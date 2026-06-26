辛みオイルでパンチ増し！やみつきのザクザク食感！「旨辛ザクザク鶏からカレー」が期間限定で登場！7月1日(水)からカレーハウス リオ４店舗で販売開始！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長：中俣 博文）が運営する「カレーハウス リオ」は、2026年7月１日（水）から期間限定で「旨辛ザクザク鶏からカレー」を販売します。

「旨辛ザクザク鶏からカレー」について

「旨辛ザクザク鶏からカレー」 1,090円（税込）

販売店舗：カレーハウス リオ4店舗

（新宿店・大崎店・高田馬場店・蘇我店）

販売期間：2026年7月1日(水)～8月末予定

※高田馬場店のみ7月末で販売終了予定

長年愛されるリオのコク深いカレーに、食べ応え抜群のジューシーな「鶏のから揚げ」をトッピング。最大のこだわりは、から揚げに絡めた特製の「辛みオイル」と弾けるスパイスがたまらないザクザク食感。日々の疲れや暑さを吹き飛ばす旨辛体験を、ぜひ店舗でご賞味ください。

【高田馬場店限定】最強タッグで乾杯！相性抜群のお得な「生ビールセット」

生ビールセットでお得な50円引き！

「旨辛ザクザク鶏からカレー」のパンチの効いた辛さと、スパイスが弾けるザクザク食感は、キンキンに冷えた生ビールとまさにベストマッチ！この計算し尽くされた最強の組み合わせを心ゆくまで堪能していただけるよう、お得な「生ビールセット」をご用意いたしました。

ジューシーな鶏から揚げを頬張り、刺激的な辛みオイルの余韻を冷たいビールで流し込む至福のひととき。仕事帰りや休日のリフレッシュに、ガッツリ食べてスカッと爽快な気分を味わってください！

※生ビールおよび生ビールセットは、高田馬場店のみの限定販売となります。あらかじめご了承ください。

先行公開！カレーハウス リオ 高田馬場限定月替わりメニュー！8月1日(土)発売！

「カレーハウス リオ 高田馬場」では、月替わりの期間限定商品を販売中です。7月の「旨辛ザクザク鶏からカレー」に引き続き、8月販売商品を先行公開いたします！今後のラインナップにもご期待ください！

8月販売商品「痺れ旨辛！マーボー茄子カレー」

販売店舗：カレーハウス リオ 高田馬場

販売期間：2026年8月1日（土）～

販売予定数に達し次第、販売終了

リオ伝統のコク深いカレーに、ピリッとしたシビれる辛さの特製「マーボー茄子」を大胆にトッピング。素揚げして旨味を閉じ込めたジューシーな茄子に、ひき肉の旨味とスパイスの刺激が相性も抜群。鮮やかな糸唐辛子のアクセントがさらに食欲をそそり、一口食べれば「痺れ」と「旨辛」の虜になること間違いなし！

カレーハウス リオについて

カレーハウス リオは、2023年10月に「カレーハウス リオ」監修のもと新宿に1号店が誕生し、2025年8月に首都圏に4店舗を展開するカレーブランドになりました。17種類のスパイスを使い、丹精込めて仕込んだ独自のカレーソースが自慢です。1960年横浜の創業から今年で65年、変わらない味をベースに様々なトッピングをご用意しています。どれもリーズナブルな価格かつボリューム満点なメニューを提供しています。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

カレーハウス リオ公式X :https://x.com/rio_jrc

社名：株式会社JR東日本クロスステーション

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設立：2021年(令和3年) 4月1日

代表取締役社長：伊藤 敦子

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「ベックスコーヒーショップ」「ほんのり屋」のほか「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure＜アキュア＞ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。