【神戸須磨シーワールド】神戸須磨シーワールドが博物館法に基づく「登録博物館」に認定

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の運営施設である神戸須磨シーワールド（兵庫県神戸市、館長：中野 良昭）は、文化庁が定める博物館法に基づき、2026年6月15日（月）に「登録博物館」として認定されましたことをお知らせいたします。

2023年4月に博物館法の一部を改正する法律が施工されました。これにより、従来の博物館の役割（資料の収集・保管、展示・教育普及、調査研究）に加え、地域社会との連携や、多様な課題への対応、デジタル技術の活用などが新たに求められるようになり、水族館や動物園もその対象に位置付けられています。

神戸須磨シーワールドは2024年6月1日の開業以来、学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した「『つながる』エデュテインメント水族館」として、西日本で唯一となるシャチの展示や、世界初となるシャチ専門の教育ゾーン「オルカラボ」の展開、地域の水生生物の保全など、様々な取組みを実施しています。当館は改正博物館法に基づく国（文化庁）の定める基準を満たしているとして「登録博物館」に認定されました。

神戸須磨シーワールドはこれからもお客様や地域との「つながり」を大切にし、生きものの魅力を肌で感じ楽しく学べる「『つながる』エデュテインメント水族館」を目指して歩んでまいります。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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神戸須磨シーワールド

神戸須磨シーワールドは西日本で唯一のシャチのパフォーマンス、シャチを観ながらお食事ができるブッフェレストラン、さらに、世界初のシャチの生態を学ぶことができる教育ゾーンを展開します。学び「Education（エデュケーション）」と遊び「Entertainment（エンターテインメント）」を融合した『つながるエデュテインメント水族館』として、大人も子どもも楽しみながら学べる機会を提供してまいります。



※神戸須磨シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：神戸須磨シーワールド

所在地：〒654-0049 兵庫県神戸市須磨区若宮町1丁目3-5

創立：2024年6月1日

休館日：不定休

営業時間：平日 10：00～18：00

土日祝 10：00～20：00 ※季節により変更あり

TEL：078-731-7301

URL：https://www.kobesuma-seaworld.jp/

X：https://x.com/Kobe_SumaSea

Instagram：https://www.instagram.com/kobe_sumasea/