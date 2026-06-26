『CLASSY.』8月号発売／増刊Special Edition表紙にAぇ! group 末澤誠也さんが登場／大特集は「社会人5年目からは“夏こそ羽織り„で通勤オシャレ」

TOPIC１.【Aぇ! group 末澤誠也さんが表紙＆人気連載「#TOKYO恋する1軒目」に登場】

株式会社光文社通常版／山本美月さん増刊Special Edition／Aぇ! group 末澤誠也さん

無骨さの中に垣間見える涼やかな微笑み。優しさを含ませたその眼差しに触れるたびにドキッとする。

今月の1軒目デートのお相手は、Aぇ! groupの末澤誠也さん。

地元にいた時と変わらない笑顔と、まだ見ぬ大人の表情と。日曜の午後、懐かしさと新鮮さの間で二人の距離を近づけて。

TOPIC２.【大特集「社会人5年目からは“夏こそ羽織り„で通勤オシャレ」】

灼熱の中、日々忙しく働く私たち。

通勤服はできるだけ薄着に…！と思うけど、 肌に直接当たる日差しはジリジリ暑いし、 紫外線だって気になる。時間ギリギリに駆け込んだ会社は冷房が効きすぎて風邪をひきそう…。

実は、羽織りがあったほうが涼しくて機能的。そして何よりきちんと洒落て見える！

頼れる一枚を、徹底的に探しました。

TOPIC３.【カバーモデル山本美月さんが卒業！】

井桁弘恵トラウデン直美宮本茉由

初登場から約4年。今月号で山本美月さんが『CLASSY.』を卒業！

仕事もプライベートも、いつだって自分軸で生きる姿がカッコよかった美月さん。

知れば知るほど新しい一面が出てきて、正直、出会う前とはイメージがガラッと変わって――「どうしていつもそんなに自分らしくいられるの？」という理由を、追いかけていた4年間でした。

『CLASSY.』モデルの姿はこれで見納めだけど、その魅力をまだまだ伝えたくて。

だから、「素顔の山本美月」をテーマに卒業特集をお届けします！

TOPIC４.【人気連載「MY ESSENTIALS」に俳優・小林虎之介さんが登場】

今、最も勢いのある若手俳優の一人、小林虎之介さん。

彼の日常を支え、パーソナリティを形づくるアイテムとは？ 愛用品に秘められたストーリーから、飾らない素の表情に迫ります。

★『CLASSY.』2026年8月号は6月26日(金)発売です！★

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【『CLASSY.』とは】

キャッチコピーは、――社会人5年目からの自立とオシャレに。――

アラサー世代がメインターゲットの女性ファッションライフスタイルメディアです。

自分を一段上に連れていってくれる「名品」や自分も周りも心地よい「ベーシックなファッション」、

「ビューティ」への投資、センスのいい「おうち時間」…様々な人生の選択を迎える、今ドキの働くアラサー女性にとってすぐに役立つ情報をわかりやすく紹介します。

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