アサヒグループ独自の乳ペプチド素材「ラクトノナデカペプチド（LNDP）」を海外市場で販売開始

アサヒグループ食品株式会社

アサヒグループ食品株式会社（本社 東京、社長 川原浩）は、Maypro Industries, LLC 社(所在地 アメリカ ニューヨーク州、以下Maypro社 ）と、アサヒグループが保有する乳ペプチド素材「ラクトノナデカペプチド（以下：LNDP）」について、海外市場における販売契約を2026年3月1日に締結しました。2026年7月以降順次、Maypro社が主に北米を中心にグローバル市場に向けて販売を開始し、サプリメントや健康食品などとして展開される見込みです。アサヒグループ食品が「LNDP」をアサヒグループ外および海外に向けて販売するのは初めてです。人々の健康意識の高まりや飲料・食品の多様化から今後さらなる需要が見込まれる素材について事業を強化していきます。

■「ラクトノナデカペプチド（LNDP）」について

- アサヒグループの乳酸菌・発酵乳研究により、乳酸菌が発酵した乳から発見された19個のアミノ酸からなる乳ペプチド素材です。- 「加齢とともに低下する認知機能の一部である注意力（視覚性情報を一時的に記憶しながら、事務作業を速く正確に処理していく能力）の維持」と「計算作業の効率維持に役立つ機能」が報告されており、アサヒグループが国内で販売するサプリメントや飲料の原料として使用されています。

■Maypro社について

Maypro社は、1977年に日本人起業家スティーブ・ヤマダ氏により米国ニューヨーク州で設立された機能性原料およびファインケミカルのグローバルサプライヤーです。創業以来、アジアで開発された先進的な栄養補助食品原料を米国市場へ導入するなど、各地域の市場をつなぐ架け橋として事業を展開してきました。現在では米国・日本・中国などに拠点を持ち、科学的根拠に基づく原料の販売およびソリューション提供を通じて、世界の健康とウェルビーイングの向上に貢献しています。