杉本博司、森山大道などの巨匠から新時代の旗手レボハン・ハンイェ。さらに次世代の才能を輩出するオランダ・フォームまで。知っておくべき写真表現のいまを特集する『揺さぶる写真』Pen8月号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスPen 2026/8月号（6/26発売）

【リード】

デジタルカメラと画像加工技術の普及、オンライン動画メディアとSNS の台頭、

ネット上で繰り広げられる仮想現実と、生成AI技術の飛躍的な進歩……。

技術の発展に呼応して目まぐるしく変化する時代の流れの中で、

写真というメディアは、あらゆる場面でその存続が危ぶまれてきた。

しかしそのたびに、各時代の写真家たちは、自らの表現を根本から問い直し、

刷新し、拡張させることで、次の世代へと写真文化をつないできた。

杉本博司や森山大道といった巨匠たちによる大規模な写真展。

世界のシーンを牽引する新時代の旗手、レボハン・ハンイェの表現世界。

次世代を担う才能を発掘し、世に送り出すオランダ・フォームの取り組み。

いま改めて写真のあり方を問う、若手写真家たちによる実験的な写真表現。

本特集では、現代の写真家たちの活動とその作品に目を向けながら、

写真というメディアの奥深い魅力を浮き彫りにしていく。

感性を刺激し、心を揺さぶり続けるその魅力を、改めて感じてほしい。

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https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32159V7/

【特集】 揺さぶる写真

杉本博司、森山大道、レボハン・ハンイェ──知っておくべき写真表現のいま

杉本博司が語る光と時間、

そして、写真の“絶滅”について

直筆ノートが明かす、作品に流れる思考の軌跡

対談・杉本博司×落合陽一、

「絶滅」への道は進化か退化か？

印画紙にこそ表れる、写真表現の奥深さ

森山大道の写真は、

なぜ世界中で熱狂を呼ぶのか

キーワードから見る、写真表現の現在地

最先端の作家を見出し世に放つ、フォームのすべて

写真の地平を切り拓く、新時代のストーリーテラー

実験的な表現にいまも挑み続ける、新世代の写真家たち

日本の女性写真家が、

世代も国境も超えて注目される理由とは

クリエイターが語る、私が“揺さぶられた”写真

寺田典夫（ヨーク デザイナー） 朝吹真理子（小説家）

菊乃（ファッションディレクター） Margt （アートディレクター、映像クリエイター）

小橋賢児（クリエイティブディレクター） 秋元 梢（モデル）

森岡督行（森岡書店代表） ノーマン・リーダス（俳優・フォトグラファー）

Pen 2026/8月号 特集

ディオール バンブー パビリオンに輝く日本の星たち

vol.2 we+ コンテンポラリーデザインスタジオ

ダンサー・田中泯が見た、クラフトの最前線

第2特集

キーワードで紐解く、腕時計の最新地図

唯一無二のフォルムとデザインを生む、

カルティエの時計工房を訪ねて

第3特集

ミラノデザインウィーク2026

“親密さ”が導く、デザインの新たな潮流

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■特別イベント開催！

【「杉本博司 絶滅写真」展がもっと楽しくなる】Pen８月号「揺さぶる写真」発売記念、特別トークイベントを開催。

【概要】

カメラのキタムラ×Pen 「杉本博司 絶滅写真」展 スペシャルトークイベント

「杉本博司作品と銀塩写真の魅力を語る」

開催日：2026年7月31日(金)

時間：受付・作品鑑賞 17:00～

トークイベント 18:00～19:00

・トークセッション１. 杉本作品と初公開のスギモトノートを紐解く──河内タカ（キュレーター）

・トークセッション２. 銀塩（フィルム）写真の魅力を語る──岩田俊介（株式会社キタムラ）

作品鑑賞 19:00～20:00

場所：東京国立近代美術館 美術館内講堂

募集人数：抽選60名（Penとカメラのキタムラで各30名）

参加費 ：無料／「杉本博司 絶滅写真」展チケット付き

募集期間：6月26日(金)～7月12日(日)

応募方法など詳しくはこちらから

https://www.pen-online.jp/article/021769.html

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★最新号データ

Pen 2026年8月号 『揺さぶる写真』

2026年6月26日（金）発売

紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）

●Pen Onlineでチェック

https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32159V7/