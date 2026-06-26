【楽天イーグルス】8/2（日）「いぎなり東北産」が来場！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、8月2日（日）福岡ソフトバンクホークス戦において、いぎなり東北産の皆さまが来場することとなりましたので、お知らせいたします。

いぎなり東北産の皆さまとコラボイベントを開催するのは、今回で6回目となります。当日は、セレモニアルピッチや試合前のステージ、イニング間のイベントにも登場するほか、スペシャルライブ付きチケット購入者限定のイベントも開催いたします。

＜8/2（日）「いぎなり東北産」来場 概要＞

■対象試合：8月2日（日）福岡ソフトバンクホークス戦 [16:00 試合開始]

■いぎなり東北産さんプロフィール

スターダストプロモーション所属。

「かわいい皮を被ってバズりたい」を合言葉に全員バラバラの方向へ走りながらも、一緒の目的に向かって走り続ける9人組アイドルグループ。

2025年にavex traxよりメジャーデビュー。

グループ10年目、メジャー1年目のオールドルーキーとしてアイドル界を突き進んでいく。

橘花怜（宮城県産）、律月ひかる（秋田県産）、北美梨寧（宮城県産）、安杜羽加（福島県産）、吉瀬真珠（仙台産）、桜ひなの（岩手県産）、藤谷美海（山形県産）、伊達花彩（宮城県産）、葉月結菜（宮城県産）。

2026年12月19日（土）、20日（日）に初のアリーナワンマン公演がゼビオアリーナ仙台にて決定している。

■いぎなり東北産さんコメント

今年もコラボイベントをやらせていただけて本当に嬉しいです！！なんと今回で6回目！

いち楽天イーグルスファンとしても、マウンドに立たせていただける貴重な機会を今回も噛み締めたいと思います。

楽天モバイル 最強パーク宮城で、いぎなり東北産“最強”なピッチングをすることをお約束します！

選手の皆さん、そしてスタジアムにいる皆さんを盛り上げられるよう頑張ります！！

いぎなり東北産 葉月結菜

■ご出演イベント

≪試合前≫

・13:10 キャッチボール（グリーンフィールド）

※「プレミアムチケット」購入者のみ

・14:00～14:30 スペシャルライブ（グリーンフィールド）

※「プレミアムチケット」または「スペシャルチケット」購入者のみ

・15:00～ EAGLE STAGE ライブパフォーマンス（スタジアム正面広場）

・15:49頃 セレモニアルピッチ（マウンド上）※全員

≪試合中≫

・5回裏終わり まわせ！ぐるぐるタイム（フィールド上）

・7回表終わり 楽天イーグルス ラッキー7 Supported by セブン-イレブン（フィールド上）

≪試合後≫

・メンバーがお見送り！フィールドウォーク（フィールド上）

※「プレミアムチケット」購入者のみ

■いぎなり東北産スペシャルライブ付きチケットを2種類発売

≪プレミアムチケット≫

・抽選申込期間：6月26日（金）10:00～7月3日（金）23:59

※当選連絡は7月5日（日）中にメールでお送りします

・価格：18,000円（税込）

・購入可能枚数：1IDにつき1枚まで

・内容

１.いぎなり東北産スペシャルライブ参加券 1枚

※ライブ会場に優先入場していただけます

２.観戦チケット（球団指定の内野席） 1枚

３.メンバーの特別アクリルスタンド 1個

※ご購入時にメンバーを1名お選びいただけます

４.メンバーがお見送り！フィールドウォーク参加券 1枚

５.メンバーとキャッチボール

※ご購入時にメンバーを1名お選びいただけます

６.キャッチボール後にメンバーからサインボールをプレゼント

≪スペシャルチケット≫

・販売期間：6月26日（金）10:00～8月1日（土）23:59

※先着順で予定枚数に達し次第受付を終了します

・価格：9,000円（税込）

・購入可能枚数：1IDにつき4枚まで

・内容：

１.いぎなり東北産スペシャルライブ参加券 1枚

２.観戦チケット（球団指定の内野席） 1枚

３.メンバーの特別アクリルスタンド 1個

※メンバー1名のものをランダムでお渡しします

４.メンバーがお見送り！フィールドウォーク参加券 1枚

※観戦チケット、特典の引取方法や、悪天候等で試合中止になった際の返金対応の他、「いぎなり東北産」来場に関する詳細は以下ご参照ください

https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202601131411.html

■楽天イーグルスの観戦チケット好評発売中

https://www.rakuteneagles.jp/ticket/