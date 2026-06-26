トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム【大学生等対象】【拠点形成支援事業】2026 年度（第18 期）派遣留学生を決定。派遣留学生を対象とした壮行会を7月18日に開催します。

独立行政法人日本学生支援機構

このたび、「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム～【大学生等対象】2026年度（第18期）派遣留学生」の選考結果（別紙１、２）を公表するとともに、派遣留学生を対象とした壮行会を７月18日（土）に開催することをお知らせします。

応募者数は前年度1,204名から1,481名へと約２割増加し、在籍校数(275校)とともに、第２ステージ開始以降最多となりました。

また、「トビタテ！留学JAPAN」第２ステージに対して御支援いただいている企業・団体（別紙３）を取りまとめましたので、併せてお知らせします。

別紙1,2,3は下記の報道発表資料（ページ下部よりPDFをダウンロードいただけます）よりご覧ください。

概要

１．第18期派遣留学生選考結果（別紙１、２）

※在籍校数の合計について、新大学 1 年生以外と新大学1年生の重複は1校としてカウントする。

(参考)応募者在籍校のうち新大学生1年生のみが応募した校数 15 校

採用者在籍校のうち新大学生1年生のみが採用された校数 6 校

※表中の括弧書きは、2025 年度(第 17 期)派遣留学生の選考結果である。

※倍率は、応募者数÷採用者数で算出している(小数点第二位を四捨五入)。

2.第 18 期派遣留学生壮行会

(1)日時

令和8年7月18日(土)13:00 ~18:00

(第一部)13:00~14:00 式典

(第二部)14:20~15:20 交流会

(第三部)15:45~18:00 派遣留学生対象オリエンテーション

(2)場所

第一部及び第三部 文部科学省3階講堂

第二部 文部科学省1階食堂

(3)参加者

第18期派遣留学生、支援企業・団体、教育機関関係者、メディア関係者、文部科学省及び(独)日本学生支援機構関係者

(4)概要

グローバル人材育成コミュニティ全体で【大学生等対象】第18期派遣留学生の派遣を祝う式典を開催するとともに、交流会及び派遣留学生対象オリエンテーションを通じて、「トビタテ!留学JAPAN」の意義を伝え、留学への士気を高める。

※式典、交流会及び派遣留学生対象オリエンテーションは取材可能です。

追って登壇者情報などを含む取材案内状を公表予定です。

詳細については「本件に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

3.支援企業・団体(別紙3)

109 社・団体 44.7 億円 [令和8年6月 1 日(月)現在]

※ 企業・団体からの御支援は、引き続き募集しています。

別紙1,2,3は下記の報道発表資料（PDF）よりご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d184708-2-3607b7a0430a0352e0b80d2711eb39b1.pdf