仙台が舞台の大人気JAZZ漫画『BLUE GIANT』とのコラボレーション『BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE』開催！

株式会社パルコ

仙台PARCO2(宮城県仙台市青葉区中央3-7-5)が2026年に開業10周年を迎えることを記念し、仙台を舞台に描かれた大人気JAZZ漫画『BLUE GIANT』とのコラボレーション企画『BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE』を2026年9月4日(金)-9月23日(水・祝)期間で開催いたします。

『BLUE GIANT』(作者：石塚真一)は、「世界一のジャズプレーヤー」を目指す主人公・宮本 大の成長を描いた作品です。物語がスタートした仙台編と、世界のJAZZの中心地NYを舞台とした現在連載中の『BLUE GIANT MOMENTUM』(作者：石塚真一／story：NUMBER 8)を軸に、宮本 大の“ルーツ”と”現在”、そして作品の世界観を施設全体で体感できる特別な空間を創出します。

本コラボレーションでは、館内装飾・フォトスポット・複製原画・グッズ展示販売に加え、作者の石塚真一氏を招いたトークショー付き 映画『BLUE GIANT』リバイバル上映等複数企画を実施。

また、「定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026」と連動し、仙台出身の世界的タップダンサー熊谷和徳氏キュレーションによる豪華アーティスト出演の閉店後FREE JAZZ LIVEも開催いたします。

10周年という節目を迎える仙台PARCO2と、同じく仙台から世界へと羽ばたく『BLUE GIANT』の

世界観が融合した、ここでしか体験できない特別企画をお楽しみください。

BLUE GIANT×PARCO2 10th Anniversary JAZZ&ART EXPERIENCE

■会場：仙台PARCO2/1F・2F・3F・6F TOHOシネマズ・仙台駅2Fハレまちコート

■会期：2026年9月4日(金)-9月23日(水・祝)

■HP：https://sendai.parco.jp/event/detail/?id=37537

■主催：仙台PARCO

■制作：株式会社PILE

■協力：公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

BLUE GIANT ART EXHIBITION ＆ BLUE GIANT LIMITED SHOP

PARCO2館内外では、「BLUE GIANT ART EXHIBITION」および「BLUE GIANT LIMITED SHOP」を連動開催いたします。

作品の躍動感や繊細な描写を間近で体感できる貴重な原画の展示に加え、物語の世界に没入できる演出やフォトスポットを展開。

さらに、仙台PARCO2の外壁やエレベーター内装飾など館全体を作品の世界観で“ジャック”する体験型の展示として展開いたします。

BLUE GIANT ART EXHIBITION

●日時：9月4日(水)-9月23日(水・祝)

●営業時間：10:00～20:00

●会場：PARCO2/1F・2F・3F EVENT SPACE

※入場無料

仙台駅2Fハレまちコートで展開するLIMITED SHOPでは、ART EXHIBITION限定商品、貴重な複製原画など、ここでしか手に入らない特別な商品を取り揃えます。

BLUE GIANT LIMITED SHOP

●日時：9月10日(木)-9月23日(水・祝)

●営業時間：日～木／10:00～19:00 金・土／10:00～20:00

●会場：仙台駅2Fハレまちコート

※9月12日(土)・9月13日(日)は一部商品を「定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026」会場でも販売予定

スペシャルトークショー付き 映画『BLUE GIANT』リバイバル上映

『BLUE GIANT』 (C)石塚真一／小学館

PARCO2/6F TOHOシネマズ仙台ではスペシャルトークショー付き 映画『BLUE GIANT』のリバイバル上映を実施いたします。

上映後には、『BLUE GIANT』作者である石塚真一氏、タップダンサーとして作品の音楽表現とも親和性が高く石塚氏と親交のある熊谷和徳氏を迎えた特別トークショーを開催。

作品に込められた想いや制作の裏側、音楽表現の魅力について語る貴重な機会をお届けします。

スクリーンで作品の熱量を体感した後に、クリエイターとアーティストの視点から『BLUE GIANT』の世界をより深く味わえる、ここでしか体験できないスペシャルプログラムとなっております。

スペシャルトークショー付き 映画『BLUE GIANT』リバイバル上映

●日時：9月12日(土)18:00～21:00予定※上映時間120分

●会場：PARCO2/6F TOHOシネマズ仙台

●ゲスト：石塚真一・熊谷和徳

●料金・販売方法：TOHOシネマズにて販売※詳細後日告知予定

■出演者プロフィール

石塚真一 (漫画家)石塚真一 (漫画家)

1971年茨城県生まれ。中学生時代はブラスバンド部に所属し、大学時代はバンドで活動。会社員を経て、独学で漫画家を目指す。

山岳救助を描いた『岳 みんなの山』で「第1回マンガ大賞2008」、「第54回（平成20年度）小学館漫画賞 一般向け部門」、「第16回（平成24年度）文化庁メディア芸術祭 マンガ部門優秀賞」を受賞。

『BLUE GIANT』で「第9回マンガ大賞2016」第3位、「第62回（平成28年度）小学館漫画賞 一般向け部門」、「第20回（平成29年度）文化庁メディア芸術祭 マンガ部門大賞」を受賞。

熊谷和徳 (Tap Dancer)熊谷和徳 (Tap Dancer)

NYを拠点とし、世界各地に活動の拠点を広げるタップダンサー熊谷和徳。

様々なアーティストとの革命的なセッションを繰り広げ、その唯一無二のアートは日々進化し、新たなタップダンスの未来を創造し続けている。

まさにLIVEでしか生まれ得ないそのダンスアートは一見の価値あり。

定禅寺ストリートジャズフェスティバル2026 PARCO2 FREE JAZZ LIVE

仙台が誇る音楽イベント「定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026」と連動した閉店後FREE JAZZ LIVEを開催。

仙台PARCO2の特設ステージにて、世界的タップダンサーでもあり音楽表現の枠を超えて活躍する、熊谷和徳氏キュレーションによる実力派アーティストのライブパフォーマンスをお楽しみいただけます。

出演は、「熊谷 和徳」氏をはじめ、国内外で高い評価を受ける、ピアニスト「片倉 真由子」氏、ドラマー「Gene Jackson」氏、ベーシスト「井上 陽介」氏、サックス「馬場 智章」氏など、豪華アーティストが集結。“熱量ある生演奏”をリアルに体感できる、唯一無二のステージとなります。

PARCO2 FREE JAZZ LIVE

●日時：9月13日(日) 開場20:45 開演21:00

●会場：PARCO2/2F EVENT SPACE

●観覧無料 ※入場制限方法 後日告知予定

●出演：熊谷 和徳 (Tap Dancer)/片倉 真由子 (Piano)/Gene Jackson (Drums)/井上 陽介 (Bass)/馬場 智章 (Sax)

定禅寺ストリートジャズフェスティバル 2026

●日時：9月12日(土)・9月13日(日)11:00～20:00

●会場：仙台市中心部 約50カ所

※雨天決行・開始時間、終了時間は会場により異なる

●観覧無料

●主催：公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

●共催：宮城県 / 仙台市

●出演：公募による約800組

●HP：https://www.j-streetjazz.com/

■出演者プロフィール熊谷 和徳 (Tap Dancer)熊谷 和徳 (Tap Dancer)

ニューヨークを拠点に世界各地で活動するタップダンサー。

NY Timesに「真のタップアーティスト」と評され、国際的アワードを多数受賞。

多様なアーティストとのセッションを通じて唯一無二の表現を追求し、タップダンスの新たな可能性を切り拓き続けている。

片倉 真由子 (Piano)片倉 真由子 (Piano)

仙台市出身。

バークリー音楽大学およびジュリアード音楽院で研鑽を積み、国内外のトップアーティストと共演を重ねる実力派ピアニスト。

数々の受賞歴を持ち、自身のトリオをはじめとする多彩なプロジェクトで精力的に活動を展開している。

Gene Jackson (Drums)Gene Jackson (Drums)

フィラデルフィア出身。

バークリー音楽大学を経てニューヨークを拠点に活動。

ハービー・ハンコックやウェイン・ショーターらと共演し、国際的に高い評価を得るトップドラマー。

演奏活動に加え教育やワークショップにも取り組み幅広く活躍している。

井上 陽介 (Bass)井上 陽介 (Bass)

ニューヨークを拠点に国際的なキャリアを築いた後、日本を中心に活動。

ハンク・ジョーンズら世界的ミュージシャンとの共演を重ね、日本ジャズ界を代表するベーシストとして多数のプロジェクトに参加し、国内外で幅広く活躍を続けている。

馬場 智章 (Sax)馬場 智章 (Sax)

バークリー音楽院全額奨学生。

ハービー・ハンコック、ジョン・マクラフリンらグラミー受賞アーティストとの共演を重ね、国際コラボ企画「BaBaBar」を主宰。

『BLUE GIANT』主人公の演奏でも話題を呼び、2024年にメジャーデビューアルバム『ELECTRICRIDER』を発表。国内外で活動を展開している。