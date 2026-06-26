杉本博司、森山大道などの巨匠から新時代の旗手レボハン・ハンイェ。さらに次世代の才能を輩出するオランダ・フォームまで。知っておくべき写真表現のいまを特集する『揺さぶる写真』Pen8月号は好評発売中！

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株式会社ＣＥメディアハウス

Pen 2026/8月号（6/26発売）


【リード】


デジタルカメラと画像加工技術の普及、オンライン動画メディアとSNS の台頭、


ネット上で繰り広げられる仮想現実と、生成AI技術の飛躍的な進歩……。


技術の発展に呼応して目まぐるしく変化する時代の流れの中で、


写真というメディアは、あらゆる場面でその存続が危ぶまれてきた。


しかしそのたびに、各時代の写真家たちは、自らの表現を根本から問い直し、


刷新し、拡張させることで、次の世代へと写真文化をつないできた。


杉本博司や森山大道といった巨匠たちによる大規模な写真展。


世界のシーンを牽引する新時代の旗手、レボハン・ハンイェの表現世界。


次世代を担う才能を発掘し、世に送り出すオランダ・フォームの取り組み。


いま改めて写真のあり方を問う、若手写真家たちによる実験的な写真表現。


本特集では、現代の写真家たちの活動とその作品に目を向けながら、


写真というメディアの奥深い魅力を浮き彫りにしていく。


感性を刺激し、心を揺さぶり続けるその魅力を、改めて感じてほしい。



●Pen Onlineでチェック


https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html



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【特集】　揺さぶる写真

杉本博司、森山大道、レボハン・ハンイェ──知っておくべき写真表現のいま



杉本博司が語る光と時間、


そして、写真の“絶滅”について



直筆ノートが明かす、作品に流れる思考の軌跡



対談・杉本博司×落合陽一、


「絶滅」への道は進化か退化か？



印画紙にこそ表れる、写真表現の奥深さ



森山大道の写真は、


なぜ世界中で熱狂を呼ぶのか



キーワードから見る、写真表現の現在地



最先端の作家を見出し世に放つ、フォームのすべて



写真の地平を切り拓く、新時代のストーリーテラー



実験的な表現にいまも挑み続ける、新世代の写真家たち



日本の女性写真家が、


世代も国境も超えて注目される理由とは



クリエイターが語る、私が“揺さぶられた”写真


寺田典夫（ヨーク デザイナー）　朝吹真理子（小説家）


菊乃（ファッションディレクター）　Margt （アートディレクター、映像クリエイター）


小橋賢児（クリエイティブディレクター）　秋元 梢（モデル）


森岡督行（森岡書店代表）　ノーマン・リーダス（俳優・フォトグラファー）



Pen 2026/8月号 特集


ディオール バンブー パビリオンに輝く日本の星たち


vol.2 we+ コンテンポラリーデザインスタジオ



ダンサー・田中泯が見た、クラフトの最前線


第2特集

キーワードで紐解く、腕時計の最新地図



唯一無二のフォルムとデザインを生む、


カルティエの時計工房を訪ねて


第3特集

ミラノデザインウィーク2026


“親密さ”が導く、デザインの新たな潮流



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■特別イベント開催！


【「杉本博司　絶滅写真」展がもっと楽しくなる】Pen８月号「揺さぶる写真」発売記念、特別トークイベントを開催。



【概要】


カメラのキタムラ×Pen　「杉本博司　絶滅写真」展　スペシャルトークイベント


「杉本博司作品と銀塩写真の魅力を語る」



開催日：2026年7月31日(金)


時間：受付・作品鑑賞 17:00～


トークイベント 18:00～19:00


・トークセッション１.　杉本作品と初公開のスギモトノートを紐解く──河内タカ（キュレーター）


・トークセッション２.　銀塩（フィルム）写真の魅力を語る──岩田俊介（株式会社キタムラ）


作品鑑賞　19:00～20:00



場所：東京国立近代美術館　美術館内講堂


募集人数：抽選60名（Penとカメラのキタムラで各30名）


参加費 ：無料／「杉本博司　絶滅写真」展チケット付き


募集期間：6月26日(金)～7月12日(日)



応募方法など詳しくはこちらから


https://www.pen-online.jp/article/021769.html



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★最新号データ


Pen 2026年8月号 『揺さぶる写真』


2026年6月26日（金）発売


紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）



●Pen Onlineでチェック


https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html



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