夏限定！ヨーグルトとレモンの酸味がクセになる！「SPICE FACTORY特製 ポークビンダルーカレー」 エキュート品川店で7月1日から期間限定発売！

株式会社JR東日本クロスステーション株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営する「SPICE FACTORY」は、2026年7月１日（水）から期間限定で「SPICE FACTORY特製 ポークビンダルーカレー」を販売します。

期間限定商品について

商 品 名 ：SPICE FACTORY特製 ポークビンダルーカレー

販売価格：1,380円（税込）

販売期間：2026年7月1日(水)～2026年8月末予定

昨年大好評いただいたポークビンダルーが、さらに夏仕様へアップデートして今年も登場いたします。コク深いヨーグルトベースはそのままに、今年は新たに「レモン汁」をプラス。酸味のレイヤーが重なることで、暑い日でもスプーンが進む、よりさっぱりと軽快な味わいを実現しました。さらに、トッピングには夏らしさを彩る食材を厳選。新鮮な茄子のジューシーな旨味と、色鮮やかなドラゴンフルーツのトロピカルな甘みが、スパイシーなカレーに絶妙なアクセントを加えます。五感で夏を感じる、今年だけの特別なポークビンダルーをぜひご賞味ください。

SPICE FACTORYについて

SPICE FACTORYは、スパイスカレーと日本人に馴染みのある和惣菜を組み合わせ、自由な発想のもと「スパイス × 和」をコンセプトとして、新しいスタイルを生み出しました。

一皿でバランスの取れた健康的で家庭的な和惣菜と食べるスパイスカレーを提供しています。

和惣菜を使うことで「甘み」・「旨味」・「食感」をカレーにプラス、さらに慣れ親しんだ味わいが安心感もプラスし毎日でも食べたくなるカレーに仕上がっています。

多様なスパイスが織りなす本格カレーに、和惣菜がもたらす繊細な味わいが特徴の、唯一無二の癖になる美味しさをお楽しみください。

【店舗概要】

店 舗 名：SPICE FACTORY エキュート品川

店舗所在地：〒108-0074

東京都港区高輪3-26-27

JR品川駅構内エキュート品川

営業時間：平日7:00～22:30/土曜7:00～21:00

日祝 8:00～20：00

座席数：２０席