大人気ゲーム『崩壊：スターレイル』より、ちびねこシリーズフィギュア第六弾「刃」が登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「RIBOSE」より、『RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。
製品ページはこちら：
■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203767&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：11,000円(税込)
□発売日：2027年5月予定
□ブランド：RIBOSE
【サイズ】全高：約190mm(台座含む)
【素材】PVC、ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用アクリルスタンド台座
・猫
≪特典≫
・缶バッジ
※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。
大人気ゲーム崩壊：スターレイルより、ちびねこシリーズフィギュア第六弾刃が登場です！
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■RISE UP+ 崩壊：スターレイル ちびねこシリーズ フィギュア 刃 Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203767&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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