京都から淡路島まで、乗り換えなしの簡単アクセス！京都発着！ニジゲンノモリ「NARUTO&BORUTO 忍里」直行バスチケット

株式会社ニジゲンノモリ

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」では、国内外から大人気のアトラクション「NARUTO&BORUTO 忍里」の入場チケットが付属した、京都から淡路島まで乗り換えなしで移動ができる「NARUTO＆BORUTO 忍里」直行バスチケット（京都発着版）を2026年7月1日（水）より販売いたします。

本チケットは、京都から乗り換えなしでニジゲンノモリ近隣の高速バス停「淡路インター」までアクセスできるバスチケットと「NARUTO＆BORUTO 忍里」のライトチケットがセットになった「NARUTO＆BORUTO 忍里」を手軽に、心ゆくまで満喫できる内容となっています。

ライトチケットでは、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の立体迷路「天の巻」、ミッションラリー「地の巻」の2つのコンテンツをお楽しみいただけます。京都から淡路島へは高速バスで約90分。日帰りでも訪れやすい距離にありながら、橋を渡って海を越える道中には、リゾート気分を感じられる特別な旅を感じられます。2026年夏のお出かけで、高速バスで訪れる淡路島「ニジゲンノモリ」を楽しもう！

■「NARUTO＆BORUTO 忍里」直行バスチケット（京都発着版） 概要

販売開始：

2026年7月1日（水）

内容：

京都駅から淡路インターまでの往復乗車券と「NARUTO＆BORUTO 忍里」の施設入場券をセットで販売

販売箇所：

WEB販売のみとなります。

販売サイト：

KKday（URL：https://www.kkday.com/ja/product/119625-awaji-island-anime-theme-park-naruto-boruto-village-admission-ticket-japan）

※お買い求め後、京都バスチケットセンターにて引換が必要となります。

価格：

おとな（12歳以上、中学生以上）／ 8,200円

こども （6歳～12歳未満、小学生）／ 4,250円

※料金は全て税込

ご利用可能日：

月～金曜日の平日限定（ゴールデンウィーク、お盆期間、年末年始等を除く）

発着場所：

京都駅中央口（烏丸）

備考：

当日の交通状況により、スケジュールが変動する場合がございます。ご了承下さいませ。

行程表（おすすめ）

07：40 京都駅中央口（烏丸）より「阿波エクスプレス京都1号」乗車

09：12 淡路インター 着

09：24 淡路インターより「無料シャトルバス」乗車

09：27 ニジゲンノモリF駐車場 着

09：37 NARUTO＆BORUTO 忍里 着 （F駐車場から徒歩約10分）

16：23 ニジゲンノモリF駐車場より「無料シャトルバス」乗車

16：25 淡路インター 着

16：55 淡路インターより「阿波エクスプレス京都12号」乗車

18：28 京都駅中央口（烏丸）着

※交通事情等により、到着が止むを得ず遅延する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※阿波エクスプレス京都号のダイヤは2026年7月1日からの新ダイヤとなります。

※無料シャトルバスは2026年6月26日現在のダイヤとなります。

■淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。

「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」シリーズ「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ