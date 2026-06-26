【都ホテル 四日市】開放感あふれる地上70ｍのスカイバンケット「ラ・メール」で『MIYAKOビアホール 2026』を開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

都ホテル 四日市（所在地：三重県四日市市安島１-3-38）は、2026年7月9日（木）から9月26日（土）までの期間、毎週木・金・土曜日限定で「MIYAKOビアホール2026」を開催します。今年の料理は、8月22日(土)までの前半が「ハワイアン」、8月27日(木)からの後半が「アジアン＆エスニック」をテーマに、どちらも生ビールがすすむメニューをご用意します。お飲み物はアサヒ生ビールやハイボール、ワインなどをフリーフローでお楽しみいただけます。ホテル最上階スカイバンケット「ラ・メール」にて地上70ｍの夜景とともに、気のおけない仲間と賑やかな夏の時間をお楽しみください。

ハワイアンフェア イメージ

■MIYAKO ビアホール2026 実施概要

今年も夏の期間限定でMIYAKOビアホール2026を開催します。お料理はブッフェ形式で、前半が

『ハワイアン』、後半が『アジアン＆エスニック』をテーマに、生ビールに合う趣向を凝らしたメニューでお迎えします。前半の『ハワイアンフェア』では「ハンバーグと目玉焼きのロコモコ丼」、「ココナッツとヨーグルトのハワイアンカレー」、「ＵＳビーフ角切りステーキ」などビールに合う南国のメニューをご用意します。また後半の『アジアン＆エスニックフェア』では「海老と春雨のトムヤムクン」、「スパイシーグリーンカレー」、「ケイジャンチキン」などスパイシーなメニューを取り揃えました。期間通してのデザートコーナーには女性に人気のアイスクリーム＆シャーベットも登場します。ドリンクメニューは、アサヒスーパードライ生ビールのほか、ハイボール、ワイン(赤・白)、レモンサワー、ノンアルコールカクテルなどフリーフローでお楽しみください。ホテル最上階のスカイバンケットからの眺望とともに、夏の楽しいひとときをお過ごしください。

【開催日程】第一弾 『ハワイアンフェア』

2026年７月9日(木)～８月22日(土)

毎週木、金、土曜日開催(一部特別開催有)

※お盆期間8月10日(月)、11日(火)

12日(水)、16日(日)は特別営業

※除外日 8月14日(金)、8月15日(土)

第二弾 『アジアン＆エスニックフェア』

2026年8月27日(木)～9月26日(土)

毎週木、金、土曜日開催(一部特別開催有)

※連休特別開催日9月21日(月)～23日(水)は特別営業

【会 場】16階 スカイバンケット「ラ・メール」

【営業時間】17：30 ～ 21：00（120分制）※最終入場20：00

【料 金】お一人様 ７,000円

※都プラス会員様事前予約優待価格 6,500円

【メニュー】

第一弾 『ハワイアンフェア』

7月9日(木)～8月22日(土)

(ブッフェメニュー)

ハンバーグと目玉焼きのロコモコ丼 / バターとレモン香るガーリックシュリンプ

ハワイアンバーガー / ハワイアン麺「サイミン」

ココナッツとヨーグルトのハワイアンカレー / チキン・ロングライス(春雨スープ)

USビーフ角切ステーキ＆ガーリックライス / ココナッツケーキ / アサイーボウル

ブルーハワイカクテルフルーツ / アイスワゴン など

(ドリンクメニュー)

※キンミヤを使ったハワイアンカクテルなどをはじめ各種ご用意します。

生ビール【アサヒスーパードライ】 / ハイボール / レモンサワー / ワイン（赤・白）

焼酎（芋・麦）/ 梅酒 / ノンアルコールビール / ノンアルコールカクテル3種 / ウーロン茶

カルピス / アップルジュース

第二弾 『アジアン＆エスニックフェア』

8月27日(木)～9月26日(土)

(ブッフェメニュー)

スパイシーグリーンカレー＆ナン

バイマックルポテト・レモングラスポテト

トルティーヤ＆チリコンカン

＆チャンキーサルサ

海老と春雨のトムヤムクン / プルコギ

ケイジャンチキンと野菜のソテー

ヨーグルトとキュウリの冷製スープ

点心 焼売・水餃子 / 白玉ぜんざい

タピオカ＆マンゴーMILK

パイナップルケーキ / アイスワゴン など

アジアン＆エスニックフェア イメージ

(ドリンクメニュー)

※「キンミヤ伊勢茶割り」や「金魚」などのアジアンドリンクを各種ご用意します。

生ビール【アサヒスーパードライ】 / ハイボール / レモンサワー / ワイン（赤・白）

焼酎（芋・麦）/ 梅酒 / ノンアルコールビール / ノンアルコールカクテル3種 / ウーロン茶

カルピス / アップルジュース

【ご予約・お問い合わせ】

宴会予約10：00～18：00

TEL：0120-385-179

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※食材の入荷状況により内容が変更となる場合がございます。

※営業日および営業時間を変更する場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。

【都ホテル 四日市】

公式HP

https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/

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