婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』20代は「ステータス・外見重視」、30代は「価値観重視」結婚相手に求める条件に世代差が明らかに！

株式会社AbemaTV

20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』は、6月14日（日）の初回放送を前に、先行試写会を兼ねたレセプションパーティーを開催いたしました。これにあわせて、来場した20～30代女性を対象に、結婚観に関するアンケート調査を実施いたしました。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結。

■20代女性は「ステータス・外見重視」、30代女性は「価値観重視」結婚相手に求める条件に世代差が明らかに！

本編内で男性たちの見た目以外の情報を「年齢、職業、年収、結婚歴、理想の結婚時期、子供が欲しいか、好きなタイプ」の7項目から3つだけ選んで知ることができる「FILTERING TIME（フィルタリングタイム）」にちなんで、「結婚相手に求める条件として、重要なもの」を尋ねたところ、世代間で明確な違いが浮き彫りに。20代（ガール世代）の回答割合を見ると、1位が「職業」（29.6％）、次いで2位が「容姿」（22.2％）、3位が「年齢」「年収」（各 14.8％）となりました。20代からは職業や容姿といった、わかりやすいステータスや外見を優先的に重視する声が多く集まりました。一方で、30代（レディ世代）の回答を見ると、1位は「年収」（29.4％）、2位は「家族観の一致」（23.5％）、3位に「金銭感覚」「容姿」（各 17.6％）がランクインしています。20代が職業や容姿に重きを置く傾向にあるのに対し、30代は「年収」という現実的な生活基盤の確保に加え、「家族観の一致」や「金銭感覚」といった結婚後のリアルな共同生活を見据えた価値観のすり合わせを重要視していることがうかがえます。

■婚活で年齢を意識し始めるのは「25～29歳」が最多！婚活の大きなターニングポイントは20代後半～30代前半

番組内では、参加者のカナコが参加理由について「AIに聞いたら、婚活市場では35歳が売れ残りって出てきて…」と語り、年齢に対する厳しい現実に焦りを感じたことを赤裸々に明かす場面が登場します。このように婚活における“年齢の壁”がリアルなプレッシャーとして描かれるなか、来場者に「婚活において年齢を意識し始めるのは何歳頃だと思いますか？」と質問したところ、全体の約67％が「25～29歳」と回答し、最多となりました。次いで「30～34歳」が多く、20代後半から30代前半にかけてが婚活における大きなターニングポイントとして認識されていることがうかがえます。

『ガールオアレディ3』第3話は、2026年6月28日（日）夜9時より放送です。年齢も立場も異なる8人の女性たちが、12日間にわたる婚活の先にどのような答えを出すのか。それぞれの決断の行方に、ぜひご注目ください。

■調査概要

・調査テーマ：結婚観に関する調査

・調査方法：インターネット

・調査対象：20歳～39歳の女性

・回答数：15名

・調査期間：2026年6月14日

※自社調べ

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#3配信日時：2026年6月28日（日）夜9時～

#3放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/FFi9pgTvwdUZmH

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈