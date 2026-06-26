ビートルズ来日60周年記念期間限定ストア「GET BACK」いよいよ6月27日（土）より大阪・心斎橋パルコにて開催

株式会社JAMSHOPPING

1966年のビートルズ来日から60周年。1982年創業の世界最長の歴史を誇るビートルズ専門店「GET BACK」が開催する記念イベント「GET BACK ～BRIT THE WORLD～ JAPAN TOUR」が、いよいよ2026年6月27日（土）より大阪・心斎橋パルコ9Fイベントスペースでスタートします。

会場には、世界初の37種入り「テックステッカー」や、リアル店舗初登場となるビートルズ来日60周年記念の世界限定1,000枚・2,000枚のポスター、Tシャツ、マグカップなど、大阪会場で初披露となる公式ライセンス商品が集結します。

また、大阪開催限定で、以下の企画を行ないます。

■ポール・マッカートニー公式書籍『ウイングス全史 バンド・オン・ザ・ラン』を先行販売

■心斎橋PARCO B2F「心斎橋ネオン食堂街」の人気スポット「TANK酒場／喫茶」とのコラボキャンペーン

・対象ドリンクを限定コースターでご提供

・ジョニーウォーカーをご注文のお客様全員に限定ステッカーをプレゼント

・GET BACK会場でのお買い物レシートをTANKでご提示でドリンク100円OFF

・会期最終日の7月5日（日）、TANK酒場／喫茶にてビートルズをテーマにしたスペシャルDJイベントを開催

約300種類のビートルズ商品が大阪へ集結

■開催概要

ストア名称： ビートルズ来日60周年記念 GET BACK ～BRIT THE WORLD～ JAPAN TOUR

会期： 2026年6月27日（土）～7月5日（日）

会場： 心斎橋PARCO 9F EVENT SPACE

営業時間： 10:00～20:00

詳細： https://getback.tv/pages/beatles-store

協力：Rock Off Retail Limited

MUSIC LIFE CLUB/株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント

【商品紹介】

■世界初のテックステッカー

【ビートルズの歴代ロゴやアルバムアートワークを収録した37種類の公式ステッカーセット】

世界初の37種入り「テックステッカー」

商品名：Tech Sticker（37種類） / ステッカー

価格：1,800円（税込）

内容：テックステッカー 37枚

シート数：5シート

用途：ノートPC、タブレット、スマートフォンケース、手帳、キャリーケースなど

■世界限定ポスター

世界限定2,000枚世界限定2,000枚世界限定1,000枚

【世界限定2,000枚。武道館のステージに立った伝説の瞬間を切り取った1枚】

商品名：LIVE AT THE BUDOKAN '66

価格：1,500円（税込）

【世界限定2,000枚。カラーで蘇る武道館のステージで演奏をするビートルズ】

商品名：BUDOKAN JUNE 30th 1966

価格：1,500円（税込）

【世界限定1,000枚。来日60周年を記念し、1966年発売の名盤を世界限定ポスターとして復刻】

商品名：RUBBER SOUL

価格：1,500円（税込）

■武道館デザイン商品

来日60周年限定Tシャツ来日60周年限定Tシャツ来日60周年限定マグカップ来日60周年限定マグカップ

【リアル店舗初登場。1966年6月30日、日本武道館の歴史的公演をデザインした来日60周年限定Tシャツ】

商品名：LIVE AT THE BUDOKAN 1966（サイズ：S / M / L / XL）

カラー：チャコール / オフホワイト

価格：4,800円（税込）

【来日60周年記念で特別に制作。武道館公演の歴史的なワンシーンをデザインした限定マグカップ】

商品名：LIVE AT THE BUDOKAN '66

価格：2,480円（税込）

【1966年の武道館公演の熱狂と空気感をデザインで再現したマグカップ】

商品名：BUDOKAN JUNE 30 / マグカップ

価格：2,480円（税込）

■大阪開催限定企画

１. 『ウイングス全史 バンド・オン・ザ・ラン』先行販売

大阪開催会場では、一般発売日である7月1日に先駆けて、日本のファンが待ち望んだポール・マッカートニー公式書籍『ウイングス全史 バンド・オン・ザ・ラン』を先行販売いたします。

大阪限定先行発売【商品情報】

販売価格：8,800円（税込）

著者：ポール・マッカートニー（著）

編者：テッド・ウィドマー

翻訳：吉野由樹

サイズ：A5判

ページ数：740ページ

ポール自身をはじめ、家族やメンバー、多くの関係者の証言で描かれる決定版公式書籍。

ビートルズ解散後、ポールがゼロから築き上げたバンド＝ウイングスの歴史をポールや家族、メンバー、多くの関係者の証言で振り返る第一級の史料で、多くの未発表写真や貴重なメモラビリアも掲載され、ウイングスというバンドの真の姿を浮き彫りにしている。

２. GET BACK × TANK SAKABA - GOOD MUSIC. GOOD DRINKS. GOOD TIMES.

大阪開催期間中、心斎橋PARCO B2F「心斎橋ネオン食堂街」の人気スポット「TANK酒場／喫茶」とのコラボキャンペーンを開催いたします。音楽とお酒を愛する皆さまへ。ビートルズ来日60周年を祝う特別な夏を、GET BACKとTANK SAKABAがお届けします。

GET BACK × TANK SAKABA - GOOD MUSIC. GOOD DRINKS. GOOD TIMES.

【コラボキャンペーン】

■GET BACK × TANK コラボコースター

※期間中、TANKにて対象ドリンクを限定コラボコースターでご提供いたします。

■限定コラボステッカープレゼント

※TANKにてジョニーウォーカーをご注文のお客様全員に、

「GET BACK × TANK SAKABA」限定コラボステッカーをプレゼント。

※なくなり次第終了となります。

■ドリンク100円OFF

GET BACK会場でのお買い物レシートをTANKでご提示いただくと、

ドリンク1杯100円OFFとなります。

※対象は1ドリンクのみ

【会期最終日スペシャルイベント】

GET BACK × TANK DJ EVENT

会期最終日の7月5日（日）、TANK酒場／喫茶にてビートルズをテーマにしたスペシャルDJイベントを開催いたします。

The Beatlesの名曲とともに、あの時代の熱狂と感動を味わう一夜。

ビートルズ来日60周年を記念するGET BACKツアー大阪開催のフィナーレを、音楽とお酒とともにお楽しみください。イベント詳細はGET BACKおよびTANKのSNSにて順次ご案内いたします。

■GET BACKについて

1982年創業の「GET BACK」は、日本のビートルズ文化とともに歩み続けてきた世界最長の歴史を誇るビートルズ専門店です。多くの国内外アーティストや音楽関係者も訪れ、現在はオンラインストア「GET BACK ～BRIT THE WORLD～」として、ビートルズをはじめとする英国ロックの公式ライセンス商品を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社JAMSHOPPING

代表者：代表取締役 遠藤 祐一

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-39-2 VORT神宮北参道10F

TEL：03-6804-9169(代) / FAX：03-6804-8651

URL：https://jamshopping.co.jp / e-mail：info@jamshopping.jp

事業内容：世界のエンターテインメント公式グッズ販売

世界販売Eコマース事業、プラットフォーム事業、イベント企画制作