次世代通信・地域DX・インフラ高度化を一体提案｜シンクレイヤ、「ケーブル技術ショー2026」に出展

シンクレイヤ株式会社

放送・通信分野でソリューションを提供するシンクレイヤ株式会社（東証スタンダード：1724、代表取締役社長：山口倫正、本社：名古屋市）（以下、当社）は、2026年7月23日（木）～24日（金）に東京国際フォーラムで開催されるケーブルテレビ業界最大級のイベント「ケーブルコンベンション2026」に協賛し、「ケーブル技術ショー2026」に出展いたします。

本展示では、今年３月に国内初の商用化を実現したPONテクノロジー世界最速規格「50G-PON」の実働展示に加え、通信インフラの高度化、地域DX、未整備エリア対応など、放送・通信事業者が直面する課題に対するソリューションを総合的にご紹介いたします。

本イベントは、ケーブルテレビ事業者や官公庁、関連企業が一堂に会するケーブルテレビ業界における国内最大級の展示会です。次世代インフラの方向性や最新の実装技術を直接確認できる場として、毎年高い関心を集めています。

当社は本展示会に継続出展しており、今年は「ここまでやります！シンクレイヤ」をテーマに出展いたします。最新のFTTH機器に加え、HFC設備の高度化および既存インフラの有効活用に向けた技術をご紹介。さらに、防災・減災対応の告知放送システム、Wi-FiセンシングおよびARを活用した地域DXソリューションなど、ケーブルテレビ事業の高度化と地域課題解決に資する多様な提案を行います。

■主な展示内容・機器

◆特設コーナー:50G-PON

世界最速規格のPON技術「50G-PON」を、実働展示いたします。単なる技術紹介にとどまらず、導入後の活用イメージまで具体的に展示し、事業者の課題に沿った次世代ネットワークの現実解をご提案いたします。

◆ここまでやります！CATV設備の未来をひらく

放送・通信サービスを支える各種機器を幅広く展示いたします。日常運用を担う機器の進化を通じて、安定性と将来拡張の両立をご提案いたします。

▶PONソリューション（GPON/EPON）

▶新型10G-EPON ONU

▶新UI統合管理システム【実働展示】

▶光端末器 など

◆ここまでやります！既設集合住宅の未来をひらく

老朽設備や限られたスペースなど、集合住宅特有の条件に対応する通信高度化手法をご紹介。柔軟な設計で、対応が難しい案件の可能性を広げます。

▶小型OLT（1U OLT/miniOLTなど）

▶屋内型CMTS

▶光スプリッタモジュール

◆ここまでやります！ルーラルエリアの未来をひらく

FTTH化が進みにくい地域を効率的にカバーするためのソリューションをご提案。未整備エリアを新たな事業機会として捉える視点をご紹介いたします。

▶柱上型ミニサブセンター

（屋外型光増幅器/屋外型OLT/屋外型電源装置）

▶HFC伝送路機器

◆ここまでやります！地域DXの未来をひらく

地域密着ネットワークを活かした、BtoB・BtoG向け活用例を展示するとともに、ケーブルテレビ事業者であるCCNet様と連携した最新の取り組み事例もご紹介。防災・減災、安否確認、観光分野での地域課題解決を支援します。

▶WEB告知放送システム【実働展示】

▶安否確認支援サービス「でんぱでみてるくん」

▶ARコンテンツ など

■開催セミナー

◆ケーブル技術ショー2026

各日、プライベートセミナーを開催いたします。23日（木）のセミナーでは、昨年末より提供を開始しているWi-Fiセンシングを活用した安否確認支援サービス「でんぱでみてるくん」のご紹介に加え、開発中の光ファイバーによる獣害検知の最前線を初公開いたします。また、24日（金）のセミナーでは、ユースケースを交えながら、回線品質に対する新たな捉え方をお伝えするとともに、50G-OLT時代に向けたサービスの方向性と、シンクレイヤの取り組みについてご紹介いたします。

※お申込みには弊社案内状に記載されたID・パスワードが必要です。

◆ケーブルコンベンション2026

24日（金）15:20～15:40に会議室G502にてセミナーを開催いたします。昨年末より運用を開始しているWi-Fiセンシングを活用した安否確認支援サービス「でんぱでみてるくん」について、新規ビジネスモデルをご提案いたします。また公式サイト内の特典映像として、世界最速規格である“50G-PON”製品を使ったサービス提供についてもご紹介。AI活用や高精細な映像配信など、今後ますます高まる通信需要に対して、50G-PONがどのように応えていくのかをお伝えいたします。本セミナーのご参加および動画のご視聴は事前登録制となっており、ケーブルコンベンション公式サイト（https://www.catv-conv.jp/top.html）にて受付中です。

■ケーブルコンベンション2026およびケーブル技術ショー2026 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/146259/table/39_1_c4605dec53373961a64864cfa0f48e3d.jpg?v=202606260851 ]

※ 詳細はイベント公式ウェブサイト（https://www.catv-conv.jp/）をご覧ください。

シンクレイヤは、放送・通信インフラ技術の進化を通じて、地域社会の持続的な発展と課題解決に貢献してまいります。

シンクレイヤ株式会社

〈本社〉〒460-0012 名古屋市中区千代田2-21-18

〈ホームページ〉https://www.synclayer.co.jp/

〈X(旧Twitter)〉https://x.com/SYNCLAYER_JP_Pb

〈YouTube〉https://www.youtube.com/@synclayer-pb

この件に関する問い合わせ先

広報室 Mail： planning@synclayer.co.jp

TEL：052-242-7874 FAX：052-238-5655