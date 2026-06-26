今年も黄色いじゅうたんが畑一面を覆います！牧山駅から徒歩約５分！牟佐大久保ひまわり畑でイベント開催！

西日本旅客鉄道株式会社

ＪＲ西日本中国統括本部岡山支社では、ふるさとおこしプロジェクトの一環として、まだ広く知られていない岡山の魅力ある場所を紹介しています。

牧山駅から潜水橋を渡って徒歩約５分、牟佐大久保ひまわり畑が見頃の時期を迎えようとしています。当該ひまわり畑は2018年の西日本豪雨災害をきっかけに、畑の復活と地域を盛り上げるため誕生しました。今年も最盛期を迎える７月下旬に地域の若手農業者によるイベント開催が予定されていますので、お知らせします。

ＪＲ西日本中国統括本部岡山支社では、岡山駅中央改札口ふるさとinformationにおいてデジタルサイネージ及び岡山駅へのポスター掲出を行うほか、牧山駅の駅名標・のり面へのひまわり装飾、イベント当日は牧山駅利用者へのプレゼント配布を実施するなど列車利用呼びかけの協力を行います。

１．場 所

牟佐大久保ひまわり畑 (岡山県岡山市北区牟佐地内)

２．イベント開催日

２０２６年７月２５日（土）、２６日（日）の２日間

※ひまわりの見頃時期：７月下旬～８月上旬（天候により時期が前後する可能性あり）

３．イベント内容

（１）牧山駅利用者へオリジナル缶バッジ・ひまわりの種プレゼント（限定１００セット/日）

（２）牟佐大久保ひまわりマルシェ

４．列車時刻（★マークが推奨）

岡山→牧山 牧山→岡山 津山→牧山 牧山→津山

★08:53→09:13 10:06→10:25 08:00→09:37（乗換） 10:53→12:06

10:33→10:50 11:38→11:56 09:00→10:03 12:37→13:46

★12:18→12:35 13:39→13:56 10:34→11:38 14:23→15:32

★14:06→14:23 15:44→16:02 12:28→13:38

５．その他

牧山駅には駐車場はございません。お越しの際はJR をご利用ください。

津山線 法界院～津山間は交通系IC カードがご利用いただけません。あらかじめ切符をご購入の上ご乗車ください。

ふるさとおこしプロジェクトのホームページにもNEWSを投稿しています。

https://www.jr-furusato.jp/newsevent/13855/