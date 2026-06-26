株式会社アップデート、新潟の法人向け太陽光発電専門店「レオソーラー」を本格展開

株式会社アップデート新潟県見附市：原山化成工業(株)様 工場屋根

株式会社アップデート（本社：新潟県長岡市、代表取締役：原山 長之）は、新潟県内の法人向け太陽光発電専門店「レオソーラー」を本格展開いたします。

■ 新潟県の法人施設にこそ、雪国に合わせた太陽光発電を

当社はこれまで、新潟県の気候に合わせた住宅づくりを通じて、断熱性・気密性、防水、構造など、建物を長く安心して使うための施工力を培ってきました。

レオソーラーでは、その住宅・建築の知見を活かし、雪や強風の影響を受けやすい新潟県において、工場、倉庫、社屋、介護施設、賃貸住宅などの法人施設に向けた自家消費型太陽光発電の導入を提案します。

近年、電気代の高騰により、光熱費の削減は多くの事業者にとって重要な経営課題となっています。一方で、新潟県では雪や強風への不安、屋根・壁面施工による雨漏りリスク、初期費用の大きさなどから、太陽光発電の導入に踏み切れない事業者も少なくありません。

レオソーラーでは、新潟の気候や建物条件を踏まえ、地域最安級の価格で導入費用を抑えた自家消費型太陽光発電を提案します。住宅・建築で培った施工力を活かし、事業者の電気代削減と、地域における省エネ設備の普及を進めてまいります。

■電気代高騰が、地域事業者の経営課題に

電気代の上昇は、企業にとって一時的なコスト増ではなく、今後の経営を圧迫し続ける固定費の問題になりつつあります。

工場、倉庫、事務所、介護施設、賃貸住宅など、日中に多くの電力を使用する施設では、電気代の増加が利益を圧迫し、設備投資や人材採用に回せる資金にも影響します。

2030年に向けて、事業者には「電気を買うだけ」ではなく、「使う電気の一部を自社でつくる」という選択肢が必要になります。

自家消費型太陽光発電は、発電した電力を売電ではなく自社施設で使用する仕組みです。電力会社から購入する電力量を抑え、長期的な電気代削減と、電気代高騰に左右されにくい経営につなげます。

■レオソーラーが取り組む3つのこと

1. 地域最安級の価格で、導入費用を抑えた太陽光発電を提案

事業用太陽光発電は、最初の導入費用を抑えるほど投資回収しやすくなります。

レオソーラーでは、地域密着だからこそ把握できる新潟の雪、屋根形状、施工条件を踏まえ、無駄なコストを抑えた導入プランを提案します。雪国仕様でもコストを抑え、県内事業者が太陽光発電を検討しやすい環境をつくります。

2. 雪国の建物に合わせた安心施工

太陽光発電は、発電量だけでなく、建物への取り付け方が重要です。工場や社屋、賃貸住宅の屋根や壁面は、事業者にとって大切な資産であり、施工方法によっては雨漏りや建物への負担につながる可能性があります。

レオソーラーでは、屋根や外壁への施工時に、建物への負担や雨漏りリスクにも配慮しながら設計・施工を行います。新潟の雪や強風など、地域特有の環境を踏まえ、発電設備としての性能だけでなく、建物を長く安心して使うための施工品質にもこだわります。

3. 最後まで寄り添い続ける責任

太陽光発電は、導入して終わりではありません。長く使い続ける設備だからこそ、トラブル時やメンテナンス時に、すぐ現地確認・対応しやすい距離感が重要です。

レオソーラーは、新潟県に拠点を置き、新潟で暮らし、働くスタッフが対応する地域密着の専門店です。県内事業者に近い距離で、導入前の確認から施工後の対応まで責任を持ち、安心して使える太陽光発電を地域に広げてまいります。

■今後の展開

住宅で培った施工技術で太陽光パネルを設置事業担当：大橋

レオソーラーでは、新潟県内の法人施設を中心に、自家消費型太陽光発電の導入提案を進めてまいります。

電気代高騰に悩む事業者に対し、建物条件や電力使用状況に合わせた導入計画を提案し、経費削減に向けた選択肢を広げます。

また、株式会社アップデートが展開する住宅、建築、不動産、建物解体、土地活用の各事業とも連携し、地域にある建物や土地をより有効に活かす取り組みを進めてまいります。

事業概要

事業名：レオソーラー

担当：大橋礼旺

所在地：〒940-2106 新潟県長岡市古正寺3丁目116

TEL：070-1406-1821

公式HP：https://leo-solar.com/

会社概要

会社名：株式会社アップデート

本社所在地：新潟県長岡市古正寺2丁目7番地

代表者：代表取締役 原山 長之

事業内容：木造建築工事請負業、建物解体工事請負業、不動産事業、太陽光発電事業 他

公式WEB：https://update-groups.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アップデート

広報担当：田辺菜々美

MAIL：n-tanabe@plushome.net