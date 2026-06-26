アルティウスリンク、8月18日・19日開催「第5回バックオフィスDXPO 東京’26夏」に出展

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、8月18日（火）・19日（水）、東京ビッグサイトにて開催される「第5回バックオフィスDXPO 東京’26夏」に出展します。

本イベントは、企業のDXを支援するサービスやオフィス環境のDXから、バックオフィス特有の各種ルーティンワークや総務・経理・人事部門向けの業務などの効率化・自動化を支援する各種ソリューションが一堂に集まる専門展です。

当社ブースでは、採用・人事・給与・労務といった業務の運用からDX推進までをワンストップで支援する人事特化型アウトソーシングサービスに加え、人材派遣管理システム「HRstation」をご紹介します。ブース内ではデモンストレーションを実施し、具体的な活用イメージをご覧いただけます。また、会期中に開催されるサービス比較ショートセッション「人事管理支援コース」にも登壇し、「HRstation」による派遣管理業務の効率化についてお伝えします。

採用業務の負荷軽減や人事業務の可視化・効率化、派遣管理業務の一元化などに課題をお持ちの方は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。



「第5回バックオフィスDXPO 東京’26夏」の詳細はこちら(https://dxpo.jp/real/box/tokyo/)

「第5回バックオフィスDXPO 東京’26夏」 出展概要

ショートセッション概要

人材派遣管理システム「HRstation」について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/503_1_7cecfe4ed2931f24c559873bdbd9ac99.jpg?v=202606260252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/503_2_d99aaa7c535d01b6e917d62532b6bd45.jpg?v=202606260252 ]

人材派遣業務の効率化と可視化を実現する管理システムです。派遣スタッフのオーダーから契約締結、勤怠管理、請求管理、法定帳票の生成まで、一連の業務を一つにまとめて管理。派遣利用に関する業務プロセスを共通化し、業務効率化とペーパーレス化による運用コスト・時間コスト削減を実現します。

さらに、派遣管理を一元化することで人数やコストの把握が容易となり、コンプライアンス強化とともに、戦略的なHRマネジメントの実現に貢献します。

HRstaion サービス詳細はこちら :https://www.altius-link.com/hrstation/アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

・ 本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。

◎お問合せ

アルティウスリンク株式会社 会社案内

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本リリース（企業サイト）

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