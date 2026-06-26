KAWAI×BenQが提案する新たなピアノ演奏体験ピアノ専用ライト「PianoLight(R)」シリーズの展示・販売を開始

株式会社河合楽器製作所

株式会社河合楽器製作所は、先進のディスプレイ技術と照明技術を有するグローバルブランドであるベンキュー（BenQ）の日本法人、ベンキュージャパン株式会社（本社：東京都千代田区、以下 BenQ）とパートナーシップ協定を締結しました。BenQが展開するピアノ専用ライト「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」の日本国内における唯一の正規販売パートナーとして、6月26日より、当社公式オンラインショップでの販売ならびに全国直営店での展示・販売を開始します。

「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」は、BenQ独自のSTEREO-Light(TM)技術をはじめとする先進的な光制御により、楽譜と鍵盤を均一に照らし、演奏時の視認性と快適性を向上させるピアノ専用ライトです。PianoLight(R)はアップライトピアノ向けにより豊かな演奏体験を、PianoLight(R) Grandはグランドピアノに最適化されたコンサートホールのような光環境を実現。自動調光機能や着席検知機能、明るさ・色温度調整機能を備え、演奏者一人ひとりに適した光環境を提供します。さらに、楽譜や鍵盤を見やすく照らすことで演奏への集中をサポートするとともに、ブルーライト軽減技術やアイカバーの採用により目への負担にも配慮。長時間の練習やレッスン、演奏時にも快適な視環境を実現します。

本展示では、各モデルが生み出す光や演奏環境への効果を実際に体感いただけます。均一で美しい光による快適な視認性に加え、さまざまなピアノに調和する洗練されたデザインや高い互換性もご確認いただける機会となっており、より豊かな演奏体験を支える新たな光の価値をご提案します。

【パートナーシップ概要】

当社とBenQは、ピアノ演奏に適した快適な光環境の普及を通じて、より豊かな音楽体験の創出を目指し、パートナーシップ協定を締結しました。当社直営店のうち11店舗では、「PianoLight(R)」「PianoLight(R) Grand」がもたらす理想的な演奏環境をご体感いただけます。

【製品概要】

「PianoLight(R)」アップライトピアノ向け照明

PianoLight(R)は、より快適で豊かな演奏体験を実現するアップライトピアノ専用ライトです。独自のSTEREO-Light(TM) 3D光学技術により、楽譜と鍵盤を均一に照らし、演奏時の視認性を向上。さらに、自動調光機能や着席検知機能、明るさ・色温度調整機能を搭載し、演奏者一人ひとりに合わせた快適な環境づくりをサポートします。

「PianoLight(R)」主な特長

・楽譜と88鍵すべてを均一照射

・ANSI規格に準拠した15段階の明るさと6段階の色温度(2700K-5000K)に対応

・自動調光機能と着席検知機能を搭載

・転倒防止アクセサリー搭載

販売価格(税込)：49,800円

「PianoLight(R) Grand」グランドピアノ向け照明

PianoLight(R) Grandは、コンサートホールのような快適な光環境を実現するグランドピアノ専用ライトです。独自のSTEREO-Light(TM)技術により、楽譜と88鍵を均一に照らし、演奏空間全体を理想的な光で包み込みます。周囲の明るさに応じて自動で調光するほか、14段階の明るさと7段階の色温度調整などを搭載し、本格的な演奏環境を提供します。

「PianoLight(R) Grand」主な特長

・楽譜と88鍵すべてを均一照射

・ANSI規格に準拠した14段階の明るさと7段階の色温度(2700K-5300K)に対応

・自動調光機能と着席検知機能を搭載

・5箇所の可変ジョイントにより、高さ・角度・位置を自在に調整可能

・高い強度と信頼性を確保した耐久性に優れたS45C鋼を採用

販売価格(税込)：99,800円

■ 展示店舗（11店舗）

「PianoLight(R)」

カワイ札幌・カワイ仙台・カワイ群馬・カワイ表参道・カワイ横浜・カワイ浜松・カワイ福岡



「PianoLight(R) Grand」

カワイ川口・カワイ表参道・カワイ名古屋・カワイ梅田・カワイ広島

■ BenQについて

BenQ Corporationは、1984年の設立以来、「Bringing Enjoyment and Quality to Life」をコーポレートビジョンとして掲げ、生活に楽しさとクオリティを届けるために最新のテクノロジーとライフスタイルを結びつける、ユニークな製品を生み出している企業です。

現在は、ライフスタイル、ビジネス、ヘルスケア、教育の4つの事業領域にフォーカスし、お客さまの生活にとって大切な場面をさらに輝かせる価値のある製品やサービスの提供を続けています。※PianoLight(R)のワードマークは、ベンキュージャパン株式会社が所有する登録商標です。

ベンキュージャパン株式会社 ウェブサイト https://www.benq.com/ja-jp/index.html

■製品WEBページ【KAWAIピアノ公式オンラインショップ】

PianoLight(R) https://www.kawaipiano-eshop.jp/view/page/benq-pianolight

PianoLight(R) Grand https://www.kawaipiano-eshop.jp/view/page/benq-pianolightgrand

■この件に関するお問い合わせ先

一般の方

〒430-8665 静岡県浜松市中央区寺島町200番地

株式会社河合楽器製作所 販売推進部 Tel: 053-457-1370