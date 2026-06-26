【Tiffany & Co.】「16 ストーン」コレクションに着想を得た「16 ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ」を発表

ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク「ジャン・シュランバージェ バイ ティファニー」16ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ

ティファニーは、ジャン・シュランバージェのデザイン レガシーを讃える「16 ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ」を発表します。ティファニーを代表する「16 ストーン」コレクションの新たな表現として誕生した本作は、18Kイエローゴールドのクロスステッチ モチーフで彩られた回転リングに、12石のルビーと12石のダイヤモンドをセッティングしています。18Kホワイトゴールド製ケースに収められたウォッチには、合計421石、総計3.4カラットのダイヤモンドがあしらわれています。

ラペル ウォッチ（ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ルビー ）1880-1893年 The Tiffany Archives

ティファニーは、「16 ストーン」ウォッチにルビーを取り入れることで、19世紀にまで遡る豊かな伝統の継承を表現しています。ザ ティファニー アーカイブに所蔵されているラペル ウォッチやポケット ウォッチ、初期の腕時計には、ルビーをあしらった数々のタイムピースが残されており、卓越したジェムストーンと時計製作を融合させてきたティファニーの長い歴史を物語っています。

ウォッチ（ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ルビー ） 1926年 The Tiffany Archivesリスト ウォッチ（ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ルビー ）Solvil-Paul Ditisheim (movement) 1930-1931年 The Tiffany Archives

「16 ストーン」コレクションは、1959年にティファニーの伝説的デザイナー、ジャン・シュランバージェによってデザインされ、同年のブルー ブックに初めて登場しました。シグネチャー モチーフである、ダイヤモンドを繋ぐ18Kイエローゴールドのクロスステッチは、フランス・アルザス地方でテキスタイルメーカーを営んでいた名家に生まれた彼のルーツに着想を得たものです。尊いもの同士を繋ぎ合わせるクロスステッチが象徴的な 「16 ストーン」コレクションは、育まれる愛を象徴しています。

文字盤は、マザー オブ パールのセンター ディスクと、18Kイエローゴールドのクロス ステッチ モチーフに12石のラウンド ブリリアント ダイヤモンドと12石のルビーをあしらった回転式のアウターリングで構成されています。手首の動きに沿って自由に回転するリングは、ジャン・シュランバージェのデザインの特徴である躍動感を表現しています。回転リングの製作には、ゴールドのクロスステッチの鋳造と取り付け、ダイヤモンドとルビーのセッティングに、合計25時間の作業を要する複雑な工程があり、ティファニーの金細工とジュエラーによる卓越した職人技を物語っています。特に、18Kゴールドのクロスステッチ モチーフの製作には、素材と技術を深く理解する必要があります。ミリ単位以下の精度が求められる各パーツの型の製作から始まり、溶かしたゴールドを流し込み冷却後、ひとつひとつ丁寧に手作業で磨き上げられ、ダイヤモンドが施されたアウターリングにセットされます。

ケースには、ティファニーの名高いダイヤモンド セッティングの専門技術を象徴するスノーセッティングが施され、総計2.9カラット、366石のラウンド ブリリアントダイヤモンドが輝きを放ちます。

サンバースト パターンが刻まれたケースバックにはダイヤモンドがあしらわれ、レッド アリゲーター ストラップには43石のラウンド ブリリアント ダイヤモンドをセットした18KホワイトゴールドのTバックルを採用しています。

「16 ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ」は、年間を通じて限られた数量で展開いたします。

商品情報

「ジャン・シュランバージェ バイ ティファニー」16ストーン マザー オブ パール ルビー ウォッチ

ケース幅：径36mm 機能：時と分 素材：18K ホワイトゴールド（ケース、バックル） 文字盤：マザー オブ パール （ディスク）、18K イエローゴールドのクロスステッチ、12石のルビー、12石のダイヤモンド（アウターリング） 針：18K イエローゴールド 時計全体に使われているダイヤモンドの合計：421石（合計約3.4カラット）

o ケース：スノーセッティングによる366石のラウンド ブリリアント ダイヤモンド（合計2.9カラット）

回転リング：12石のルビー、12石のラウンド ブリリアント ダイヤモンド、

o Tバックル：43石のラウンド ブリリアント ダイヤモンド

o ケースバック：サンバーストのデザインをエングレービング、ダイヤモンド

o ストラップ：レッド アリゲーター

ムーブメント：スイス製クォーツムーブメント 保証：5年間国際保証 スイス製