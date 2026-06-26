【革職人×AI×視聴者】ライブ配信の声から生まれた本革バッグ。視聴者と革職人がつくる「LIVECRAFT」第2弾を6月28日発売

株式会社仙入視聴者の声をAIで整理し、革職人が形にした「ミニボストン LIVECRAFT」ミニボストン LIVECRAFTを見る :https://www.makuake.com/project/sin-m260602/2026年6月28日(日)10時Makuakeにて販売開始！

日本の革職人ブランド「新進工房」を運営する株式会社仙入は、登録者14万人を超える公式YouTubeチャンネルのライブ配信を通じて、視聴者と革職人が共同開発した本革バッグ「ミニボストン LIVECRAFT」を、2026年6月28日（日）午前10時より販売開始します。

「LIVECRAFT」は、完成した作品を一方的に販売するのではなく、企画や試作の段階からお客様に参加していただく、視聴者参加型のものづくりから生まれた新シリーズです。

YouTubeライブでは、バッグのサイズや形、ポケット、持ち方などについて視聴者から意見を募集。寄せられたコメントをもとに、その場でAIを使ってバッグのイメージ画像を生成し、アンケートを実施しながらデザインや仕様を決めていきました。

さらに、集まった多数のコメントをAIで整理・分析し、その内容をもとに革職人が試作と改良を重ねることで、視聴者の声を実際のバッグとして形にしました。

ライブ配信で意見を集め、AIで可視化・整理し、革職人が仕立てる。視聴者、AI、職人の三者が参加して生まれた本革バッグです。

つくる前から、お客様に参加してもらう

新進工房では、作品が完成してから意見を聞くのではなく、開発途中の試作品をライブ配信で公開しています。

配信中には、視聴者からリアルタイムで意見を募集しました。

「もう少し小さい方が使いやすい」

「外側にポケットがほしい」

「長財布やペットボトルを入れたい」

「手持ちだけでなく、肩掛けでも使いたい」

一つの正解を会社側だけで決めるのではなく、実際に使う人の声を聞きながら、バッグの形を少しずつ決めていきました。

試作品をライブ配信で公開し、サイズや収納、持ち方について視聴者から意見を募集

試作品をライブ配信で公開し、サイズや収納、持ち方について視聴者から意見を募集

ライブ配信には、短時間で多くのコメントが寄せられます。

すべての声をできる限り見落とさないように、コメントの整理や分類にはAIを活用しました。

似ている意見をまとめ、要望の多い項目や、複数の人が感じている不便を可視化。その内容を革職人が確認し、試作品に反映しました。

AIがバッグをつくるのではなく、AIはお客様の声を整理する役割を担い、最終的な判断とものづくりは職人が行っています。

声をそのまま足すのではなく、職人が一つの形にする

寄せられた要望をすべて追加すると、バッグは大きく、重く、使いにくくなってしまいます。

そこで革職人が、革の厚み、縫製方法、強度、重さ、全体のバランスを確認しながら、必要な意見を一つのバッグとしてまとめました。

視聴者の声を起点にしながら、革製品として長く使える品質へ仕上げることが、職人の役割です。

試作品を見せ、声を聞き、またつくり直す

開発中は、職人が制作した試作品をライブ配信で紹介し、その場で視聴者の反応を確認しました。

形や大きさだけでなく、ハンドルの長さ、ショルダーベルト、ポケット、底鋲など、細かな部分についても意見を募集しました。

寄せられた声を次の試作へ反映し、再びライブ配信で公開する。

このやり取りを重ねながら、今回のミニボストンが完成しました。

使う人の声から生まれ、職人の手で育つ「LIVECRAFT」

試作品を公開し、視聴者の意見をもとに改良を重ねました

「LIVECRAFT」は、ライブ配信で寄せられたお客様の声をもとに、革職人が製品を形にしていくバッグシリーズです。

「LIVE」には、ライブ配信だけでなく、「生きる」「暮らす」「生活する」という意味も込めています。

毎日の通勤、買い物、休日のお出かけ。

実際に使う人の生活に寄り添いながら、本当に使いやすいバッグを一緒につくることを目指しています。

視聴者の声から完成した、本革ミニボストン

完成したバッグは、日常のお出かけに使いやすい、コンパクトな本革ミニボストンです。

前後左右にポケットを配置し、長財布、500mlボトル、メガネ、キーケース、折り畳み傘などを整理して収納できます。

ハンドバッグとしても、ショルダーバッグとしても使用できる2WAY仕様です。

作品概要

視聴者の意見をもとに完成した「ミニボストン LIVECRAFT」手持ちとショルダーの2WAY仕様。コンパクトながら、日常に必要な荷物をすっきり持ち運べます。

商品名：ミニボストン LIVECRAFT

販売開始：2026年6月28日（日）午前10時

ブランド：新進工房

販売者：株式会社仙入

サイズ：

タテ約17.5cm×ヨコ約29cm×マチ約13cm

重量：約510g

素材：イタリアンレザー

仕様：ハンドバッグ・ショルダーバッグの2WAY

※ショルダーベルトはオプションです

Premiumレザー：

ブラック

ダークチョコ

モカブラウン

ディープレッド

数量限定：

イタリアンレザー ネブラスカ

2026年6月28日（日）10時より販売開始

販売ページ

https://www.makuake.com/project/sin-m260602/

新進工房について

ミニボストン LIVECRAFTを見る :https://www.makuake.com/project/sin-m260602/2026年6月28日(日)10時よりMakuakeにて販売開始！

新進工房は、日本の革職人が手がけるレザーブランドです。

YouTubeやライブ配信を通じて、商品の制作過程や試作品を公開し、視聴者から寄せられた意見をものづくりに生かしています。

職人だけで完成させるのではなく、実際に使うお客様と一緒に考え、つくり、育てていくことを大切にしています。

「MADE IN JAPANを世界へ」を掲げ、日本の革職人の技術と、新しいものづくりの形を発信しています。

会社概要

視聴者とともにものづくりを続ける、新進工房の兄弟職人。左から仙入雅之、仙入寛章

会社名：株式会社仙入

ブランド名：新進工房

所在地：〒582-0009 大阪府柏原市大正2-1-7

公式サイト：

https://sennyu.jp/

お問い合わせ：

info@sennyu.jp