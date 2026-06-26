東京都とABCクッキングスタジオが女性活躍推進に関する協定を締結～女性活躍推進に関する知見を活かし、東京都との連携を強化～

株式会社ABC Cooking Studio

日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABC Cooking Studio（本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役社長 兼 CEO：志村なるみ、以下ABC）は、2026年6月26日(金)、女性活躍推進に向けた取組を加速させることを目的として東京都と連携協定を締結いたしました。

東京都と株式会社ABC Cooking Studioとの連携協定締結式

■ 協定締結の背景 ■

ABCは、「世界中に笑顔のあふれる食卓を」を企業理念に掲げ、女性が長期的にキャリアを築きながら活躍できる環境づくりを推進しています。創業以来、多くの女性が活躍する企業として人材育成や従業員のキャリア形成支援に取り組み、東洋経済新報社『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』においては、女性管理職比率が高い企業ランキングで6年連続第1位※を獲得しています。※2019年～2024年

一方東京都では、雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例を制定するなど、誰もが能力を発揮し活躍できる社会の実現に向けて、女性活躍推進に関するさまざまな施策を展開しています。本協定を通じて、東京都とABCは相互に連携・協力し、女性活躍推進に向けた取組を推進することで、誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目指します。

ABCの代表取締役社長 兼 CEO：志村なるみは、2026年1月に開催された東京都主催の「東京女性未来フォーラム2026」に登壇し、「男女ともに活躍する社会の実現に向けて今できること」をテーマに、企業・社会・家庭それぞれの視点から、これからの東京・日本が目指すべき未来像について意見を交わしました。

今後もこうした取組などを通じてこれまで培ってきた知見を活かしながら、東京都と連携し、女性活躍推進に向けた取組を進めてまいります。

■ 締結式の概要 ■

2026年6月26日、ABC丸の内グラウンドにおいて協定締結式を実施しました。締結式には、東京都 松本明子副知事と、株式会社ABC Cooking Studio 志村なるみ代表取締役社長兼CEOが出席し、協定書を取り交わしました。

日時：令和8年6月26日（金）10:00～10:20

会場：ABC丸の内グラウンド

出席者：

【東京都】松本明子 副知事

【株式会社ABC Cooking Studio】志村なるみ 代表取締役社長 兼 CEO

東京都：松本明子 副知事東京都：松本明子 副知事

このたびの株式会社ABCクッキングスタジオとの協定締結を大変嬉しく思います。女性が個性や能力を発揮できる社会は、誰もが活躍できる社会です。女性が継続的に活躍できる環境づくりに意欲的に取り組まれているABCクッキングスタジオとの連携を大変心強く感じています。とりわけ、教室を通じた女性活躍の取組についての効果的な発信には大いに期待しているところです。本協定を契機に、双方の強みを活かした取組を展開し、女性活躍の輪をさらに拡げてまいります。

株式会社ABC Cooking Studio：志村なるみ 代表取締役社長 兼 CEO

このたび東京都と協定を締結し、共に新たな一歩を踏み出せることに大変光栄に存じます。弊社が持つ働く女性との接点を最大限に生かし、女性活躍やキャリア支援の情報を広く発信してまいります。日常の『料理』を通じ、自分らしく生きる行動を自然に促すとともに、東京都のお力添えのもと、ウェルビーイングを実現していく所存です。食やマネジメント経験を持つ女性人材と企業・自治体とのマッチングや活躍の機会を共に拡大し、女性活躍の輪をさらに拡げてまいります。

株式会社ABC Cooking Studio：志村なるみ代表取締役 兼 CEO

■ 連携協定協力事項 ■

（１）女性活躍推進に関する広報・普及啓発に関すること。

（２）女性活躍推進に資する事例、知見及び情報の共有に関すること。

（３）その他前各号に掲げる事項及び都の施策推進について、必要と認める事項に関すること。

■ 東京都の取組 ■

女性活躍の輪女性活躍の輪 Women in Actionについて

人口減少社会の中で、豊かで多様性ある社会をつくるには、人口の半分を占める女性の力を最大限引き出していくことが不可欠です。東京のみならず日本全体に女性活躍の輪を拡げていくため、これまで東京都が推進してきた働く女性の活躍を促進する様々な取組を「女性活躍の輪～Women in Action～」（WA）として位置づけ、気運醸成を進めていきます。

東京女性活躍推進サイト東京女性活躍推進サイト

「東京都雇用・就業分野における女性の活躍を推進する条例」が令和8年7月1日に施行されます。このサイトでは、条例や女性活躍推進に関する情報を発信するとともに、相談窓口をご案内しています。

https://josei-katsuyaku.metro.tokyo.lg.jp/

ABC クッキングスタジオ

ABCクッキングスタジオは、国内・海外会員約173万人を抱える世界最大級の料理教室（2026年4月）。2010年海外に初出店。以降、香港・台湾・シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシアと、日本を含む7ヶ国・地域に教室を展開し、アジア圏を中心にサービスを拡大しています。「世界中に笑顔のあふれる食卓を」の企業理念のもと、料理・パン・ケーキを学べるABC Cooking Studio、4歳からのクッキングスタジオabc kids、1回きりの料理教室１day lessonなどのサービスを提供し、生徒さまに「手作りの食」の大切さと楽しさを伝えています。また、特産品を使ったレシピ開発やコンサルティングによる地方創生事業、商品プロモーションを目的としたメディア事業、企業や自治体に人材支援を行う派遣事業ABC JOB STUDIOなども展開しています。

ホームページ :https://www.abc-cooking.co.jp/