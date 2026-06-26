【（株）ジェイアール西日本ファッショングッズ】「ユニクロJR新大阪店」が7月3日にリニューアルオープン-JR西日本グループ・がんこ寿司とのコラボTシャツも販売！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール西日本ファッショングッズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：冨田康雄）は、株式会社ユニクロとの業務提携店舗である「ユニクロJR新大阪店」を2026年7月3日に増床し、リニューアルオープンいたします。新しくなった「ユニクロJR新大阪店」は、新大阪駅を利用される様々なお客様のニーズに応える品揃えで、地元のお客様のみならず、出張・旅行で大阪へお越しのお客様にも、より一層便利で楽しくお買い物いただける店舗を目指します。

また、リニューアルオープンを記念した、コラボレーションTシャツの発売、豪華賞品が当たるガラポン抽選会、WESTERポイントアップに加えて、株式会社新大阪ステーションストア（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：水田 整）によるアルデ新大阪WESPOアプリスタンプラリーも実施いたします。是非、この機会に新しくなった「ユニクロJR新大阪店」をご利用ください。

■店舗概要

店舗名 ：ユニクロJR新大阪店

オープン日：2026年7月3日（金）

住所 ：大阪府大阪市淀川区西中島5-16-1 新大阪駅2階「アルデ新大阪」内

営業時間 ：9：00～21：00

店舗面積 ：約135坪（約81坪から増床）

取扱商品 ：メンズ、ウィメンズ、キッズ（新たに、キッズの一部商品を取扱います）

※取扱商品は、時期等により変更となる場合があります

その他 ：有人レジ２台、セルフレジ４台（セルフレジは２台から増設）

試着室4室（2室から増設）

＜ユニクロJR新大阪店 イメージ＞

■コラボレーションTシャツの販売

地元企業とコラボレーションしたオリジナルデザイン全6柄のTシャツを販売いたします。

＜コラボレーション先＞

１. 西日本旅客鉄道株式会社（JR西日本）

関西工機整備株式会社

JR西日本グループの関西工機整備株式会社（本社：兵庫県尼崎市、代表取締役社長：春名 隆志）が、公共サインシステムをアレンジした製品・デザインで展開しているブランド「TRANGIS←（トランジス）」の協力のもと、JR西日本の車両・路線図・駅サイン等を使い、大阪・関西が感じられ、お土産としても楽しんでいただけるデザインです。

車両路線図方向幕ピクトグラム

２. 株式会社GANKO（がんこ寿司）

大阪十三の寿司店から始まった「がんこ」。シンプルであるがこそ奥が深いシャリとネタで握られた寿司、納得がいく一貫を追い求める職人の似顔絵をあしらい、日本らしさが感じられ、海外からのお客様にも喜んでいただけるデザインです。

寿司／英語ロゴ寿司／日本語ロゴ

※ユニクロJR新大阪店のほか、ユニクロ関西空港出国エリア店でも販売いたします。

（ユニクロ関西空港出国エリア店では、月2日より既に販売中です）

※販売状況により品切れとなる場合がございます。

■オープニングキャンペーン（期間限定）

１.「ガラポン抽選会」の開催

7月3日（金）から7月5日（日）の3日間、税込5,000円以上お買い上げのお客様に、大阪での観光

やお買い物に便利なチケットが当たる、ガラポン抽選会を開催します。

＜景品一覧＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2086_1_8f52e6b8316b0f9bc24ca85723be36fc.jpg?v=202606260252 ]

２. WESTERポイントの5倍還元

7月3日（金）から7月5日（日）の3日間、WESTERポイントを通常110円で（税込）で1ポイントのところ、5ポイントを付与します。たまったポイントは、ユニクロJR新大阪店をはじめ、JR西日本グループの対象施設・店舗でのご精算時に1ポイント1円としてお使いいただけます。

３.「アルデ新大阪WESPOアプリスタンプラリー」の実施（7月15日から）

7月15日（水）から7月31日（金）までの17日間、WESPOアプリからエントリーいただき、「ユニクロJR新大阪店」に加えて、「アルデ新大阪」の他店舗で買い回りいただいたお客様に、WESTERポイント（期間・用途限定）がもれなくもらえるスタンプラリーを実施します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/95753/table/2086_2_4c8dd65236e3110c8375893a4ea8352f.jpg?v=202606260252 ]