来週開催「WHX Leaders Osaka」インテックス大阪にて
本国際会議は招待制となります。
ライフサイエンス・ヘルスケア分野の新たなサミット
WHX Leaders OsakaはAPAC（アジア太平洋）地域を中心とする国々の保健大臣などを招聘するライフサイエンス・ヘルスケア分野の国際会議として来週、2026年7月3日に初開催致します。
大阪・関西万博の成果をレガシーとして継承・発展させ、「いのち」に関する世界の課題解決に貢献するとともに、世界的に成長が見込まれるライフサイエンス、ヘルスケア産業の活性化につなげます。
【開催概要】
名称：WHX Leaders Osaka
日時：2026年7月3日（金） 10:00-17:00
場所：インテックス大阪 国際会議ホール
主催：WHX Leaders Osaka 実行委員会 (大阪府・大阪市・インフォーママーケッツジャパン株式会社)
招聘者：APAC（アジア太平洋）地域を中心とする国々の保健大臣など
参加者：APAC地域を中心とする国々の政府関係者、研究者、企業のリーダー他（招待制）
内容（予定）：医療の公平性、持続可能性、先端技術の医療分野への活用、国際連携などをテーマにラウンドテーブル形式のディスカッションや日本の先端技術企業による講演など
ホームページ:https://worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/ja/whx-leaders/
プログラム詳細 :
https://www.worldhealthexpo.com/media/67bcf919/WHXleaders2026-program-jp-20260626-5439e403a0bd3ceffb0b0f91715d4c12.pdf?_gl=1*yqzmpy*_gcl_aw*R0NMLjE3NzY5OTc5NzUuQ2p3S0NBandocWZQQmhCV0Vpd0FabzE5NnZvemJLaVBsYUZtR09zMGFrZzI5OHU3YlFBcVlPRVZqQnA5ci13N3RCWVdfQ3lCT2xoSkZob0NaVGdRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTk0NjYzNDU2Ny4xNzc2Mjk1MzI0*_ga*MTU3MjY1NjgxNS4xNzc2Mjk1MzI0*_ga_SVM42EDD46*czE3ODI0NDU5MTckbzU2JGcwJHQxNzgyNDQ1OTE3JGo2MCRsMCRoMA..*_ga_YJ4JGQQ64E*czE3ODI0NDU5MTckbzU1JGcwJHQxNzgyNDQ1OTE3JGo2MCRsMCRoMA..
登壇者（一部紹介）
本会議にはAPAC地域の保健省政府高官を招聘しております。
インドネシア共和国保健大臣 Budi Gunadi Sadikin氏
その他国内のライフサイエンス、ヘルスケア業界キーオピニオンリーダーによる講演やパネルディスカッションをご用意しております。本会議で登壇頂く皆様の一部をご紹介致します。＊全セッションの聴講は招待制となります。
岸田 文雄氏（元内閣総理大臣／衆議院議員）
渋谷 健司氏 一般社団法人Medical Excellence JAPAN 理事長
澤 芳樹氏 大阪大学大学院医学系研究科 名誉教授／大阪けいさつ病院総長
鴨下 一郎氏 元内閣官房参与／元環境大臣 医学博士
池野 文昭氏 Stanford University 主任研究員／MedVenture Partners 株式会社 取締役、共同創業者
村上 卓道氏 神戸大学大学院 医学研究科 放射線医学分野 教授）
鈴木 寛氏 東京大学 教授／大阪大学招聘教授
山本 一博氏 国立循環器病研究センター病院長
西村 周三氏 京都大学名誉教授
武見 敬三氏 元厚生労働大臣
藤原 康弘 氏 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA） 理事長
鈴木 康裕 氏 国際医療福祉大学 学長
森 真弘 氏 厚生労働省 医薬産業振興・医療情報審議官
古賀 大輔 氏 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構（PMDA） 国際企画部長
中村 健一 氏 国立がん研究センター中央病院 国際開発部門長
梅田 充 氏 株式会社島津製作所 医用機器事業部 副事業部長
廣瀬 文久 氏 テルモ株式会社 常務経営役員 心臓血管カンパニープレジデント
富山 憲幸 氏 大阪大学大学院 医学系研究科 放射線医学 教授
村上 卓道 氏 神戸大学大学院 医学研究科 放射線医学分野 教授
吉田 智一 氏 シスメックス株式会社 取締役 常務執行役員CTO
桝本 潤 氏 富士フイルム株式会社 メディカルシステム事業部 メディカルシステム開発センター 執行役員
谷村 忠幸 氏 クオリプス株式会社 取締役副社長
田村 悦之 氏 株式会社メディカロイド 事業推進部 部長
参加希望について
本会議は招待制となります。
ライフサイエンス ヘルスケア分野の関係者の方で本会議にご興味をお持ちの方はウェブサイトよりお問い合せください。
聴講のお問合せ :
https://www.worldhealthexpo.com/events/healthcare/japan/ja/whx-leaders/
主催：WHX Leaders Osaka実行委員会
イブ・クリストファー インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社 代表取締役
吉村 洋文 大阪府知事
横山 英幸 大阪市長
同時開催WHX Osakaとは？
ヘルスケアの国際見本市
2025年6月に初開催されたJapan HealthはWHX Osaka 2026とリブランディングをし、医療・ヘルスケアの展示会として、会場・会期ともにWHX Leaders Osakaと同時開催致します。
2026年7月2日（木）-4日（土）
10:00-17:00
インテックス 大阪 Hall 6A、6B