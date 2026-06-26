ミッションタグで新たな挑戦を楽しむ参加型プロジェクト「BOOBY’S MISSION!(ブービーズミッション)」6月26日（金）スタート

株式会社ランドウェル

株式会社ランドウェル（東京都港区北青山、代表取締役：土屋芳隆）は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS（チャムス）」から、夏のレジャーやアウトドアシーンで活躍するCamper WaveシリーズおよびCamper Coolerシリーズを対象に、ミッションタグを通じて、家族や友達と一緒に新たな挑戦や思い出作りを楽しめる新プロジェクト『BOOBY’S MISSION!(ブービーズミッション)』を実施いたします。

6月26日（金）より、全国のCHUMS直営店およびオンラインショップ、ならびに取扱店舗にて展開いたします。

BOOBY’S MISSON! 特設ページはこちら(https://www.chums.jp/topics/boobys-mission)

●『BOOBY’S MISSION!(ブービーズミッション)』とは

『BOOBY’S MISSION!(ブービーズミッション)』とは、対象商品に付属されたミッションタグを獲得し、開封から挑戦、達成までの「体験」を楽しんでいただける参加型企画です。

対象商品であるCamper Waveシリーズ・Camper Coolerシリーズには、レベル1～10に分かれた全30種類のオリジナルミッションタグが付属。どのミッションタグが手に入るかは購入後のお楽しみです。

さらに、ミッションクリアの証をハッシュタグ「#boobysmission」を付けてSNSでシェアすることで、参加者同士のつながりも楽しむことができます。投稿いただいたミッション達成の様子は、CHUMS公式ホームページで紹介されるチャンスもあります。あなたの挑戦が全国のCHUMSファンに届くかもしれません。

開封する瞬間のワクワク感、ミッションに挑戦する楽しさ、達成したときの喜び、そしてSNSでミッション達成の様子を共有することで、参加者同士がつながり、新たなコミュニケーションが生まれます。CHUMSならではの“あそびゴコロ”を体現した新プロジェクトです。

●『BOOBY‘S MISSION!(ブービーズミッション)』参加方法

■ Step 1：開ける瞬間のドキドキ！運命の1枚はどれ？

中身は何かな!?︎ 初心者向けから超難関まで、レベル別のミッションカードがあなたとの出会いを待っている！

■Step 2：ミッションをチェック！カードを「相棒」に出かけよう

お題を確認したら、準備はOK！

カードと一緒に外の世界へ飛び出して、日常を特別なフィールドに！

■ Step 3：最高の瞬間をパシャリ

ミッション達成の喜びをそのまま撮影！

■Step 4：クリアの証をシェアしよう

最高の1枚をSNSに投稿して、みんなとワクワクを繋げよう！

ハッシュタグ「#boobysmission」をお忘れなく！

あなたのSNS投稿のミッションクリアがCHUMS公式ホームページに掲載されるかも！

●対象商品（価格は全て税込み）

【Camper Waveシリーズ】 【Camper Coolerシリーズ】

・ Camper Cooler 9L \5,390 ・ Camper Cooler 9L \5,390

・ Camper Cooler 18L \9,680 ・ Camper Cooler 18L \9,680

・ Camper Cooler 18L \9,680

・ Camper Wave Can Holder \2,640

・ Camper Wave Can Holder Pattern \3,190

・ Camper Wave Tumbler \2,640

・ Camper Wave Tumbler Pattern \3,190

・ Camper Wave Bottle 300ml \3,190

・ Camper Wave Bottle 300ml Pattern \3,850

・ Camper Wave Bottle 500ml \3,520

・ Camper Wave Bottle 500ml Pattern \4,180

・ 守矢努 Camper Wave Bottle 500ml \4,620

・ 守矢努 Camper Wave Tumbler \3,520

Camper Wave シリーズCamper Cooler 18L

●「CHUMS（チャムス）」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。

こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer（オリジナルリテイナー）”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。そこから40年以上、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。

●ブランドのマスコット：ブービーバード（Booby Bird）

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo（ボーボー鳥）』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から２番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagramhttps://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式Xhttps://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebookhttps://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTubehttps://www.youtube.com/user/ChumsOfficial

【取材・製品リース・ご掲載に関するお問い合わせ先】

株式会社ランドウェル 広告宣伝部 TEL：03-6432-9551

東京都港区北青山3-5-12 青山クリスタルビル7階

担当：渡部・赤塚・長谷部・榊 MAIL：press@chums.jp