「ORIHICA イオンモール筑紫野店」オープン！福岡県内4店舗目、重点出店地域への出店強化

株式会社AOKI

スマートビズスタイルを提案する『ORIHICA』（運営：株式会社AOKI 代表取締役社長：小出大二朗） は、2026年7月4日(土)に福岡県筑紫野市にあるショッピングモール「イオンモール筑紫野」の2階に、「ORIHICA イオンモール筑紫野店」を出店します。福岡県内では4店舗目の出店となり、ORIHICAの全国200店舗達成へ向け、さらなるブランド認知とマーケットシェア拡大を図ります。

画像はイメージです。

■福岡県内４店舗目！九州エリアにおけるORIHICAブランドの訴求強化

この度ORIHICAが出店する「イオンモール筑紫野」は、福岡市近郊でありながらも豊かな自然に恵まれ、福岡市南部や筑紫地区のベッドタウンを代表する、地域最大級のショッピングモールです。ファッションやインテリア、生活雑貨などの店舗はもちろん、映画館や大型ゲームセンターといったアミューズメント施設も充実し、地域の方々の憩いの場となっています。また、国道3号線沿いで大型駐車場を備える「郊外型」の強みと、JR・西鉄の2路線から徒歩圏内という「駅チカ」の利便性を合わせ持ち、平日のビジネスパーソンから週末のファミリー層まで幅広い集客が期待できます。今回の出店は、すでに出店している福岡市内の店舗との相乗効果を生み出し、これまでリーチできていなかったエリアのお客様にもORIHICAブランドの価値を提供できると考えています。

本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。懐かしさと新しさが融合した、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出します。また、オンライン上の在庫からでもショッピングが可能で、倉庫から直接自宅へお届けする「ウェブオーダーシステム」を活用。お持ち帰りニーズの高いジャケットやシャツ、小物類などの商品陳列スペースを十分に確保しています。店内ディスプレイやスタイリング提案を増やすことにより、ビジカジスタイルのコーディネートを選びやすい環境を整えるとともに、オープン特別セールも開催。お客様にショッピングを楽しんでいただける店舗づくりに注力しています。

ORIHICAは今後も200店舗達成へ向け、マーケットシェアとブランド認知拡大を目指します。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA イオンモール筑紫野店

住所： 福岡県筑紫野市立明寺434番地1

イオンモール筑紫野 2階

電話番号：092-403-1628

店舗面積：約88坪

営業時間：10:00～21:00

アクセス：JR鹿児島本線 天拝山駅 徒歩すぐ

※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1193-9eb50acc833a918c47e5bf8c09c029ae.pdf