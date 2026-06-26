シーラHD、収益用不動産の仕入れ決済完了に関するお知らせ

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：杉本宏之、証券コード：8887、以下「当社」）のグループ会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤 善行、以下「シーラ」）は、下記の収益用不動産の仕入れ決済を完了しましたのでお知らせします。当該不動産の仕入れ価格については、シーラと仕入れ先との守秘義務により公表を控えますが、直前期である2025年5月期末の純資産の30%未満であります。従いまして、本件は任意の開示となりますので、開示事項・内容を一部省略しております。

取得物件の概要

取得の理由

[表: https://prtimes.jp/data/corp/143674/table/142_1_f7e14f0c8c6caff9e3eb9e9ff7e76c6a.jpg?v=202606260552 ]

当社の不動産管理事業の拡大を目的として、東京都新宿区下落合の収益用不動産を取得いたしました。 本件不動産が位置する下落合は、かつて目白文化村として箱根土地株式会社(現:西武グループ)の堤康

次郎氏が文化構想エリアとして開発を手がけ、多くの文化人から愛されたエリアです。なかでも本物件は、目白通りに面したロケーションで、優れた視認性を有することから、テナントからの安定した入居需要が見込まれます。

当社グループの不動産管理事業は、賃料収入をはじめ、アセットマネジメント、プロパティマネジメン ト、ビルマネジメントなどによる安定した収益基盤(岩盤収益基盤)を形成し、当社の安定的かつ継続的な利益成長を支える重要な事業セグメントです。

現在、この岩盤収益基盤は、ARR換算で約18億円と当社の販売管理費のおおよそ半分に相当する規模ですが、将来的には販売管理費の支出を上回る収益基盤の構築を目指してまいります。今後も安定的かつ持続的な利益成長を実現するため、業績予想の進捗状況や物件ごとの収支計画、キャッシュアロケーションなどを総合的に判断しながら、収益性の高い物件の取得を随時検討してまいります。

今後の見通し

本件不動産の取得が2027年5月期の業績に与える影響は軽微であります。

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,369百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社シーラホールディングス

担当：コーポレートコミュニケーション部 窪

TEL：03-4560-0640