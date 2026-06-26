【KEYUCA】酷暑の夏のキッチンも火を使わず快適に　電子レンジで直火のような焼き目がつく「簡単レンジグリル」2種が新発売

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2026年6月27日（土）より、火を使わず電子レンジで直火並みの調理ができる新しいキッチンツール「簡単レンジグリル深型蒸し皿付き」「簡単レンジグリルスリム2連」を新発売いたします。

コンロいらずで時短調理！忙しい朝のバタバタを救う、頼れる時短ツール

弁当づくりや朝食の準備、そして夕食の支度などにおいて、「あともう一口コンロがあれば…」「細かい火加減を見るのが面倒」「フライパンからお皿に移し替える洗い物を減らしたい」といった悩みを抱える方は少なくありません。そこでKEYUCAから、日々の家事ストレスを軽減する時短キッチンアイテムとして、電子レンジで温めるだけで手軽に本格調理ができる「簡単レンジグリル」シリーズを新発売します。電子レンジのマイクロ波に反応して本体底面の特殊シリコーン素材が発熱する仕組みを採用しているため、ガスコンロを一切使わずに直火なみの加熱で「こんがりとした焼き目」をつけることが可能です。

また、本シリーズの最大の魅力は、電子レンジ専用調理器具ならではの手軽さ。細かい火加減を見る必要がなく、直火に比べて「焼きすぎ・煮すぎ」が起こりにくいため、別の料理を作りながらの“同時調理”に最適です。さらに、出来上がった料理はそのまま「うつわ」として食卓へ出せるスタイリッシュなデザインに。食器洗い乾燥機にも対応（※オーブン・直火不可）しているため、調理から後片付けまで洗い物を劇的に減らすことができ、毎日の家事負担を軽減します。

1台6役！本格調理からおやつまでこれ一つで完結「深型タイプ」

焼く・蒸す・炒める・茹でる・煮る・炊くの“1台6役”をこなす、1～2人分の主菜作りに最適な深型タイプ。生のお肉やお魚の皮目をパリッと香ばしく焼けるのはもちろん、フライなどを食感良く温め直すことも可能です。付属のシリコーンゴム製蒸し皿を使えば、余分な脂を落としたヘルシーな蒸し料理も手軽に完成します。

商品概要

商品名：簡単レンジグリル深型蒸し皿付き

価格 ：4,490円（税込4,939円）

発売日：2026年6月27日（土）

サイズ：本体＝W24×D21.5×H5.6cm、重量＝280g、満水容量＝1400ml、ふた＝W23.5×D17×H5.5cm、重量＝215g

材質 ：表面加工／本体内面：ふっ素樹脂加工

本体外面、ふた：シリコーン焼付け加工

材質の種類／本体：アルミめっき鋼板

本体底部、蒸し皿、つまみ、取手、パッキン：

シリコーンゴム（耐熱温度220度）

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000953&cat=110001009(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000953&cat=110001009)

2品同時調理が叶うお弁当作りの救世主「スリム２連タイプ」

1人分のおかず作りにちょうど良いスリムサイズです。中央に仕切りが付いているため、片方で目玉焼き、もう片方でウインナーを焼くなど、2種類のおかずを同時に調理可能。お弁当作りや、「少しだけ作りたい」というシーンにおいて、まるでコンロがもう一口増えたような心強さを発揮します。目玉焼きは電子レンジの加熱時間を調整（600Wで2分～4分）するだけで、とろとろから固めまでお好みの固さに仕上がります。おかずだけでなく、ホットケーキやお好み焼きをきれいに焼き上げることも可能です。

商品概要

商品名：簡単レンジグリルスリム2連

価格 ：2,690円（税込2,959円）

発売日：2026年6月27日（土）

サイズ：本体＝W22.5×D12.5×H2.6cm、重量＝240g、満水容量＝140ml（片面70ml）

ふた＝W22.5×D12.5×H1.5cm、重量＝195g

材質 ：表面加工／本体、ふた内面：ふっ素樹脂加工

材質の種類／本体：アルミめっき鋼板

本体底部、ふた外側、パッキン：

シリコーンゴム（耐熱温度230度）

商品URL：

https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000954&cat=110001009(https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s10000954&cat=110001009)

KEYUCA全店で「酷暑を乗り切る」プロモーションを開催

KEYUCAでは、6月19日（金）から7月20日（月）までの期間、今年新たに制定された「酷暑日」に合わせ「酷暑を乗り切る」をテーマとしたプロモーションを展開します。アパレルや生活雑貨、カーテンに至るまで暑さ対策アイテムを新商品含めて幅広く取り揃え、過酷な夏を快適に過ごすためのライフスタイルを提案します。

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、

ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

2025年、KEYUCAはブランド25周年を機に、生活者の課題解決に取り組む「ライフソリューションブランド」としてリブランディング。「生活投資財」を提供していきます。

URL：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、

ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp