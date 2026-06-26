新潟、松山、東京の3開催、3ヵ月連続出演をサプライズ発表(ハート)SM ENTERTAINMENTが少女時代以来約18年ぶりに送り出す多人数ガールズグループHearts2Hearts、TGC初出演決定！

株式会社W TOKYO

東京ガールズコレクション実行委員会（企画/制作：株式会社W TOKYO）は、2026年7月18（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（以下、TGC新潟）、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館にて『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（以下、TGC松山）、そして、2026年9月19日（土）に横浜アリーナにて『マイナビ TGC 2026 A/W』と、全国各地にて3ヵ月連続でTGCを開催します。この度、追加情報が決定しましたのでお知らせします。

■Hearts2Hearts、新潟、松山、東京のTGC3開催、3ヵ月連続出演をサプライズ発表！コメントも到着(ハート)

レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループHearts2Heartsが、『TGC新潟』、『TGC松山』、そして、『マイナビ TGC 2026 A/W』のTGC3開催に、3ヵ月連続出演することが決定しました(ハート)

昨年2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに、『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成。The 1st Mini Album『FOCUS』は、2025年11月20日（木）付きのオリコンデイリーアルバムランキングで1位、米メディアThe FADERによる『The 51 Best Songs of 2025 』ではK-POP最高順位となる11位にランクインし、英メディアNMEが選ぶ『THE NME 100: ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2026』にも選出されるなど、次世代を担う“最高の新人”として世界的な人気を証明！さらに、今年2026年2月にリリースされた楽曲『RUDE!』は、リリースから約3ヶ月でSpotify、MVの再生回数ともに1億回を突破し、各種音楽チャートでも1位を独占。今週2026年6月22日（月）には、待望のThe 2nd Mini Album『Lemon Tang』をリリースしたばかりのHearts2Heartsが、TGCに待望の初出演(ハート)

＜Hearts2Heartsからコメントが到着！＞

TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんに素敵なパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたら嬉しいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！

新時代に“輝き”を放ち、世界へと羽ばたくHearts2Heartsとともに駆け抜ける、この夏、“最高に刺激的なTGC”にご期待ください！

以下、全てリリース配信時の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。

【NAMICS presents TGC 新潟 2026】

イベント名称：NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：NAMICS presents TGC 新潟 2026）

開催日時 ：2026年7月18日（土） 開場12:30 開演14:00 終演19:00（予定）

会場 ：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（〒950-0078 新潟市中央区万代島6-1）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

チケット ：完売御礼

【チケットに関する問い合わせ先】

ローソンチケット（https://faq.l-tike.com/）

ブランド：FREAK'S STORE、GRAPEFRUIT MOON、Intention Line. B.P. Store、moment+、Outfitter lab、REDYAZEL、RODEO CROWNS WIDE BOWL、sugar nine、The Escape、Ungrid ※ｱﾙﾌｧﾍ゛ｯﾄ順

ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、有坂心花、安斉星来、稲垣姫菜、入江美沙希、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、川床明日香、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、佐々木満音、白河れい、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、中島瑠菜、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、星乃あんな、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、室はんな、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

モデル：大塚七海（NGT48）、北村優羽（NGT48）、杉本萌（NGT48）、高倉萌香、中川紅葉、東村芽依、藤田みあ、藤原実羽、宮本李菜、矢野滴 他 ※50音順

ゲスト：池田匡志、王林、大西利空、柏木由紀、北原里英、駒木根葵汰、ゴリエ、JOY、鈴陽向（WILD BLUE）、寺田心、とうあ、豊田裕大、夏生大湖、西山茉希、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、増子敦貴（GENIC）、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：NGT48、Gyubin、しなこ、SOTA HANAMURA（from Da-iCE）、Dream Ami、Hearts2Hearts、マルシィ、WILD BLUE、ONE OR EIGHT 他 ※50音順

オープニングアクト：ONSENSE、kiOra 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、影山優佳 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：新潟県、新潟市

プラチナパートナー：ナミックス株式会社

パートナー：NSGカレッジリーグ、三幸製菓株式会社、株式会社NTTドコモ、イオンフィナンシャルサービス株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、トキエア、亀田製菓株式会社、株式会社ブルボン、東京電力ホールディングス株式会社 新潟本社、東北電力株式会社、株式会社アークベル、アルファスグループ、株式会社タイミー、ＪＡグループ新潟、株式会社ジョイフル恵利、株式会社DI Palette、新潟交通株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：株式会社NST新潟総合テレビ

特別協力：株式会社第四北越銀行、株式会社新潟日報社

公式メディア：girlswalker

演出：David J Production、DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：＃TGC新潟 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

【SBI証券 presents TGC 松山 2026】

イベント名称：SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SBI証券 presents TGC 松山 2026）

開催日時 ：2026年8月16日（日） 開場12:00 開演13:00 終演17:00（予定）

会場 ：愛媛県武道館（〒790-0948 愛媛県松山市市坪西町551）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/matsuyama/2026/

チケット ：【入場料（税込）】※4歳以上はチケットが必要

アリーナ席：先行販売：15,000円、一般販売：15,500円、TGC CARD割引：2,500円 / お土産袋・応援グッズ付

スタンド席：先行販売：10,000円、一般販売：10,500円、TGC CARD割引：1,500円 / お土産袋・応援グッズ付

【先行販売】2026年06月26日（金）23:59まで！ ※先着・売り切れ次第終了

TGC CARD先行（※TGC CARD割引対象）、dポイントクラブ会員先行、

TGC公式LINE先行（第二弾）、イープラス先行

【一般販売】2026年06月27日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

イープラス（https://eplus.jp/qa/）

ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、稲垣姫菜、小國舞羽、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、北里琉、小林由依、雑賀サクラ、さくら、多田梨音、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、希空、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、向井怜衣、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、りんか 他 ※50音順

ゲスト：王林、鈴陽向（WILD BLUE）、とうあ、松本怜生、南りほ、村重杏奈、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

メインアーティスト：STU48、しなこ、SWEET STEADY、DXTEEN、Hearts2Hearts、VIBY 他 ※50音順

MC：ウエンツ瑛士、中川安奈 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

共催：松山市

プラチナパートナー：株式会社SBI証券

パートナー：株式会社NTTドコモ、松山けいりん、イオンフィナンシャルサービス株式会社、学校法人河原学園、ネッツトヨタ愛媛株式会社、株式会社フォーミュレーションI.T.S.、エミフルMASAKI、株式会社WinTicket、株式会社プリベ石川、株式会社門屋組、オールドイングランド 道後山の手ホテル、愛媛銀行、愛媛信用金庫、三浦工業株式会社 他 ※ランク別、50音順

メディアパートナー：南海放送株式会社

協力：伊予市、久万高原町、東温市、砥部町、松前町

公式メディア：girlswalker

演出：David J Production

企画/制作：株式会社W TOKYO

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：＃TGC松山 / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

【第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER】

イベント名称：第43回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER（略称：マイナビ TGC 2026 A/W）

開催日時 ：2026年9月19日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

会場 ：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）

公式サイト ：https://tgc.girlswalker.com/26aw/

チケット ：【入場料（税込）】※4歳以上はチケットが必要

指定席：一般：12,500円 / お土産袋・ペンライト付

【先行販売】終了

【アップグレード】終了

【一般販売】2026年06月20日（土）10:00～ ※先着・売り切れ次第終了

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しており、営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

メインモデル：青島心、嵐莉菜、安斉星来、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、北里琉、近藤華、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、志田こはく、せいら、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、月丘音彩、鶴嶋乃愛、長浜広奈、中山こはく（MORE STAR）、なごみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、本田紗来、MINAMI、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ 他 ※50音順

ゲスト：あの、簡秀吉、平祐奈、とうあ、NOA、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他 ※50音順

メインアーティスト：SWEET STEADY、Hearts2Hearts、FRUITS ZIPPER 他 ※50音順

ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他

主催：東京ガールズコレクション実行委員会

特別協賛：株式会社マイナビ

パートナー：株式会社NTTドコモ、TGC CARD(イオンフィナンシャルサービス株式会社)、ダイソー(株式会社大創産業) 他 ※ランク別、50音順

ビューティーパートナー：SBC湘南美容クリニック(SBCメディカルグループ)、KINUJO(株式会社KINUJO) 他 ※ランク別、50音順

公式メディア：girlswalker

演出：David J Production、DRUMCAN

企画/制作：株式会社W TOKYO

LINE：@TGC_LINE / X：@TGCnews / Instagram：@tgc_staff / Threads：@tgc_staff / TikTok：@TGC__official

ハッシュタグ：#マイナビTGC ＃TGC / YouTube：https://www.youtube.com/user/girlsTV(https://www.youtube.com/user/girlsTV)

■東京ガールズコレクションとは・・・

「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催。モデル、タレント、アーティスト、動画クリエイター等のトップインフルエンサーが一堂に会する認知度94％を誇る史上最大級のファッションフェスタ。リアルとオンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超え、多種多様なパートナーとTGCを掛け合わせることによりファッションショーという枠組みを超えコンテンツ開発やブランディングの“ラボラトリー”機能を担うブランディングプラットフォームへと発展。その発信力を活かし、国際連合、政府、官公庁と連携し、SDGs推進・地方創生など、変わり続ける社会課題を若年層へ伝える架け橋としての役割を担う。

■TGC地方創生プロジェクトとは・・・

TGCは前身である「地域産業活性化プロジェクト」として、2009年3月の『内閣官房 地域の元気再生事業～福井県鯖江市 眼鏡～』を皮切りに、日本各地の地域産業を活性化させることを目的に、TGC（東京開催）会場内におけるプロモーションブースやステージ展開の他、名古屋、沖縄、福島など地方都市でのTGC開催を実施しました。そして2015年、TGCのプラットフォームを活用し、地域の魅力や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地方創生という理念のもと、「TGC地方創生プロジェクト」を発足。同年に福岡県北九州市にて開催をしたTGC 北九州 2015を皮切りに、北陸地方初の富山、中国地方初の広島に続き、静岡、熊本、関西地方初の和歌山、四国初の松山、香川、そして新潟へと年々開催地を広げております。今後も、TGCを通じて地方都市の魅力を発信していきます。