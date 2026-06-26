【新宿プリンスホテル】チケットの取れない怪談師のひとり 城谷歩による「真夏の怪談ナイト2026～再怪～」を実施【期間】 2026年8月9日（日）

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

新宿プリンスホテル（所在地：東京都新宿区歌舞伎町1-30-1、総支配人：竹入 学）は、2026年8月9日（日）、怪談イベント「真夏の怪談ナイト2026～再怪～」を開催いたします。

本イベントは、2024年に実施しご好評をいただき、2年ぶりに実施します。怪談師・城谷歩氏による“実際に起きた怖い話”をテーマとした臨場感あふれる口演と、監修スイーツとお食事を組み合わせた体験は、多くのお客さまにご支持をいただいてまいりました。

会場はホテル地下のパーティースペースを活用し、照明や音響によって没入感のある空間を創出。ホテルという非日常空間の中で、聴覚・視覚・空間が一体となった臨場感あふれる“涼”の体験をお楽しみいただけます。本企画を通じて、新宿プリンスホテルでは、季節性とエンターテインメント性を掛け合わせた新たな体験価値を提供し、お客さまの記憶に残るひとときを創出してまいります。

「真夏の怪談ナイト2026～再怪～」 概要

イメージ監修スイーツ イメージ料理 イメージ

【期間】 2026年8月9日（日）

【内容】 ・怪談口演

・お食事（パスタ2 種より）、ハーフブッフェ（サーモンマリネ、サラダ、ピザマルゲリータ）、監修スイーツ

【時 間】 1部口演 3:30P.M.～4:30P.M./お食事 5:00P.M.～

2部口演 6:00P.M.～7:00P.M./お食事 7:30P.M.～

【会 場】 口演会場：パーティースペース ガーネット（B1）

食事会場：ザ・ステーション カフェバー（B1）

【料 金】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3803_1_a3ad6bf41de21e4f2529f6f8be9a69cd.jpg?v=202606260552 ]

【お問合せ】レストラン予約係 TEL：03-3205-1124（受付時間 10:00A.M.～5:00P.M.）

【URL】https://www.princehotels.co.jp/shinjuku/plan/garnet/kaidan/night

※料金には消費税が含まれております。※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8 品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8 品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。※上記内容はリリース時点（6 月1 9 日）の情報であり、変更になる場合もございます。※写真はイメージです。