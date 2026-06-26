社名変更ならびに移転のお知らせ

フィリップ証券株式会社

フィリップ証券株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：永堀真）は、2026年8月24日付で、社名を「フィリップ・キャピタル証券株式会社」に変更し、併せて本店を日本橋兜町から虎ノ門ヒルズ 森タワーへ移転することをお知らせいたします。

弊社は2026年8月24日付で、グループブランドである“PhillipCapital”(預り資産850億米ドル超、従業員数6,000名超（2026年3月末現在）を有し、アジアを中心に多様な金融サービスを展開する金融グループ ）との一体感を高め、日本市場におけるグループの中核拠点としての役割をより明確にするため、社名を「フィリップ証券株式会社」から「フィリップ・キャピタル証券株式会社」へ変更します。

弊社は大正年間の創業以来、日本の証券市場の象徴である兜町を拠点に、証券会社としての信頼と実績を積み重ねてまいりました。

一方で、旧来の個人向け証券業務だけでなく、インターネット取引や機関投資家向けのオンライン取引サービス、上場支援やウェルスマネジメント、投資アナリストによる発信など事業の拡大・多角化に伴いこのたび国際ビジネスの中核拠点である虎ノ門へ移転することといたしました。

今後は、日本市場に根ざした証券ビジネスを基盤に、国内外の市場へのアクセス、富裕層向けサービスを強化し、多様化するお客様のニーズに応えながら、イノベーションとグローバルビジネスが交差する虎ノ門の地から、お客様一人ひとりの未来を切り拓く金融のパートナーとして、より一層の改革と挑戦を進めてまいります。

代表取締役社長 永堀 真 コメント：

「社名変更と本社移転を新たな出発点とし、兜町で培った信頼と実績を礎に、PhillipCapitalグループのグローバルなネットワークを活かしながら、日本とアジア、そして世界をつなぐ金融サービスの提供に取り組んでまいります。お客様一人ひとりの未来に貢献できる存在を目指し、これからも挑戦を続けてまいります。」

新社名 フィリップ・キャピタル証券株式会社 （英語名）PhillipCapital Japan Ltd.

移転先 〒105-6308 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー

移転日 2026年8月24日（月）※電話番号の変更はございません

【会社概要】

フィリップ証券株式会社は、大正年間より、日本の証券市場の中心地である兜町において、証券会社としての信頼と専門性を培ってまいりました。

今後は、シンガポールに本社を置くPhillipCapitalグループのグローバルネットワークと、日本市場への深い理解を活かし、国内外の市場をつなぐ金融のハブとして、お客様の挑戦と成長を支えてまいります。

大切な資産を託していただく安心感と、お客様に真摯に向き合う姿勢を変わらぬ本質としながら、“市場がわかる。選択肢が見える。真に必要とされる次の一手がわかる”金融のパートナーとして、これからも進化を続けてまいります。

“Your Partner in Finance”

会社名：フィリップ証券株式会社

※2026年8月24日付で「フィリップ・キャピタル証券株式会社」へ変更予定

所在地：東京都中央区日本橋兜町4番2号

※2026年8月24日付で下記へ移転予定

〒105-6308 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ 森タワー

事業内容： 有価証券の売買、店頭デリバティブ取引等の金融商品取引業および商品先物取引業並びにそれに付随する事業

登録番号：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第127号 商品先物取引業者 経済産業省20240430商第6号 農林水産省指令6新食第341号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、

一般社団法人日本STO協会

URL：https://www.phillip.co.jp/