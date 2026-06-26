ファナティクス・ジャパン公式ストアにてオールブラックスオフィシャルグッズ販売開始！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、6月27日（土）にパロマ瑞穂スタジアムで開催される「リポビタンDチャレンジカップ2026」JAPAN XV vs Māori ALL BLACKS（以下「マオリ・オールブラックス」）にあわせて、ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にてオールブラックスの公式グッズ販売を開始いたしました。なお、試合当日はパロマ瑞穂スタジアムの会場でも商品の販売を予定しております。

マオリ・オールブラックスは、マオリの血を引く選手たちで構成されたチームであり、すべての試合が、ハカから試合終了のホイッスルまで、卓越したパフォーマンスと文化的表現の両方を祝う場となっています。マオリ・オールブラックスのジャージを着ることは選手にとってキャリアのハイライトであり、ファンにとっても、他に類を見ない特別なチームです。

ファナティクス・ジャパン公式ストアでは、昨年に引き続きマオリ・オールブラックスオフィシャルグッズを販売します。チームの来日を記念したツアーロゴ入りのグッズに加え、チームロゴ入りのマフラーや、ハカにインスパイアされたTシャツ、アクリルスタンド、キーチャームなど、定番のラグビー応援アイテムを取り揃えています。

世界トップレベルのプレーが繰り広げられるラグビージャパンツアーを、グッズとともにぜひお楽しみください。

■販売サイト（EC）

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※受注商品や予約商品と買い合わせの場合、すべて揃ってからの発送となります。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品情報

マオリ・オールブラックス レプリカジャージー HOME

サイズ｜M / L / XL / 2XL ※現地販売ではS～3XLを展開予定

価格 ｜13,200円（税込）

マオリ・オールブラックス LSW Tシャツ

サイズ ｜S /M / L / XL / 2XL

※現地販売ではS～3XLを展開予定

価格｜7,700円（税込）

マオリ・オールブラックス LSW ポロシャツ

サイズ ｜XS / S /M / L / XL

※現地販売ではXS～3XLを展開予定

価格｜8,250円（税込）

マオリ・オールブラックス Tシャツ

サイズ｜M / L / XL / 2XL

価格 ｜5,400円（税込）

ロゴナップサック

価格｜2,900円（税込）

ラグビーボールキーホルダー

価格｜1,300円（税込）

ステッカーセット

価格｜600円（税込）

ヘッドキャップキーホルダー

価格｜1,300円（税込）

その他、

ベアキーチェーン ラグビー ニュージーランド代表 2,500円（税込）

ロゴ マグカップ ラグビー ニュージーランド代表 2,100円（税込）

ロゴ カラビナ 900円（税込） など

※画像はイメージです。

※商品の販売方法やお届け時期の詳細は、各商品ページをご確認ください。

※価格は全て税込み表記です。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジング・ディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ7クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan