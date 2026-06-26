東日本対象『めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたびXキャンペーン』開催

株式会社ネクスコ東日本エリアトラクト

ＮＥＸＣＯ東日本は、令和８年７月１日（水）～９月３０日（水）の期間で、東日本対象「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたびXキャンペーン」を開催します。

本キャンペーンは、全国の高速道路サービスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）で開催されるポケモン３０周年記念タイアップキャンペーン「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび」をさらにお楽しみいただくため、東日本エリアの対象ＳＡ・ＰＡでＳＮＳと連動した特別企画を実施するものです。

今年で３０周年を迎え、次のテーマを「でかける」としている「ポケモン」とタイアップすることで、ＳＡ・ＰＡを楽しみながら立ち寄っていただくことを目的としています。

■キャンペーン概要

１．イベント名

『めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたびＸキャンペーン』

特設サイトＵＲＬ：nexco-all-stamprally.jp/pokemon/nexco-eastcp.pdf(https://nexco-all-stamprally.jp/pokemon/nexco-eastcp.pdf)

２．開催期間

第１弾：令和８年７月１日（水）～令和８年７月３１日（金）

第２弾：令和８年８月１日（土）～令和８年８月３１日（月）

第３弾：令和８年９月１日（火）～令和８年９月３０日（水）

３．対象ＳＡ・ＰＡ

ＮＥＸＣＯ東日本管内のＳＡ・ＰＡ ３４カ所（別紙１のとおり）

４．イベント内容

対象のＳＮＳを活用した参加型キャンペーンです。

【参加方法】

１.ハイウェイまっぷる公式Ｘ（@highway_mapple）をフォロー

２.キャンペーン投稿からアンケートに回答し「合言葉」をゲット

３.指定のハッシュタグ（＃ポケモンサービスエリアのたび）をつけて、

スタンプラリーの思い出をＳＮＳでシェア

４.対象ＳＡ・ＰＡのインフォメーションカウンターで「合言葉」と「ＳＮＳ画面」を提示

※無くなり次第終了

オリジナルステッカーは各月でデザインが変わります。ぜひ毎月東日本エリアのＳＡ・ＰＡに足をお運びください。

5．「めぐってであおう！ポケモンサービスエリアのたび スタンプラリー」概要

開催期間：令和８年７月１日（水）～令和８年９月３０日（水）

対象場所：全国（東日本・中日本・西日本の３地区）の対象SA・PA

特設サイト：https://nexco-all-stamprally.jp/pokemon/

【オリジナルスタンプラリーキャンペーン内容】

対象のSA・PAに設置されているポケモンスタンプを集めて応募すると、抽選でポケモン３０周年とタイアップした様々なNEXCOオリジナルデザインが施された景品をゲットできます。ポケモンスタンプ６個（はじまりのパートナー１個、旅の仲間ポケモン５個）を集めるとA賞またはB賞に応募できます。さらに、６個のスタンプに加え、伝説・幻のポケモンスタンプ３個を集めるとSP賞に応募できます。詳しくは特設サイトをご覧ください。

６．本キャンペーンに関するお問い合わせ先

「ポケモン サービスエリアのたび スタンプラリー」事務局 (株)角川アスキー総合研究所内

TEL：03-5840-7844

（受付期間：令和８年６月１６日（火）～令和８年１０月３１日（土）１０時～１７時）

mail：highway-stamprally@lab-kadokawa.com

■ポケモン30周年について

ポケモンは、1996年2月27日（火）に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから30周年を迎えました。特別な1年をより楽しんでいただくために、ピックアップしたテーマに沿って様々な企画を展開しております。次のテーマは「でかける」です。ぜひ、ポケモン30周年をお楽しみください。

公式サイト：https://www.pokemon.co.jp/30th/

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

【お客さま専用お問い合わせ先】

ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター ＴＥＬ：０５７０-０２４-０２４

または ＴＥＬ：０３-５３０８-２４２４