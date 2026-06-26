大人気ゲーム『崩壊：スターレイル』より、ちびねこシリーズフィギュア第六弾「刃」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「RIBOSE」より、『RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：


■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203767&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：11,000円(税込)


□発売日：2027年5月予定


□ブランド：RIBOSE


【サイズ】全高：約190mm(台座含む)


【素材】PVC、ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用アクリルスタンド台座


・猫


≪特典≫


・缶バッジ



※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。



















大人気ゲーム崩壊：スターレイルより、ちびねこシリーズフィギュア第六弾刃が登場です！



製品ページはこちら：


■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203767&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


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【店舗情報】


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