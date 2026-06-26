実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』　『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』との合同リアルイベントを7/18(土)に開催決定！

株式会社テレビ朝日

株式会社テレビ朝日は株式会社Aimingと共同制作の実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』（略称、『べっぴん荘』）において7月18日(土)に『ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々』（講談社、略称『ハムコイ』）との合同リアルイベントの開催することをお知らせいたします。





■『ハムコイ』×『べっぴん荘』合同リアルイベントの開催が決定！

テレビ朝日とAimingが贈る、一人称視点の実写恋愛シミュレーションゲーム 『べっぴん荘』と、講談社ゲームラボと週刊誌FRIDAYにより誕生した『ハムコイ』の合同イベントを7月18日(土)に開催いたします。

本イベントでは両タイトルの関連アイテムの展示や、キャスト登壇によるトークショー(※)などを行う予定です。続報は各タイトルの公式SNSにてお知らせいたしますので、ぜひフォローしてお待ちください。

※トークショーは席数に限りがあります。当日の先着での整理券配布と購入者限定の企画を予定しております。なお整理券配布時に購入履歴を確認するためあらかじめお持ちのスマートフォンやタブレットにSTEAMアプリをDLしログインの上、購入完了画面が確認できる状態のご準備をお願いいたします。整理券配布時間やトークショーのタイムテーブルなど詳細は後日発表いたします。

▼公式SNS

ハムコイ公式X：https://x.com/fmvkodansha(https://x.com/fmvkodansha)

べっぴん荘公式X：https://x.com/antena_binbin(https://x.com/antena_binbin)

▼イベント概要

開催日時：2026年7月18日(土)

会場：東京都港区六本木2丁目2-13 Alawaビル

出演者：（ハムコイ）都丸紗也華、高鶴桃羽、池本しおり

（べっぴん荘）花城奈央、渚のん 、あのん舞

参加費：無料 ※一部購入者限定企画あり





※当日の状況により、内容や開催時間は前後する場合がございます。

※イベント会場までの交通費、宿泊費その他のイベント参加にかかる費用は、お客様の自己負担となります。

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

■Steamサマーセールに『べっぴん荘』が参加決定！本編＆DLCが20％OFF

６月26日(金)より開催されるSteamサマーセールに『べっぴん荘』の参加が決定いたしました。

セール期間中は、ゲーム本編はもちろん、ファンの皆様から好評をいただいている各種ダウンロードコンテンツ（DLC）も20％OFFの特別価格にてお買い求めいただけます。まだプレイしていない方も、コンプリートを目指す方も、お得なこの機会をぜひお見逃しなく！

〈Steam(R)ストア〉

https://store.steampowered.com/app/3898860/_/(https://store.steampowered.com/app/3898860/_/)

通常価格：\1,400(税込み）⇒セール価格：\1,120(税込み）

セール期間：～7月10日(金)

※セールの終了時間はストアにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更される場合があります。

■6/26(金)19時より凪役・渚のんさんによるゲームプレイを配信！

６月26日(金)19時よりYouTubeチャンネル『AimingMovies』 （https://www.youtube.com/@AimingMovies）にて、べっぴん荘のヒロインの一人で独特なダンスを踊るK-POPアイドルの練習生、凪を演じる渚のんさんご本人によるゲームプレイ配信を行いますので、ぜひご覧ください。

また、『べっぴん荘』に関する動画も同チャンネルで公開しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。





〈配信情報〉

配信日時：６月26日(金)19:00開始予定

配信URL ：（YouTube）https://youtube.com/live/XZu_3HUCc_A(https://youtube.com/live/XZu_3HUCc_A)

（Steam）https://store.steampowered.com/app/3898860/_/(https://store.steampowered.com/app/3898860/_/)

出演：渚のん





■『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』とは

一人称視点の実写映像でストーリーが繰り広げられる、没入感の高い恋愛シミュレーションゲームです。

大学新生活初めての一人暮らし。 トラブルで住む場所を失ったあなたは、シェアハウスで５人の女性と過ごすことに。ひとつ屋根の下で過ごす１年間のなかで、彼女たちとの関係は少しずつ変化していく。

ヒロインたちの気持ちを"敏感"に感じ取り、あなたの選択で最高な恋の結末を迎えることはできるのか？

あなたの恋のアンテナの力が試される。

■ストーリー

上京し、夢と期待に胸を膨らませていたはずの大学生活。

しかし、思わぬトラブルで住む場所を失ったあなたは、運命に導かれるように別嬪荘と名付けられたシェアハウスで暮らすことに。

そこで待っていたのは、性格も個性も全く異なる、魅力あふれる5人のヒロインたちとの共同生活。

春の出会いから冬の聖夜まで、別嬪荘での1年間は、水着選び、ハロウィン、そして特別なクリスマスなど、二度と忘れられないイベントで彩られる。

甘くて、ちょっとおバカな共同生活があなたを待っている。





〈Steamストアページ〉

https://store.steampowered.com/app/3898860/_/(https://store.steampowered.com/app/3898860/_/)

〈AimingMovies〉

https://www.youtube.com/watch?v=VuL9G4en2cQ(https://www.youtube.com/watch?v=VuL9G4en2cQ)





■登場ヒロインについて

▼菜緒

昔からあなたのことを知る、やきもち焼きの幼馴染。

キャスト:花城奈央（https://x.com/cu_clu_nao(https://x.com/cu_clu_nao)）

▼凪

アイドルを目指している練習生。本当は優しいのに素っ気ない態度をとってしまう一面も。

キャスト：渚のん（https://x.com/nagisa__non(https://x.com/nagisa__non)）

▼アノン

アルバイト先の頼れるリケジョの先輩。才色兼備で包容力もあり、あなたを癒してくれる。

キャスト：あのん舞（https://x.com/anon_551(https://x.com/anon_551)）

▼流花

親友の妹だが現在は大人気アイドル。無邪気で放って置けないキュートな存在。

キャスト：北野瑠華（https://x.com/official_ruka25(https://x.com/official_ruka25)）

▼美玲

アルバイト先の常連客。ミステリアスな魅力を持つ年上のお姉さん。

キャスト：神山みれい（https://x.com/mirei_burlesque(https://x.com/mirei_burlesque)）

＜ゲーム概要＞

タイトル：『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』

ジャンル：実写恋愛シミュレーションゲーム

プラットフォーム：Steam(R) https://store.steampowered.com/app/3898860/_/(https://store.steampowered.com/app/3898860/_/)

発売日：2026年3月4日(水)

価格：\1,400(税込み) ⇒サマーセール価格：\1,120(税込み）

公式X：https://x.com/antena_binbin(https://x.com/antena_binbin)

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