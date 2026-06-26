JRE MALLふるさと納税『JREふるさと限定祭』開催

東日本旅客鉄道株式会社

○JR東日本が運営する「JRE MALLふるさと納税」では、2026年6月26日（金）から7月10日（金）までの期間限定で、『JREふるさと限定祭 ～今だけ出会える返礼品～』を開催します。

○本企画では、JRE MALLでしかお申し込みいただけない“限定寄付額”の返礼品を取り揃え、週替わりでラインナップが入れ替わる特設ページを展開します。

○お米、ビール、うなぎ、フルーツなど人気カテゴリの返礼品を特別な寄付額でお申込みいただける機会です。

■ 「JREふるさと限定祭」開催概要：

1. 開催期間（寄付受付期間）：

2026年6月26日（金）14:00～7月10日（金）23:59

（前半）6月26日（金）14:00～7月 3日（金）23:59

（後半）7月 4日（土） 0:00～7月10日（金）23:59

※前半と後半で返礼品のラインナップが入れ替わります。詳細は下記のJRE MALLふるさと納税サイトをご覧ください。なお、事情により、変更・中止する可能性があります。

2. 開催場所：

JRE MALLふるさと納税サイト内

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/feature/F000-2121/limitedfesta

3. 内容：

JREふるさと限定祭では、キャンペーン期間中にJRE MALLふるさと納税限定で、特別な寄付額にてお申し込みいただける返礼品を集めた特集ページを開設します。

また、期間中は1週間ごとに掲載する返礼品が入れ替わります。

各週約10点の“今だけ”の返礼品をご用意します。

4. 掲載返礼品例：

(前半)

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F034/F034-43654-40023896-jre

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F013/F013-FB052

(後半)

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F305/F305-a1669

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F026/F026-y10000026-26

【参考】

●JRE MALLふるさと納税について

https://furusato.jreast.co.jp/furusato

JR東日本が運営する、JRE POINTが利用可能なJRE MALLふるさと納税サイトです。約1,600 の自治体が出店し、肉・魚介・フルーツなどの旬の特産品や、トイレットペーパーなどの日用品・雑貨などに加え、宿泊や観光体験、鉄道会社オリジナル返礼品などJR東日本ならではの“旅”を楽しめる返礼品も多数取り揃えています。

寄付の際には、JRE POINT をご利用いただけるため、日常で貯めたポイントを地域応援に活かすことができます。