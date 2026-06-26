スティング、ライヴ・アルバム『夜警～ライヴ・アット・アムステルダム国立美術館』　6月26日（金）発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、スティングのアムステルダム国立美術館で行ったスペシャル・コンサートの音源を収録したライヴ・アルバム『夜警～ライヴ・アット・アムステルダム国立美術館』（原題：The Night Watch: Live at the Rijksmuseum）を6月26日（金）に発売します。

グラミー賞17回受賞アーティストであるスティング。今年1月、アムステルダム国立美術館の「名誉の回廊」に並ぶレンブラント、フェルメール、ユディト・レイステルらの名画に囲まれながら行ったスペシャル・コンサートのライヴ・アルバムをCD、LP、デジタル配信の各形態でリリースします。

スペシャル・コンサートは、スティングがミュージカル『ザ・ラスト・シップ』主演公演でオランダのアムステルダムに滞在中に行ったもので、今作には圧巻のパフォーマンスの音源を12曲収録しています。独仏共同出資の文化テレビ局ARTEの“Sounds Like Art”という、ミュージシャンを招き、彼らが自ら選んだヨーロッパの美術館で名画に囲まれた空間の中で演奏を行う、注目の新しいコンサート企画の一つとして収録されました。

アムステルダム国立美術館を代表するレンブラントの《夜警》は現在、公開修復中。そのガラス張りの展示室が特別開放され、この貴重で親密なパフォーマンスの舞台となりました。アムステルダム、パリ、ブリスベン、ニューヨーク、と世界各地を回るスティングのミュージカル『ザ・ラスト・シップ』のナンバーも披露されたほか、スティングは長年のギタリスト、ドミニク・ミラーを伴い、ミュージカル誕生の背景を振り返るとともに、自身のキャリアにまつわるエピソードを披露。伝説のバンド、ポリス時代の名曲を含む、輝かしいキャリアを彩る楽曲の数々を演奏しました。スティングは、“太陽王”ことルイ14世の宮廷のために作られた17世紀のギターを演奏しました。

Sting - Shape of My Heart (Live at the Rijksmuseum)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hKks7D7DVZw ]

スティング『夜警～ライヴ・アット・アムステルダム国立美術館』

Sting / The Night Watch: Live at the Rijksmuseum

6月26日（金）発売

https://umj.lnk.to/Sting_nw

CD: UICY-16436／3,300円（税込）／日本盤のみSHM-CD仕様

＜曲目＞

1. Message in a Bottle 孤独のメッセージ

2. The Last Ship ザ・ラスト・シップ

3. The Night the Pugilist Learned How to Dance 闘士のワルツ

4. Island of Souls アイランド・オブ・ソウルズ

5. All This Time オール・ディス・タイム

6. What Say You, Meg? ホワット・セイ・ユー・メグ？

7. Roxanne ロクサーヌ

8. Shape of My Heart シェイプ・オブ・マイ・ハート

9. Every Little Thing She Does is Magic マジック

10. Fields of Gold フィールズ・オブ・ゴールド

11. Fragile フラジャイル

12. Every Breath You Take 見つめていたい

◆アーティスト情報

日本公式 HP: https://www.universal-music.co.jp/sting/(https://www.universal-music.co.jp/sting/)

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