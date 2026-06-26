杉本博司、森山大道などの巨匠から新時代の旗手レボハン・ハンイェ。さらに次世代の才能を輩出するオランダ・フォームまで。知っておくべき写真表現のいまを特集する『揺さぶる写真』Pen8月号は好評発売中！
Pen 2026/8月号（6/26発売）
【リード】
デジタルカメラと画像加工技術の普及、オンライン動画メディアとSNS の台頭、
ネット上で繰り広げられる仮想現実と、生成AI技術の飛躍的な進歩……。
技術の発展に呼応して目まぐるしく変化する時代の流れの中で、
写真というメディアは、あらゆる場面でその存続が危ぶまれてきた。
しかしそのたびに、各時代の写真家たちは、自らの表現を根本から問い直し、
刷新し、拡張させることで、次の世代へと写真文化をつないできた。
杉本博司や森山大道といった巨匠たちによる大規模な写真展。
世界のシーンを牽引する新時代の旗手、レボハン・ハンイェの表現世界。
次世代を担う才能を発掘し、世に送り出すオランダ・フォームの取り組み。
いま改めて写真のあり方を問う、若手写真家たちによる実験的な写真表現。
本特集では、現代の写真家たちの活動とその作品に目を向けながら、
写真というメディアの奥深い魅力を浮き彫りにしていく。
感性を刺激し、心を揺さぶり続けるその魅力を、改めて感じてほしい。
●Pen Onlineでチェック
https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32159V7/
【特集】 揺さぶる写真
杉本博司、森山大道、レボハン・ハンイェ──知っておくべき写真表現のいま
杉本博司が語る光と時間、
そして、写真の“絶滅”について
直筆ノートが明かす、作品に流れる思考の軌跡
対談・杉本博司×落合陽一、
「絶滅」への道は進化か退化か？
印画紙にこそ表れる、写真表現の奥深さ
森山大道の写真は、
なぜ世界中で熱狂を呼ぶのか
キーワードから見る、写真表現の現在地
最先端の作家を見出し世に放つ、フォームのすべて
写真の地平を切り拓く、新時代のストーリーテラー
実験的な表現にいまも挑み続ける、新世代の写真家たち
日本の女性写真家が、
世代も国境も超えて注目される理由とは
クリエイターが語る、私が“揺さぶられた”写真
寺田典夫（ヨーク デザイナー） 朝吹真理子（小説家）
菊乃（ファッションディレクター） Margt （アートディレクター、映像クリエイター）
小橋賢児（クリエイティブディレクター） 秋元 梢（モデル）
森岡督行（森岡書店代表） ノーマン・リーダス（俳優・フォトグラファー）
Pen 2026/8月号 特集
ディオール バンブー パビリオンに輝く日本の星たち
vol.2 we+ コンテンポラリーデザインスタジオ
ダンサー・田中泯が見た、クラフトの最前線
第2特集
キーワードで紐解く、腕時計の最新地図
唯一無二のフォルムとデザインを生む、
カルティエの時計工房を訪ねて
第3特集
ミラノデザインウィーク2026
“親密さ”が導く、デザインの新たな潮流
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■特別イベント開催！
【「杉本博司 絶滅写真」展がもっと楽しくなる】Pen８月号「揺さぶる写真」発売記念、特別トークイベントを開催。
【概要】
カメラのキタムラ×Pen 「杉本博司 絶滅写真」展 スペシャルトークイベント
「杉本博司作品と銀塩写真の魅力を語る」
開催日：2026年7月31日(金)
時間：受付・作品鑑賞 17:00～
トークイベント 18:00～19:00
・トークセッション１. 杉本作品と初公開のスギモトノートを紐解く──河内タカ（キュレーター）
・トークセッション２. 銀塩（フィルム）写真の魅力を語る──岩田俊介（株式会社キタムラ）
作品鑑賞 19:00～20:00
場所：東京国立近代美術館 美術館内講堂
募集人数：抽選60名（Penとカメラのキタムラで各30名）
参加費 ：無料／「杉本博司 絶滅写真」展チケット付き
募集期間：6月26日(金)～7月12日(日)
応募方法など詳しくはこちらから
https://www.pen-online.jp/article/021769.html
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★最新号データ
Pen 2026年8月号 『揺さぶる写真』
2026年6月26日（金）発売
紙版 特別定価：990（税込）／デジタル版 定価：800円（税込）
●Pen Onlineでチェック
https://www.pen-online.jp/magazine/pen/579-yusaburushashin.html
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H32159V7/