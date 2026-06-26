JR-Cross5周年キャンペーン開催！登録したＳｕｉｃａで金曜ポイント10倍＆総額1,000万円相当分の賞品が抽選で当たる！

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊藤 敦子、以下「JR-Cross」）は、2021年4月1日のJR東日本グループの4社合併から5周年を迎えました。この節目を記念し、2026年7月1日(水)から7月31日(金)までの１カ月間を感謝月間としてJR-Cross5周年キャンペーンを開催します。

※画像はイメージです。

キャンペーン概要

エントリーの上、登録したSuicaでお買いものをすると、「金曜日ポイント10倍」や「総額1,000万円相当の豪華賞品が当たる抽選」に参加いただけます。

※本キャンペーンはエントリーが必須となります。下記キャンペーンサイトよりエントリーの上、ご参加ください。

https://www.jrepoint.jp/campaign/C260605003/（7月1日開設予定）

１. 開催期間：2026年7月1日(水)～7月31日(金)

２. 対象店舗:JR-Crossが運営する店舗・施設・アキュアの自販機が対象です。

NewDays、いろり庵きらくそば、ベックスコーヒーショップ、おむすび処 ほんのり屋、

アキュアの自販機、エキュート、グランスタなど

※一部対象外の店舗、自販機がございます。対象外店舗一覧はこちら(https://www.jr-cross.co.jp/cr/jr-cross5.html)

※ジェイアール東日本都市開発が運営する「エキュート赤羽」は対象外です。

３. 特典内容

・ 【金曜日限定】 JRE POINTが10倍！

7月の毎週金曜日（7/3、7/10、7/17、7/24、7/31)は、ポイントが通常の10倍となります。

・ 抽選で総額1,000万円相当分の賞品をプレゼント

累計3,000円(税込)毎に1口として、抽選で下記賞品をプレゼントいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82978/table/1139_1_ca0147bd7ccf1c9be1c46a7c15e43f29.jpg?v=202606260552 ]

※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

＜当選発表＞

・2026年９月中旬頃のポイント付与・賞品の発送をもって、当選のご連絡とさせていただきます。

・ご応募及び賞品の発送は日本国内に在住の方に限らせていただきます。

・賞品はJRE POINT WEBサイトにご登録の住所に発送いたします。住所の登録誤り、転居先不明、長期不在等の

理由により賞品をお届けできない場合、当選は無効とさせていただきます。

■注意事項

・本キャンペーンはエントリーが必須となります。

・無記名のSuica、記念Suicaは登録できません。

・本キャンペーンにおいて、重複当選はありません。

・賞品はお選びいただけません。

・予告なく、キャンペーンを変更または終了する場合がございます。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

商 号:株式会社JR東日本クロスステーション

本 社:東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立:2021年(令和3年)4月1日

代表取締役社長:伊藤 敦子

資本金:41億1百万円(JR東日本100%子会社)

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、acure<アキュア>ブランドとして、エキナカでの自販機事業や「From AQUA」などのオリジナル商品事業等を展開するウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。