【熊本発】「暮らすように泊まる」をコンセプト、客室にキッチン・洗濯機を完備した高品質スマートホテル『HOTEL SOVA』が2026年8月熊本市内に2施設開業

SIMPLE株式会社

宿泊施設の集客・マーケティング支援を展開するSIMPLE株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：首藤秀明・モハメド ヒッシャム）は、ホテルの快適性と住まいの機能性を融合した新しい高品質スマートホテルブランド『HOTEL SOVA（ソヴァ）』を立ち上げました。

第1弾として2026年8月中旬、熊本市内に「熊本並木坂（10室）」「熊本駅前（11室）」の2施設を順次開業いたします。積水ハウス施工による上質なデザインの客室に、キッチン、洗濯機、ReFaやKINUJOの最新美容家電、無人チェックインシステムを完備。ファミリーや中長期滞在などの多様なニーズに応え、今後は鹿児島をはじめ九州全域への展開を目指します。

ブランド公式サイト :https://hotelsova.co.jp/HOTEL SOVA 総合公式サイトです

■ 新ブランド『HOTEL SOVA』立ち上げの背景

SIMPLE株式会社はこれまで、ホテル・旅館を中心に数多くの宿泊施設の集客支援やマーケティング支援を行ってまいりました。

その中で見えてきたのは、「長期滞在できる機能性」と「ホテルならではの快適性」を両立した宿泊施設が十分ではないという課題です。

近年はインバウンド需要の回復やワーケーションの普及、ファミリー旅行の増加により、中長期滞在へのニーズが高まっています。一方で、一般的なホテルは短期滞在向け、賃貸住宅は旅行者向けサービスが不足するなど、利用者が求める滞在環境とのギャップが存在していました。

そこで私たちは、宿泊業界を支援する立場として培った知見を活かし、「自分たち自身が本当に泊まりたいホテル」を形にするため、HOTEL SOVAを立ち上げました。

■ 「ホテルの快適性」×「住まいの機能性」を実現した客室

HOTEL SOVAの客室は、積水ハウス株式会社による設計・施工のもと、住宅品質を取り入れた快適な空間設計を実現しています。

全客室にはキッチンと洗濯機を標準装備し、短期滞在はもちろん、長期出張やワーケーション、家族旅行にも対応。旅先でありながら自宅のように過ごせる環境を整えました。

また、滞在中の快適性を高めるため、人気美容ブランドReFaのシャワーヘッド・ドライヤーを導入。さらにKINUJOのヘアアイロンも完備し、「旅行中も普段と変わらないセルフケアを楽しみたい」という利用者ニーズに応えます。

単なる宿泊施設ではなく、“暮らしの延長線上にあるホテル”として、細部までこだわった滞在体験を提供します。

■ スマートな利便性を追求

HOTEL SOVAでは、スマートフォンや客室内端末を活用した無人チェックイン・チェックアウトシステムを採用しています。

予約からチェックインまでをオンラインで完結できるため、フロントでの待ち時間を削減。到着後はスムーズに客室へ入室でき、チェックアウトも非対面で完了します。

省人化による運営効率化だけでなく、宿泊者の利便性向上を実現することで、ストレスのない宿泊体験を提供します。

■ 熊本から九州全域へ

第1弾として開業する「HOTEL SOVA 熊本並木坂」は、熊本市中心部の繁華街エリアに位置し、熊本城や上通・下通商店街へのアクセスに優れています。

また、「HOTEL SOVA 熊本駅前」は熊本駅徒歩圏内に立地し、ビジネス利用はもちろん、阿蘇・天草エリアへの観光拠点としても利便性の高いロケーションです。

今後は熊本市内での展開を進めるとともに、鹿児島エリアへの進出を計画。さらに中長期的には九州全域へのブランド展開を目指し、地域に根差した宿泊ネットワークの構築に取り組んでまいります。

■ 計画概要（第一弾）

【HOTEL SOVA 熊本並木坂】

所在地：熊本県熊本市中央区城東町5番29-1号

総客室数：10室

開業予定：2026年8月中旬

HOTEL SOVA 熊本並木坂 :https://hotelsova.co.jp/namikizaka/

【HOTEL SOVA 熊本駅前】

所在地：熊本県熊本市西区春日3丁目10番4号

総客室数：11室

開業予定：2026年8月下旬

HOTEL SOVA 熊本駅前 :https://hotelsova.co.jp/kumamotoekimae/

■ 会社概要

会社名：SIMPLE株式会社

設立：2019年

所在地：熊本県熊本市

SIMPLE株式会社は、ホテル・旅館を中心とした宿泊施設のマーケティング支援、運営代行、WEB制作、クリエイティブ制作などを展開しています。これまで培ってきた宿泊業界の知見を活かし、ホテル運営事業にも注力しています。

【お問い合わせ先】

SIMPLE株式会社 担当：白井・岩崎

Email：info@simple.jp.net

ブランドサイト：https://hotelsova.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelsova_simple

