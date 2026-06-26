エレマテック株式会社　役員人事に関するお知らせ

エレマテック株式会社

エレマテック株式会社(https://www.elematec.com/)は、2026年6月26日開催の第80回定時株主総会及び取締役会にて決議されました取締役及び監査役の体制を下記の通りお知らせします。

取締役および監査役の体制

[表: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/10_1_82c44cbc6a23fdb16fc61a4337c4ef9a.jpg?v=202606260252 ]

なお、取締役 小松 洋介氏、常勤監査役 野口 良人氏は、上記定時株主総会の終結をもって

退任されました。

以 上

■会社概要

会社名：エレマテック株式会社

所在地：東京都港区三田３丁目５番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階

エレマテックは、エレクトロニクス業界における統合サービス企業です。

豊田通商グループに属しており、設立以来75年以上にわたり培われてきた現場力と幅広い取引先基盤に加え、国内外70拠点以上に広がるネットワークや、開発、技術、環境・品質保証部といった、専門知識を有するメーカー機能も併せ持っております。

エレクトロニクスのモノ作りパートナーとして、最適なソリューションを提供します。

詳細はこちらからご確認ください。

エレマテック HP : https://www.elematec.com

公式Youtube チャンネル：https://www.youtube.com/@elematec7314