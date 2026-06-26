手作りの玉子焼きとやきとりが名物の安くてうまい大衆酒場が代々木上陸！7月1日（水）鳥平ちゃん代々木店グランドオープン

株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

海鮮居酒屋「磯丸水産」をはじめ多数の居酒屋を運営する SFPホールディングス株式会社（本社：東京都世田谷区、 代表取締役： 佐藤誠）は、2026年7月1日（水）に鳥平ちゃん代々木店をオープンいたします。

詳細情報

店舗名称：鳥平ちゃん 代々木店

店舗住所：東京都渋谷区代々木１丁目32‐1 おしろビル 1F

営業時間：7月1日（水）16:00~23:00、7月2日（木）より11:00~29:00

店舗詳細：https://shop.create-restaurants.co.jp/sfp2019

外観

販売メニュー

注文いただいてから巻き上げる熱々ふわふわ！

★名物【だし巻き玉子】 680円（税込748円）おとうちゃん味（出汁）おかあちゃん味（甘め出汁）

★名物【だし巻き玉子】 680円（税込748円）

鶏もも肉をお店でじっくりほろほろになるまで煮込んだ自慢の逸品！

鳥平ちゃんの【鶏煮込み】 480円（税込528円

鳥平ちゃんの【鶏煮込み】 480円（税込528円

当店イチオシ！絶妙な火入れで仕上げた半熟卵

【ウフマヨちゃん】190円（税込209円）

【ウフマヨちゃん】190円（税込209円）

【やきとり おまかせ5本盛合せ（塩・タレ）】※画像は塩 880円（税込968円）

【やきとり おまかせ5本盛合せ（塩・タレ）】※画像は塩 880円（税込968円）

合わせ出汁にじっくり漬け込んだ鳥平ちゃんの特製

【鶏からあげ】1個120円（税込132円）※2個以上からのご注文

【鶏からあげ】1個120円（税込132円）※2個以上からのご注文

★おすすめ“盛り盛り”シリーズ★【タコちゃんウインナー】590円（税込649円）

★おすすめ“盛り盛り”シリーズ★【タコちゃんウインナー】590円（税込649円）

★おすすめ“盛り盛り”シリーズ★【ポテトフライ】590円（税込649円）

★おすすめ“盛り盛り”シリーズ★【ポテトフライ】590円（税込649円）

※仕入れ状況により、内容が変更になる可能性がございます。

※国産米を使用しております。

※画像はイメージです。

鳥平ちゃんについて

玉子焼きとやきとりが名物の大衆酒場

ご注文をいただいてから巻き上げる熱々ふわふわな玉子焼きは出汁が決め手の「おとうちゃん味」、甘め出汁の「おかあちゃん味」よりお選びいただけます。

やきとり、やきとんだけでなく、合わせ出汁にじっくり漬込んだ自慢の「出汁からあげ」や「もつ煮込み」などお酒の進むメニューも豊富に取り揃えてお待ちしております。

鳥平ちゃん公式ページ：https://sfpdining.jp/brand/torihei/

鳥平ちゃん 高円寺店：https://tabelog.com/tokyo/A1319/A131904/13243926/

鳥平ちゃん 蒲田東口店：https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13281681/

鳥平ちゃん 堺東駅前店：https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27134418/

鳥平ちゃん 綱島西口店：https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140204/14099142/

鳥平ちゃん 初台南口店：https://tabelog.com/tokyo/A1318/A131807/13321160/

SFPホールディングス株式会社について

◆SFPホールディングス概要◆

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。

当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。

当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、大衆酒場「五の五」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7 萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/