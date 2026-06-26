横浜DeNAベイスターズ公式スポンサー記念「アサヒメタルファイン ベイダイヤモンド・シート」ご招待

アサヒメタルファイン株式会社

アサヒメタルファイン株式会社（本社︓東京都千代田区、代表取締役社長︓田嶋 伸夫、以下「当社」）は、横浜DeNAベイスターズとのオフィシャルスポンサー契約締結を記念し、「アサヒメタルファイン ベイダイヤモンド・シート」観戦チケットが当たる各種キャンペーンを開始いたしました。

本取り組みでは、当社オンラインストア「ASAHI Online Store」で写真付きレビューを投稿いただいたお客様の中から抽選で、横浜DeNAベイスターズ観戦チケットをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。さらに、金地金保管サービス「ASAHI Gold Club」におきましても、2026年7月1日（水）より、口座開設をいただいたお客様の中から抽選で、横浜DeNAベイスターズ観戦チケットが当たるキャンペーンを実施するとともに、条件を満たしたお客様を対象に、先着順で同チケットを進呈するキャンペーンを同時開催いたします。

抽選方式および先着方式の複数施策を同時展開することにより、初めて当社サービスをご利用いただくお客様から、既存のお客様まで、幅広い層の皆様にご参加いただけます。なお、各キャンペーンは独立しており、条件を満たすことで複数のキャンペーンにご応募いただくことが可能です。

当社は2026年5月に、横浜DeNAベイスターズとオフィシャルスポンサー契約を締結するとともに、横浜スタジアムのバックネット裏に位置する特別席「ベイダイヤモンド・シート」に席種広告を掲出し、「アサヒメタルファイン ベイダイヤモンド・シート」として展開しております。本シートはグラウンド至近に位置し、試合の臨場感を最前線で体感できる特別な観戦空間です。

本取り組みを通じて、当社サービスの価値と魅力をより多くのお客様に体験いただくとともに、横浜DeNAベイスターズを応援する機会を提供し、スポーツ振興および地域社会への貢献にも寄与してまいります。

キャンペーン１. 横浜DeNAベイスターズ観戦チケットプレゼントキャンペーン

キャンペーン２. ASAHI Gold Club 口座開設キャンペーン

キャンペーン３. ASAHI Gold Club 地金お預かりキャンペーン

アサヒメタルファイン ベイダイヤモンド・シートへの通路観戦シートからのスタジアム風景[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165233/table/6_1_f8761640b1ad1e6cd3830d94672981e4.jpg?v=202606260252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/165233/table/6_2_1cd87308e057cf1a32d013f32a81b8a5.jpg?v=202606260252 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/165233/table/6_3_37bd7e5dcee76cb1491af9ab43eecdae.jpg?v=202606260252 ]ASAHI Gold Clubについて

世界トップクラスの金リサイクル量を誇るアサヒメタルファインが運営する金地金保管サービスです。お手持ちの地金を預入保管するほか、1gからオンラインで金を購入することができます。金を創り続ける私たちASAHI Gold Club だからこそ、あなたの資産をしっかりお守りします。



ASAHI Gold Clubのご紹介｜購入手数料0円！ASAHIではじめる金の資産形成(https://www.asahigrellia.com/gold-club/lp/entry/)

アサヒメタルファイン株式会社について

当社はAREホールディングス株式会社（東証プライム上場）の100％子会社として、貴金属の精錬をはじめ、製造・販売事業を中核に展開しております。高度な技術力に裏打ちされた高品質かつ信頼性の高い製品・サービスの提供を通じて、産業および社会の発展に貢献しております。

また、当社が取り扱う貴金属の多くは、リサイクル由来の原料を活用して生産されており、環境負荷の低減に寄与する「グリーンゴールド」として高い評価をいただいております。当社は今後も、人と環境に配慮した貴金属の提供を通じて、資源循環型社会の実現と持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

【会社概要】

会社名：アサヒメタルファイン株式会社

事業内容：貴金属の精錬および地金の製造・販売

貴金属加工品の製造・販売

貴金属製品および関連サービスの企画・販売（自社ECサイトの運営）

コーポレートサイト：https://www.asahimetalfine.com/

総合サービスサイト：https://www.asahigrellia.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

アサヒメタルファイン株式会社 リテール事業部

E-mail：c-support@asahimetalfine.com