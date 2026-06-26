TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、ナルトの通常衣装をアレンジした「うずまきナルト イメージブルゾン 疾風伝Ver.」や、甚平、ドライTシャツなどが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』より、

ナルトの通常衣装をカジュアル仕様にアレンジした「うずまきナルト イメージブルゾン 疾風伝Ver.」をはじめ、

甚平「木ノ葉」「“暁”」、ドライTシャツ「万華鏡写輪眼」など、

様々な新作アパレルがCOSPA（コスパ）から登場！

・木ノ葉 薄手ドライパーカー

・八卦の封印式 ドライTシャツ ※COYOTEカラーのみ

これらの商品は2026年8月に〈富士急ハイランド〉にて先行販売いたします。

『NARUTO-ナルト- 疾風伝』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691?utm_id=2esdrfis&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625naruto&utm_content=senkou)

また、通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年9月中旬・10月中旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』商品情報はこちら

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商品情報

■うずまきナルト イメージブルゾン 疾風伝Ver.

発売日：2026年10月中旬

サイズ：S/M/L/XL

価格：27,500円（税込）

ナルトの通常衣装をカジュアル仕様にアレンジ

・配色のバランスや背中のうずまきマークの仕様など、設定をもとにブルゾンに落としこみました。

・破れや摩耗に強い、タフな天然繊維のコットンツイル生地を使用。

・襟部分のリブ素材は作中設定をもとに編み上げました。

・見頃の左右には縫い目に沿ったシームポケットを採用

・背面のうずまきマークは、合皮と刺繍を組み合わせたワッペン仕立。

・ワッペンは面ファスナー仕様で取り外し可能です。

・スムーズな着脱を助ける滑りの良い裏地付き仕様。

■“暁”／木ノ葉／うちは 甚平

発売日：2026年9月中旬

サイズ：中（M～L）/大（XL～XXL）

カラー：紺/利休鼠

価格：各13,750円（税込）

“暁” 甚平

通気性・吸水性が抜群。

手軽に羽織れる和装ウェア。

・肌に張り付きにくく、通気性に優れたサラッと感のある「しじら織り※1」を採用。

・肩と袖をつなぐ部分の千鳥かがり風の仕様は、通気性を確保。

・上着1か所、パンツ2か所にポケットを備えスマホや財布などを収納できるので、ちょっとしたおでかけの際に便利です。

・サイドスリット入りで、動きやすさをサポートします。

・パンツはウエストゴムとドローコード仕様で、幅広い体型にフィットします。

※1「しじら織り」とは...

生地の表面に「シボ」と呼ばれる独特の細かい凹凸を作り出す技法。

凹凸があることで肌に触れる面積が少なく、汗をかいても肌に生地が張り付きにくくなる特徴があります。

・ルームウェアとしてリラックスしたい時や夕涼みや散歩などでの着用もおすすめ。

■木ノ葉 薄手ドライパーカー

一般販売：2026年9月中旬

先行販売：2026年8月〈富士急ハイランド〉

サイズ：M/L/XL/XXL ※XXLサイズにつきましては〈富士急ハイランド〉での先行販売はございません。

カラー：BLACK

価格：6,380円（税込）

薄く軽いので、気軽に羽織れる。

吸水速乾＆紫外線防止効果も！

・軽量な生地を使用。ちょっとしたお出かけでもサッと羽織れます。

・通気性が良くサラサラな肌触りで、気温が高い日でも涼しく過ごせる快適な着心地。

・速乾性と紫外線防止効果のW効果を備えた実用性の高いパーカーです。

・「軽い」、「洗濯したときに乾きやすい」、「しわになりにくくアイロンがけ不要」といった利点から、毎日洗濯が必要なスポーツ等でも活躍！

・日差しが強い日の、日焼け防止対策に！ 水遊びでも活躍します。

■八卦の封印式 ドライTシャツ

一般販売：2026年9月中旬

先行販売：2026年8月〈富士急ハイランド〉

サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては〈富士急ハイランド〉での先行販売はございません。

カラー：BLACK/COYOTE ※〈富士急ハイランド〉ではCOYOTEカラーのみ先行販売となります。

価格：3,520円（税込）

■万華鏡写輪眼 ドライTシャツ

発売日：2026年9月中旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,520円（税込）

吸水速乾＆UVカット効果

快適な着心地を実現する高機能ウェア

・吸水・速乾性能抜群な高機能Tシャツ。

・「UPF20」UVカット率約95％の紫外線カット効果を備えています。

・汗をかいてもベタつかず、暑い日でも快適な着心地。

・洗濯後は乾きやすく、毎日の着用や運動にも最適な一枚です。

【基本予約受付期間】～2026年7月20日（月）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。

※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。

※COSPA(コスパ)通販サイトでご注文の場合には、一般販売時期にお届けいたします。

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(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

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■関連リンク

・『NARUTO-ナルト- 疾風伝』先行販売情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691(https://www.cospa.com/cospa/event/id/23691?utm_id=2esdrfis&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260625naruto&utm_content=senkou)

・【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』商品情報はこちら

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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