です。



■河村拓哉さん

素直にびっくりしました。まさかコラボしていただけるとは！このフットワークの軽さも、ぼのぼのたちに友達がたくさんいる理由の一つかもしれないと、勝手ながら感じました。楽しくやりましょうね。



■須貝駿貴さん

40年も続いている大コンテンツ！ぼのぼのの雰囲気ってどことなくQuizKnockっぽいですよね。シュールなほのぼの系。ときどきダジャレ。似た者同士のコラボなので面白いものができるのではとワクワクしました。



■山本祥彰さん

クイズで答えたことがある、あの『ぼのぼの』とコラボ！？ と驚きました。40年の『ぼのぼの』の歴史を感じつつ、新しい風を吹かせられるように頑張りたいですね。とはいえ、とにかく楽しむぞ！



■鶴崎修功さん

小さいころたまに観ていて、不思議なアニメだと思っていたものでした。そこに私が出るというのは、非常に光栄です。まさに『ぼのぼの』の魅力そのものである、あの不思議さを出せるのか、難しそうで緊張しますが、がんばります。



■東問さん

うれしい！かわいいキャラクターが困っているのが好きな僕としては、汗がﾋﾟﾖﾋﾟﾖしているぼのぼのが愛おしくて堪りません。そんなぼのぼのの世界に自分たちが入れるなんてね、たくさん困らせちゃいましょう。



■東言さん

これはまたビッグなコラボが来たぞー！しかしアニメに自分が出るなんて、初めての経験だしちゃんとできるだろうか……期待と不安が入り混じったぼのぼのコラボ、でも絶対面白いからみんな見てくれよな！

＜トピックス３.＞オリジナルコラボグッズ「ラバーストラップ」が7月下旬より登場！

さらに、7月下旬には「QuizKnock10周年 QuizKnock×ぼのぼのラバーストラップ」

の発売も予定しています。ぼのぼのとQuizKnockメンバーの皆さまのシンクロした表情にも注目です。

販売サイトなどの詳細は、後日QuizKnock10周年プロジェクト公式X（https://x.com/qk_10th）にてお知らせ予定です。

＜商品概要＞

商品名：「QuizKnock10周年 QuizKnock×ぼのぼの ラバーストラップ」（全8種）

価格：各1,400円（税込）

サイズ（単位：mm）

本体：縦約60×横約70

※メンバーによってサイズが異なります。

発売日：2026年7月下旬予定

＜トピックス４.＞YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて『ぼのぼの』コラボ動画が公開！

本日6月26日(金)19時に、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて、

ぼのぼのコラボを記念した動画の公開が決定！QuizKnockの伊沢拓司さん、河村拓哉さん、東問さんに、漫画『ぼのぼの』から抜粋したセリフの一部を空欄にして出題。3人は空欄に入る言葉を推測して答えます。果たして3人はどんな回答を繰り出すのか。それぞれの個性が光る回答にご注目ください。

＜動画概要＞

タイトル：クイズ王なら漫画『ぼのぼの』のセリフも当てられる！？名文推測バトル！ぼのぼの編

出演者：伊沢拓司、河村拓哉、東問、志賀玲太（司会）

URL：https://youtu.be/7HO7rQOSZ4A

公開日：2026年6月26日(金)19時予定

◆ QuizKnock について ◆

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。

YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。



(C)QuizKnock（株式会社baton）

-ぼのぼの-

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第38巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」50巻 7月16日発売予定

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)



■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



『ぼのぼの』連載40周年&アニメ放送10周年記念サイト

「ぼのぼのと40年のこと。」

https://eiken-anime.jp/bono40-10/



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼのイベント情報公式X https://x.com/BN_event_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

＊期間限定毎週10話無料公開中

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/



エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime



(C)いがらしみきお／竹書房・フジテレビ・エイケン