【コープデリ】家庭で眠る衣類が、子どもたちの未来を支える力に「衣料品回収プロジェクト」864万7,100円を子ども支援団体に寄付

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、会員生協：関東信越の6生協、略称：コープデリ連合会）は、株式会社スクロール（本社：静岡県浜松市）とともに展開している「衣料品回収プロジェクト」を通じた2025年度の寄付金として、864万7,100円を「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」（以下、JCV）と「認定NPO法人Learning for All 」（以下、LFA）に寄付しました。

また、本プロジェクトにおける寄付金の贈呈式を、2026年6月25日に実施し、両団体に目録を贈呈いたしました。

JCVの奥寺憲穂事務局長（左）と熊崎伸理事長LFAの石神駿一副代表理事（左）と熊崎伸理事長

＜「衣料品回収プロジェクト」を通じた寄付について＞

■期間 ： 2025年1月1日～2025年12月31日

■寄付先 ： 認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会（JCV）

認定NPO法人 Learning for All （LFA）

■寄付金額 ： 864万7,100円 （内訳：JCVに456万9,600円、LFAに407万7,500円）

■寄付の流れ： 組合員がコープデリ宅配を通じて衣料品回収専用のキットを購入し、ご家庭にある衣料品などを株式会社スクロールに送付し、同社がそれらの品をリユース・リサイクルします。キットの売り上げの一部は、子どもの支援を行う団体に寄付し、これらの取り組みを通じて、子どもの貧困や医療格差の解消、衣類廃棄の削減、再利用の促進など、複数の社会課題解決への貢献を目指します。

※寄付先団体について

JCV・・・ミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツの4カ国においてUNICEFと連携し、ポリオ、はしか、ジフテリア、破傷風など予防可能な感染症から子どもたちの命を守るため、ワクチンや保冷庫、注射器などの関連機器を届けるなどの活動をしています。コープデリ連合会では、2012年よりペットボトルキャップ売却の寄付先としている団体です。 https://www.jcv-jp.org

LFA・・・「子どもの貧困の本質的解決」をミッションに掲げ、困難を抱える子どもたちへ学習・生活支援や居場所づくり、食事提供などを実施しています。また、支援ノウハウの他団体への共有や、課題の普及啓発、政策提言にも取り組んでいます。 https://learningforall.or.jp/